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Скандалы
Google и YouTube заплатят 170 млн долларов штрафа за незаконный сбор данных детей
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danilov 05 Сентября 2019 в 22:07:07
Это самый крупный штраф за нарушение закона США о защите конфиденциальности детей в интернете.

Американские компании Google и YouTube заплатят 170 миллионов долларов для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии (FTC) США и генерального прокурора Нью-Йорка в незаконном сборе личной информации детей сервисом YouTube без получения согласия родителей, сообщает РИА "Новости".

"Компании заплатят 136 млн долларов FTC и 34 млн в пользу штата Нью-Йорк", – говорится в сообщении FTC.

Сумма в 136 млн долларов станет самой крупной, каковую получит FTC за нарушение закона США о защите конфиденциальности детей в интернете.

Этот закон обязывает онлайн-сервисы и веб-сайты, ориентированные на детей, уведомлять родителей о сборе информации пользователя и получать их согласие на дальнейшее применение этой практики в отношении детей младше 13 лет.

В марте Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 05.09.2019 в 23:29:26   # 730609
170млн заплатил, получил данные на новых потребителей в размере 17 млрд. Вот вам и капитализм!
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