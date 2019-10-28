Затяжное строительство моста беспокоит жителей села Костобе Туркестанской области

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danilov 28 Октября 2019 в 15:24:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 28.10.2019 09:48:53походу со строительством мостов это у них заразное Ленгер Шымкент рядом с саураном 3месяца Карл сраный мост через арык 10м в длину 5 в ширину.
А у нас на Тамирлановском опять вчера дорогу перекрыли - мост строят, "красотища какая", уже бы достроили и забыли про него, столько бесполезно денег народных вбухали, столько проблем создали жителям. Но нет, сейчас построят и ремонтом его займутся - это "длинн
ые деньги" кормушка...
А у нас на Тамирлановском опять вчера дорогу перекрыли - мост строят, "красотища какая", уже бы достроили и забыли про него, столько бесполезно денег народных вбухали, столько проблем создали жителям. Но нет, сейчас построят и ремонтом его займутся - это "длинн
Цитата: GoodZone от 28.10.2019 09:48:53
А у нас на Тамирлановском опять вчера дорогу перекрыли - мост строят, "красотища какая", уже бы достроили и забыли про него, столько бесполезно денег народных вбухали, столько проблем создали жителям. Но нет, сейчас построят и ремонтом его займутся - это "длинн
ые деньги" кормушка...
А у нас на Тамирлановском опять вчера дорогу перекрыли - мост строят, "красотища какая", уже бы достроили и забыли про него, столько бесполезно денег народных вбухали, столько проблем создали жителям. Но нет, сейчас построят и ремонтом его займутся - это "длинн
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