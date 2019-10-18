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Скандалы
Образование в Казахстане
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danilov 18 Октября 2019 в 16:50:40
Этого учителя из Кокшетау, сейчас травят за это видео. Была дана команда подчинённым, что бы те жаловались в youtube, для блокировки этого видео.



Посмотрите видео, это реальная ситуация в сфере образования в Казахстане.

UPD
"Люди начали бурно обсуждать данный ролик. Не буду сейчас давать оценку содержанию данного материала. Просто важно понимать, что каждый учитель и родитель имеют право на выражение своего мнения. Наша же с вами задача - услышать эти предложения и замечания. В связи с этим Главой государства дано поручение изучить все высказанные предложения для дальнейшего использования в работе", - написал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  taraz1974 18.10.2019 в 18:15:00   # 733655
Права на все 100%
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  Софруджу 18.10.2019 в 20:26:42   # 733678
Умница! А что такого она сказала, чтобы блокировать? Да это только малая доля всего беспредела, который творится в образовании
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  старик 18.10.2019 в 20:27:10   # 733679
Жаль, сожрут ее чиновники от образования. Не сейчас, чуть позже.
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