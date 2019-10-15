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Скандалы
Казахстанец сделал селфи с беглым Виктором Храпуновым
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danilov 15 Октября 2019 в 14:16:30
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 15.10.2019 в 15:01:04   # 733354

Прав " АНТИБИОТИК " , деньги надо воровать вагонами .
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  Skype 15.10.2019 в 16:21:20   # 733361
Зашибись жизнь удалась, украл и не поймали. не бишимбаев
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  Рамзес 15.10.2019 в 19:16:24   # 733370
Ой ,как нужна смертная казнь...

Особенно для казнокрадов,а не удо и штраф.
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  старик 15.10.2019 в 21:44:08   # 733382
Правоохранители до сих пор ломают комедию с розыском вора?
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  Manitu 15.10.2019 в 22:52:12   # 733388
Это похоже на борьбу с наркоторговлей. Каждый наркоман на районе знает где их продают, а наша доблесная полиция никого найти не может.
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