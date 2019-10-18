Образование в Казахстане

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danilov 18 Октября 2019 в 16:50:40
Посмотрите видео, это реальная ситуация в сфере образования в Казахстане.
UPD
"Люди начали бурно обсуждать данный ролик. Не буду сейчас давать оценку содержанию данного материала. Просто важно понимать, что каждый учитель и родитель имеют право на выражение своего мнения. Наша же с вами задача - услышать эти предложения и замечания. В связи с этим Главой государства дано поручение изучить все высказанные предложения для дальнейшего использования в работе", - написал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.
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