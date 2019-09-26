5% дань со всех коммунальных платежей

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NBE 26 Сентября 2019 в 17:22:10
Письмо с шестьюдесятью пятью подписями от жителей города Семей сегодня пришло на ящик редакции krivosheev.live. Они обращаются к партии «НурОтан», Комитету по регулированию естественных монополий, Kaspi Bank и непосредственно к ТОО «Шыгысэнерготрейд» с требованиями сохранить за ними право оплачивать коммунальные услуги без комиссий. В частности, речь идет об оплате за электричество.
Письмо с шестьюдесятью пятью подписями от жителей города Семей сегодня пришло на ящик редакции krivosheev.live. Они обращаются к партии «НурОтан», Комитету по регулированию естественных монополий, Kaspi Bank и непосредственно к ТОО «Шыгысэнерготрейд» с требованиями сохранить за ними право оплачивать коммунальные услуги без комиссий. В частности, речь идет об оплате за электричество.
Вместо обещанного снижения издержек по коммунальным платежам в поле деятельности монополистов появляются фирмы-посредники, которые на этом зарабатывают. В частности, в городе Семей в начале сентября ТОО «Шыгысэнерготрейд» сообщило, что расторгло договор с Kaspi Bank, который обеспечивал оплату за свет без начисления собственной комиссии за платеж и даже начислял бонусы за использование их услуг. Теперь по требованию монополиста оплата производится через «Astana-Plat», «RPS Asia», «QIWI Kazakhstan», а также АО «Казпочта» с комиссией за оплату в 5%. Все это делалось, по версии ШЭТ, для неких «улучшений» и с отсылкой на официальные документы.
«В соответствии с пунктом 11 главы 6 приказа Министра энергетики РК от 23 октября 2017 года №356 «Об утверждении Типовых договоров электроснабжения» Продавец обязан обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы/терминалы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.
В настоящее время в целях улучшения услуги по приему платежей Товариществом разработан план действий по внедрению единого платежного документа и онлайн-сервиса, который объединяет все коммунальные услуги и переводит оплату за потребленную электроэнергию в режиме онлайн. Данные нововведения были предоставлены на рассмотрение всем партнерам, которые оказывают услуги по приему платежей в пользу Товарищества. На сегодняшний день вышеуказанные улучшения не смогли реализоваться с Kaspi Bank, в связи с этим договор на оказание услуг по приему платежей с последним был расторгнут».
Важно сразу отметить, что данный приказ Министра энергетики РК совершенно о противоположном. Он — о равенстве возможностей всех участников. «Продавец обязан обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы/терминалы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций». Таким образом, министерство выстраивает взаимоотношения игроков так, чтобы создать конкуренцию за право принимать коммунальные платежи для монополиста, чтобы обеспечить наиболее выгодные условия для потребителя. Этот приказ не новый. В близких редакциях он появился еще в 2013 году, и именно он привел к демонополизации рынка приема платежей за коммунальные услуги и появлению на рынке новых технологий оплаты.
Важнее всего другая часть заявления «Шыгысэнерготрейд», она многое объясняет. «В настоящее время в целях улучшения услуги по приему платежей Товариществом разработан план действий по внедрению единого платежного документа и онлайн-сервиса, который объединяет все коммунальные услуги и переводит оплату за потребленную электроэнергию в режиме онлайн». Становится понятно, что кто-то хочет монополизировать право на оплату коммунальных услуг в Семее и зарабатывать на этом, выставляя процент комиссии. Довольно простой инструмент в современных реалиях может стать золотой жилой.
Небольшое расследование привело к ТОО Soft Plus, которое должно стать «прокладкой» между монополистом и платежными системами. Зарегистрирована компания Soft Plus в Астане и работает в ней менее 5 человек и, главное, удалось выяснить, кто стоит за компанией и каковы ее планы. Источник в ВКО сообщил, что, предположительно, за Soft Plus стоит известный бизнесмен, председатель Совета Директоров Группы компаний RESMI, RG Brands Кайрат Мажибаев.
В поддержку этой версии говорит и еще один факт. В списке аффилированных лиц с Кайратом Мажибаевым есть Болжан Туменбаева, генеральный директор «ИВЦ»: той самой организации, которая собирает оплату за часть коммунальных услуг в Алматы. Получается, что группа Мажибаева изыскивает возможности — и юридические и поведенческие — для того, чтобы внедрить имеющуюся и отработанную в Алматы систему оплат, но по-своему. Они будут применены не для удобства потребителя, а для начисления единого процента на все виды оплачиваемых услуг. Создание такой прокладки может казаться Мажибаеву вполне логичной. Во многих городах монополисты выставляют счета, не используя единую квитанцию: охватив их своими услугами, можно уже не плохо зарабатывать, даже не пытаясь конкурировать в Алматы с той же АЛСЕКО.
ля тех, кто сомневается, есть еще одно подтверждение, что ИВЦ принадлежит Мажибаеву: интернет-портал Total, проводя расследование «Кто стоит за фирмой, установившей камеры на ВОАД в Алматы», выяснил, что за «ИВЦ» стоит финансовый холдинг «Республика», а конечными бенефициарами ТОО «Финансовый холдинг «Республика» являются Мажибаев Кайрат Куанышбаевич и Кошкинбаев Еркин Жаксыбаевич.
Вот и источник, близкий к Кайрату Мажибаеву, сообщил, что Семей — это тестовый участок, и если все пройдет гладко, Soft Plus начнет свою экспансию по всему Казахстану, став посредником между потребителем и монополистом, пользуясь своим собственным толкованием 356-ого приказа министра энергетики РК. Если появятся несогласные платить комиссионные, то их просто будут отключать от возможности участвовать в системе платежей, как в случае с Kaspi. Кайрат Мажибаев, как, наверное, ему кажется, поймал золотую рыбку. Фактически, не прилагая усилий, можно поставить «отмечаться» всех жителей и зарабатывать хорошие деньги. Точно так же, как учувствовать в установке камер-скоростемеров на Восточной объездной автодороге и получать с этого свои дивиденды.
Как уже писалось, остается надеяться на вмешательство главы государства и антимонопольного ведомства, ведь появление монополиста для транзакций у естественных монополий — это уж вызов здравому смыслу. О чем и пишут жители Семея в своем письме.
http://krivosheev.live/zhiteli-semeja-vozmushheny-i-trebujut-zashhitit-ih-prava-platit-za-kommunalnye-bez-komissii/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как уже писалось, остается надеяться на вмешательство главы государства и антимонопольного ведомства, ведь появление монополиста для транзакций у естественных монополий — это уж вызов здравому смыслу. О чем и пишут жители Семея в своем письме.Желательно побыстрее,терпение народа не безгранично.