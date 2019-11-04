Петиция против СОЧ и СОР перестала открываться после комментария МОН РК

Убить советскую систему образования оказалось не просто. Вот и ведется разъяснительная работа. Но пока есть еще родители, кто учился в советской системе и они видят на сколько сейчас все тупо и бездарно, на сколько ущербные современные учебники, сколько идиотских предметов. Вот и пытаются "новаторы реформаторы" нам объяснить, что СОРы и СОЧи, это хорошо. Но люди понимают, что их обманывают, чувствуют, что знания дети получают не того качества. Наивно создаю петиции пологая что, МОН РК заботится о качестве образования, но это не так. МОН РК за 30 лет ни чего не улучшил, и будет продолжать свою вредительскую деятельность ибо глупыми управлять легче. Более того высшее образование будет становится все более недоступным, дорогим, а если вы и смоете себе позволить оплатить его качество будет ничтожным.