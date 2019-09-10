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Скандалы
Джентльмены из EASA уже не верят джентльменам из FAA?
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danilov 11 Сентября 2019 в 23:02:31
Европейское агентство по безопасности авиаперевозок (EASA) самостоятельно пересертифицирует элементы системы управления Boeing 737MAX, рассказал глава регулятора Патрик Ки Комитету по транспорту Европарламента 3 сентября. По его словам, на данный момент невозможно обозначить сроки возвращения самолета к коммерческой эксплуатации.

http://www.ato.ru/content/easa-samostoyatelno-peresertificiruet-sistemu-upravleniya-boeing-737max
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