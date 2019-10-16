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Жители Арыса пожаловались на качество ремонта домов
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danilov 16 Октября 2019 в 16:25:59
Комментарии,
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DITRX
16.10.2019 в 16:55:31
# 733487
А говорили
Quote:
в течение месяца востановим все жилье
ага как же
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старик
16.10.2019 в 19:31:54
# 733503
Ну заявил же представитель акимата, что надзор за качеством ведется в каждом доме! Чего еще надо этим недовольным жителям? Только вот то что нам показали ну никак не соответствует действительности.
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Софруджу
16.10.2019 в 20:43:02
# 733507
Арысь женского рода. Жители Арыси
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