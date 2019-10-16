 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
Жители Арыса пожаловались на качество ремонта домов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Октября 2019 в 16:25:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 16.10.2019 в 16:55:31   # 733487
А говорили
Quote:
в течение месяца востановим все жилье
ага как же
поощрить | покарать
  старик 16.10.2019 в 19:31:54   # 733503
Ну заявил же представитель акимата, что надзор за качеством ведется в каждом доме! Чего еще надо этим недовольным жителям? Только вот то что нам показали ну никак не соответствует действительности.
поощрить | покарать
  Софруджу 16.10.2019 в 20:43:02   # 733507
Арысь женского рода. Жители Арыси
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь