Она съела свою лошадь — теперь 18-летнюю Пию ненавидит весь мир ... (Кроме Казахстана)

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danilov 17 Октября 2019 в 10:47:15
«Пожалуй, из всех 18-летних в мире меня ненавидят больше всех».
Неделю назад Пиа Ольден (Pia Olden) из Трённелага запостила в Фейсбуке фотографию, после чего на нее и посыпались угрозы и сообщения, полные ненависти. И не только на норвежском. Русский, французский, испанский… Список длинный.
На фотографии — порция мяса. На тарелке лежит кусок мяса ее лошади по имени Стремительная.
«Многие пишут, что я психопатка, что, как они надеются, у меня никогда не будет детей, и что меня надо лишить права держать животных», — сообщает Ольден.
По ее словам, ее выставили хладнокровным убийцей
Британская Daily Mail и американская New York Post написали о 18-летней девушке, съевшей свою лошадь.
«В газетах я прямо-таки хладнокровный убийца, который однажды проголодался, пошел в конюшню и прикончил лошадь», — замечает Ольден.
Она подчеркивает, что на самом деле все было не так. По словам Ольден, у лошади была травма. Вылечить ее было невозможно, избавить животное от боли — тоже. Оставался единственный выход — усыпление, говорит хозяйка лошади.
«К сожалению, лошадь пришлось усыпить, а поскольку лекарств она получила немного, ее мясо можно было употребить в пищу. Это было нелегкое решение. На бойню я приехала вся в слезах, там я все время плакала, и по пути домой тоже».
Ей кажется, что ее неправильно поняли.
Ольден, которая, кстати, учится на повара, считает, что все сделала правильно.
«Я знаю, что приняла правильное решение — позволила лошади принести пользу и после смерти. Мне казалось неправильным просто закопать ее или выбросить — столько высококачественного мяса».
18-летнюю девушку испугала всеобщая реакция. По ее мнению, это истинное лицо современного общества. Ей кажется, что ее не так поняли.
«Типа нельзя есть свою лошадь и выкладывать снимки в Фейсбуке. Но почему фотки тако — это нормально, а я не могу запостить свой стейк?» — задается она вопросом.
Несмотря на возмущение пользователей по всему миру, Ольден стоит на своем, что касается фотографий лошадиного стейка в соцсетях.
«Ни о чем не жалею. Вся эта шумиха больше говорит о сегодняшнем обществе, чем обо мне».
Почему есть лошадь — табу?
«Употребление в пищу конины считалось в Норвегии табу с давних времен», — объясняет исследовательница Аннекен Бар Бугге (Annechen Bahr Bugge).
Она изучает пищевые традиции норвежцев и написала об этом книгу «Бедняки, крестьянские девушки под покровом и богатые рыцари».
Бар Багге имеет в виду, что лошадь стала «несъедобной» в результате нашего к ней отношения и нашего восприятия.
«Сама по себе лошадь так же съедобна, как и, скажем, свинья. Но понятия съедобного и несъедобного зависят от того, к какой культуре вы принадлежите».
В межвоенный период писательница и культурный работник Хульда Гарборг (Hulda Garborg) с несколькими соратниками пыталась убедить норвежцев употреблять в пищу конину.
Хотя лошади — сельскохозяйственные животные, их почти никогда не ели, когда они больше не могли работать.
«Вот почему в период Второй мировой войны люди часто обменивались животными с соседями. Многим было сложно убить и съесть собственную лошадь, свинью или кролика».
Бар Бугге ознакомилась со случаем Ольден и называет ее прогрессивной.
«Мы стали больше задумываться о рациональном питании, и с этой точки зрения решение Ольден великолепно. Она сделала лошадь едой, вместо того чтобы позволить ей гнить и превращаться в отбросы».
https://www.nrk.no/trondelag/pia-olden-_18_-far-drapstrusler-etter-at-hun-spiste-egen-hest-1.14738396
Комментарии, по рейтингу, по дате
В разных странах, своя национальная кухня и традиции.
Кушают же обезьян, собак , крокодилов, кошек, змей и т.д.....
Как будто никто не знает. Истерику подняли.
Тем более лошадь с травмой была.
У нас сразу бы зарезали без разговоров.
Ничего кащюнственного не вижу.
У них нельзя а у нас полно ресторанов и кафе бешпармаком с казы. Кто где живёт там и кухня -родная.
С уверенностью могу сказать что постов от казахов там не было.)))
были, с советами как правильно готовить
Есаул, есаул, что ж ты бросил коня, до того, как вскипела вода.
Какая-то норвежка съела коня. Титус деградирует.
Цитата: Templar от 17.10.2019 05:45:16Думаю это для примера того, как общество забивает, затыкивает, уничтожает человека за другое мнение, причем это не какое то извращенное мнение, а вполне обычное, "правильное", разумное...
В который раз здесь задаю этот вопрос: и на кой нам эта информация?
Какая-то норвежка съела коня. Титус деградирует.
В который раз здесь задаю этот вопрос: и на кой нам эта информация?
Какая-то норвежка съела коня. Титус деградирует.
Sr. Leonsio 17.10.2019 в 13:18:10 # 733558
Вчера налопался бешпармака с кониной и казы, нет ничего вкуснее на свете!
Антибиотик 17.10.2019 в 13:45:36 # 733561
Там Беш №1 в городе
southman33 17.10.2019 в 14:17:02 # 733565
p.s. на собаку тоже нет нет ходим с кентами, но ни у кого не было в мыслях завалить свою и сожрать...
Цитата: Антибиотик от 17.10.2019 07:45:36
Блин под эту новость аж Беша захотелось!)) Пойду на днях поем его в "Сытом папе"
Там Беш №1 в городе
Блин под эту новость аж Беша захотелось!)) Пойду на днях поем его в "Сытом папе"
Там Беш №1 в городе
Спорное утверждение
Цитата: КЕДЫ от 17.10.2019 09:30:28
Спорное утверждение
Цитата: Антибиотик от 17.10.2019 07:45:36
Блин под эту новость аж Беша захотелось!)) Пойду на днях поем его в "Сытом папе"
Там Беш №1 в городе
Блин под эту новость аж Беша захотелось!)) Пойду на днях поем его в "Сытом папе"
Там Беш №1 в городе
Спорное утверждение
есть такое, у каждого свои вкусы, некоторым нравится шурпа с акдастархан по некрасова а по мне в фарухе вкусней!
toliktommy 17.10.2019 в 17:44:48 # 733575
MишаМашкевич 17.10.2019 в 20:32:58 # 733591
Что это было???