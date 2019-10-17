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Скандалы
Она съела свою лошадь — теперь 18-летнюю Пию ненавидит весь мир ... (Кроме Казахстана)
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danilov 17 Октября 2019 в 10:47:15
Ее угрожают убить или называют бессердечной психопаткой. Она съела свою лошадь по имени Стремительная. Она ни о чем не жалеет и считает, что бурная реакция многое говорит о современном обществе.



«Пожалуй, из всех 18-летних в мире меня ненавидят больше всех».

Неделю назад Пиа Ольден (Pia Olden) из Трённелага запостила в Фейсбуке фотографию, после чего на нее и посыпались угрозы и сообщения, полные ненависти. И не только на норвежском. Русский, французский, испанский… Список длинный.

На фотографии — порция мяса. На тарелке лежит кусок мяса ее лошади по имени Стремительная.

«Многие пишут, что я психопатка, что, как они надеются, у меня никогда не будет детей, и что меня надо лишить права держать животных», — сообщает Ольден.

По ее словам, ее выставили хладнокровным убийцей

Британская Daily Mail и американская New York Post написали о 18-летней девушке, съевшей свою лошадь.

«В газетах я прямо-таки хладнокровный убийца, который однажды проголодался, пошел в конюшню и прикончил лошадь», — замечает Ольден.

Она подчеркивает, что на самом деле все было не так. По словам Ольден, у лошади была травма. Вылечить ее было невозможно, избавить животное от боли — тоже. Оставался единственный выход — усыпление, говорит хозяйка лошади.

«К сожалению, лошадь пришлось усыпить, а поскольку лекарств она получила немного, ее мясо можно было употребить в пищу. Это было нелегкое решение. На бойню я приехала вся в слезах, там я все время плакала, и по пути домой тоже».

Ей кажется, что ее неправильно поняли.

Ольден, которая, кстати, учится на повара, считает, что все сделала правильно.

«Я знаю, что приняла правильное решение — позволила лошади принести пользу и после смерти. Мне казалось неправильным просто закопать ее или выбросить — столько высококачественного мяса».

18-летнюю девушку испугала всеобщая реакция. По ее мнению, это истинное лицо современного общества. Ей кажется, что ее не так поняли.

«Типа нельзя есть свою лошадь и выкладывать снимки в Фейсбуке. Но почему фотки тако — это нормально, а я не могу запостить свой стейк?» — задается она вопросом.

Несмотря на возмущение пользователей по всему миру, Ольден стоит на своем, что касается фотографий лошадиного стейка в соцсетях.

«Ни о чем не жалею. Вся эта шумиха больше говорит о сегодняшнем обществе, чем обо мне».

Почему есть лошадь — табу?

«Употребление в пищу конины считалось в Норвегии табу с давних времен», — объясняет исследовательница Аннекен Бар Бугге (Annechen Bahr Bugge).

Она изучает пищевые традиции норвежцев и написала об этом книгу «Бедняки, крестьянские девушки под покровом и богатые рыцари».

Бар Багге имеет в виду, что лошадь стала «несъедобной» в результате нашего к ней отношения и нашего восприятия.

«Сама по себе лошадь так же съедобна, как и, скажем, свинья. Но понятия съедобного и несъедобного зависят от того, к какой культуре вы принадлежите».

В межвоенный период писательница и культурный работник Хульда Гарборг (Hulda Garborg) с несколькими соратниками пыталась убедить норвежцев употреблять в пищу конину.

Хотя лошади — сельскохозяйственные животные, их почти никогда не ели, когда они больше не могли работать.

«Вот почему в период Второй мировой войны люди часто обменивались животными с соседями. Многим было сложно убить и съесть собственную лошадь, свинью или кролика».

Бар Бугге ознакомилась со случаем Ольден и называет ее прогрессивной.

«Мы стали больше задумываться о рациональном питании, и с этой точки зрения решение Ольден великолепно. Она сделала лошадь едой, вместо того чтобы позволить ей гнить и превращаться в отбросы».

https://www.nrk.no/trondelag/pia-olden-_18_-far-drapstrusler-etter-at-hun-spiste-egen-hest-1.14738396
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 17.10.2019 в 11:06:21   # 733543
У них табу. У нас мясо номер один.
В разных странах, своя национальная кухня и традиции.
Кушают же обезьян, собак , крокодилов, кошек, змей и т.д.....
Как будто никто не знает. Истерику подняли.
Тем более лошадь с травмой была.
У нас сразу бы зарезали без разговоров.
Ничего кащюнственного не вижу.
У них нельзя а у нас полно ресторанов и кафе бешпармаком с казы. Кто где живёт там и кухня -родная.

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  философ 17.10.2019 в 11:17:45   # 733547
самые популярные коменты на новость в фейсбуке

С уверенностью могу сказать что постов от казахов там не было.)))

были, с советами как правильно готовить

Есаул, есаул, что ж ты бросил коня, до того, как вскипела вода.

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  Templar 17.10.2019 в 11:45:16   # 733555
В который раз здесь задаю этот вопрос: и на кой нам эта информация?

Какая-то норвежка съела коня. Титус деградирует.
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  shy_ric 17.10.2019 в 11:48:15   # 733556
Цитата: Templar от 17.10.2019 05:45:16
В который раз здесь задаю этот вопрос: и на кой нам эта информация?

Какая-то норвежка съела коня. Титус деградирует.
Думаю это для примера того, как общество забивает, затыкивает, уничтожает человека за другое мнение, причем это не какое то извращенное мнение, а вполне обычное, "правильное", разумное...
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  arhar 17.10.2019 в 12:04:05   # 733557
арам олген мал...
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  Sr. Leonsio 17.10.2019 в 13:18:10   # 733558
Дикари-с!

Вчера налопался бешпармака с кониной и казы, нет ничего вкуснее на свете!
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  Даун 17.10.2019 в 13:36:47   # 733560
Сволочь, надо было равными долями между соседними разделить
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  Антибиотик 17.10.2019 в 13:45:36   # 733561
Блин под эту новость аж Беша захотелось!)) Пойду на днях поем его в "Сытом папе"
Там Беш №1 в городе
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  southman33 17.10.2019 в 14:17:02   # 733565
Всякие экспаты и прочие делегаты которые приезжают к нам петь оды и восхвалять нашу страну с удовольствием кладут в карман полученный гонорар и идут кушать беш с кониной на званых ужинах.
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  mitrich78 17.10.2019 в 14:24:04   # 733566
честно говоря х. знает но друга жрать ни тема. Мы едим конину вся семья дети нам очень нравится, но мы покупаем его на базаре или кенты валят и разбираем как жилик, у друзей есть стада КРС или баранов, и как то это нормально вроде. Но вот что если ты растишь жеребенка стреминнишь, воспитываешь, прогуливаешь кормишь дрессируешь а затем травма, валишь и жрешь х.з. чето как по мне так криво...
p.s. на собаку тоже нет нет ходим с кентами, но ни у кого не было в мыслях завалить свою и сожрать...
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  Mikado 17.10.2019 в 15:22:33   # 733569
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  КЕДЫ 17.10.2019 в 15:30:28   # 733570
Цитата: Антибиотик от 17.10.2019 07:45:36
Блин под эту новость аж Беша захотелось!)) Пойду на днях поем его в "Сытом папе"
Там Беш №1 в городе


Спорное утверждение
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  гримм 17.10.2019 в 17:06:31   # 733573
Цитата: КЕДЫ от 17.10.2019 09:30:28
Цитата: Антибиотик от 17.10.2019 07:45:36
Блин под эту новость аж Беша захотелось!)) Пойду на днях поем его в "Сытом папе"
Там Беш №1 в городе


Спорное утверждение

есть такое, у каждого свои вкусы, некоторым нравится шурпа с акдастархан по некрасова а по мне в фарухе вкусней!
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  toliktommy 17.10.2019 в 17:44:48   # 733575
Такого резонанса и бурного обсуждения даже о поедании человечины не наблюдается. Хотя ряд экспертов за бугром высказывались. Странно, вам не кажется?
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  старик 17.10.2019 в 19:22:03   # 733584
Вот если бы она съела свою маму, ее общество нашло бы ей оправдание.
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  MишаМашкевич 17.10.2019 в 20:32:58   # 733591
Вчера по новости слушала как Назарбаев пробежал 700 метров вдоль Каспия и сколько калорий он сжёг. Это на республиканском ногу его канале.
Что это было???
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