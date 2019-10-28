Затяжное строительство моста беспокоит жителей села Костобе Туркестанской области

ые деньги

А у нас на Тамирлановском опять вчера дорогу перекрыли - мост строят, "красотища какая", уже бы достроили и забыли про него, столько бесполезно денег народных вбухали, столько проблем создали жителям. Но нет, сейчас построят и ремонтом его займутся - это "длинн" кормушка...