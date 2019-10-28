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Скандалы
Затяжное строительство моста беспокоит жителей села Костобе Туркестанской области
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danilov 28 Октября 2019 в 15:24:45
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  GoodZone 28.10.2019 в 15:48:53   # 734150
А у нас на Тамирлановском опять вчера дорогу перекрыли - мост строят, "красотища какая", уже бы достроили и забыли про него, столько бесполезно денег народных вбухали, столько проблем создали жителям. Но нет, сейчас построят и ремонтом его займутся - это "длинные деньги" кормушка...
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  Пришелец 28.10.2019 в 16:27:36   # 734154
Цитата: GoodZone от 28.10.2019 09:48:53
А у нас на Тамирлановском опять вчера дорогу перекрыли - мост строят, "красотища какая", уже бы достроили и забыли про него, столько бесполезно денег народных вбухали, столько проблем создали жителям. Но нет, сейчас построят и ремонтом его займутся - это "длинные деньги" кормушка...
походу со строительством мостов это у них заразное Ленгер Шымкент рядом с саураном 3месяца Карл сраный мост через арык 10м в длину 5 в ширину.
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  Absolute 29.10.2019 в 00:01:05   # 734186
Цитата: GoodZone от 28.10.2019 09:48:53
А у нас на Тамирлановском опять вчера дорогу перекрыли - мост строят, "красотища какая", уже бы достроили и забыли про него, столько бесполезно денег народных вбухали, столько проблем создали жителям. Но нет, сейчас построят и ремонтом его займутся - это "длинные деньги" кормушка...

В Китае после принятия закона о смертной казни за коррупцию в особо крупном размере, расстреляли 10,000 чиновников и построили больше всех в мире.
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