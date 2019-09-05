Google и YouTube заплатят 170 млн долларов штрафа за незаконный сбор данных детей

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danilov 05 Сентября 2019 в 22:07:07
Американские компании Google и YouTube заплатят 170 миллионов долларов для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии (FTC) США и генерального прокурора Нью-Йорка в незаконном сборе личной информации детей сервисом YouTube без получения согласия родителей, сообщает РИА "Новости".
"Компании заплатят 136 млн долларов FTC и 34 млн в пользу штата Нью-Йорк", – говорится в сообщении FTC.
Сумма в 136 млн долларов станет самой крупной, каковую получит FTC за нарушение закона США о защите конфиденциальности детей в интернете.
Этот закон обязывает онлайн-сервисы и веб-сайты, ориентированные на детей, уведомлять родителей о сборе информации пользователя и получать их согласие на дальнейшее применение этой практики в отношении детей младше 13 лет.
В марте Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке.