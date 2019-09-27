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Скандалы
МИД Киргизии вызвал российского посла после передачи Малахова
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danilov 27 Сентября 2019 в 17:34:21
Российского посла вызвали в МИД Киргизии в связи с заявлением Андрея Малахова в ходе передачи "Прямой эфир", сообщается на странице ведомства в Facebook.

В заявлении говорится, что телеведущий "некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом гражданина России Александра Маругова".

Малахов не исключил, что Акбаров мог спровоцировать аварию за денежное вознаграждение, поскольку в республике крайне низкий уровень зарплат.

В МИД отметили, что подобные заявления звучат в эфире российских государственных СМИ на фоне союзнических отношений и стратегического партнерства двух стран.

Высказывание телеведущего осудили в посольстве РФ в Киргизии. Заявление дипмиссии в Facebook начинается словами "Малахов – не наш герой".

Смертельная авария произошла в июле на Фрунзенской набережной. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина такси начинает разворот через встречную полосу. В нее на полном ходу врезается мотоцикл.

От мощного удара автомобиль и мотоцикл загорелись. За жизнь байкера врачи боролись несколько часов. Спасти его не удалось.

Погибшим оказался 25-летний Александр Маругов – сын Владимира Маругова, крупного бизнесмена, известного как "мясной король". Таксиста Акбарова задержали на следующий день после аварии.

https://www.m24.ru/news/proisshestviya/27092019/91517
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 27.09.2019 в 21:37:49   # 732184
Ничего не знаю про этот случай. Но помойные ток-шоу - это ужас!
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  старик 27.09.2019 в 22:31:36   # 732198
Так вина таксиста очевидна, и чего посла вызывать? Заявили то телевизионщики , а не официальные лица. У нынешних телеведущих работа такая, грязная работа.
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  arhar 27.09.2019 в 22:52:43   # 732199
Quote:
Так вина таксиста очевидна, и чего посла вызывать?


хрустик виноват не меньше, на лицо явное превышение скорости
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