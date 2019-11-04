Петиция против СОЧ и СОР перестала открываться после комментария МОН РК

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GoodZone 04 Ноября 2019 в 11:35:03
Отметим, что на сайте change.org была создана петиция «Мы против Соров и Сочей», под которой на момент начала пресс-конференции вице-министра образования и науки РК подписались более 15 тыс. человек. Во время пресс-конференции – примерно в 14.30 по времени города Нур-Султана сайт change.org еще открывался, а уже в 17.30 – открываться перестал. На момент выпуска новости сайт по-прежнему не открывается.
По сообщению КазТАГ
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alpha_portal 04.11.2019 в 14:13:14 # 734620
Цитата: shy_ric от 04.11.2019 07:40:58
вот так выглядит основная масса родителей с новой системой образования
вот так выглядит основная масса родителей с новой системой образования
Этот чувак на 1000% прав!
Нахрена млять большую часть времени ребенок делает домшнее задание дома? Причем ребенок приходит домой и в дуб не въедит че ему делать. И потом эти чаты родительские разрываются. И не я такой и не они такие, может сука все таки система обучения такая? Или учителя тупые? Нахрена мне обосрались эти уроки? Плять всей семьей реально сидим и делаем. Нахрена эта школа вобше нужна?
Если они там нихрена ничему не учат?
Этот чувак на 1000% НЕ прав! Объясняю... его гневный пасквиль, пусть и шуточный, направлен на учителя, собственно все как обычно, ничего нового, ведь у нас во всем виноват учитель, низовое звено, солдат образования, если хотите. И никто почему-то ни слова не сказал в защиту учителя, вынужденного исполнять приказы, стоять между недовольными родителями и "новатором"-мин.образования с фонтанирующими идиотскими идеями. Учитель может и рад бы вмешаться в процесс что-то исправить, но у него нет такой возможности, даже те немногие методы воздействия на ученика у него отобрали, да и многие родители усугубляют ситуацию, вмешиваясь, наезжая, требуя, а порою и оскорбляя опять же учителя. Да, учителя сейчас хорошего тоже днем с огнем не сыщешь, кто искал репетиторов - знает о чем я, но ведь и современных учителей готовит тот же мин.обр. - замкнутый круг получается... Просто просьба, взгляните на учителя как на человека, а не как на личного врага. И огромное человеческое спасибо моим учителям, за все, что они мне дали, терпели меня и учили, учили, учили!
Цитата: Джимбо от 04.11.2019 07:42:57
Убить советскую систему образования оказалось не просто. Вот и ведется разъяснительная работа. Но пока есть еще родители, кто учился в советской системе и они видят на сколько сейчас все тупо и бездарно, на сколько ущербные современные учебники, сколько идиотских предметов. Вот и пытаются "новаторы реформаторы" нам объяснить, что СОРы и СОЧи, это хорошо. Но люди понимают, что их обманывают, чувствуют, что знания дети получают не того качества. Наивно создаю петиции пологая что, МОН РК заботится о качестве образования, но это не так. МОН РК за 30 лет ни чего не улучшил, и будет продолжать свою вредительскую деятельность ибо глупыми управлять легче. Более того высшее образование будет становится все более недоступным, дорогим, а если вы и смоете себе позволить оплатить его качество будет ничтожным.
Убить советскую систему образования оказалось не просто. Вот и ведется разъяснительная работа. Но пока есть еще родители, кто учился в советской системе и они видят на сколько сейчас все тупо и бездарно, на сколько ущербные современные учебники, сколько идиотских предметов. Вот и пытаются "новаторы реформаторы" нам объяснить, что СОРы и СОЧи, это хорошо. Но люди понимают, что их обманывают, чувствуют, что знания дети получают не того качества. Наивно создаю петиции пологая что, МОН РК заботится о качестве образования, но это не так. МОН РК за 30 лет ни чего не улучшил, и будет продолжать свою вредительскую деятельность ибо глупыми управлять легче. Более того высшее образование будет становится все более недоступным, дорогим, а если вы и смоете себе позволить оплатить его качество будет ничтожным.
Мы наверное последние из мамонтов, уже два поколения родилось(ну у кого 3-4),я могу говорить об истории ,географии,физике и дети меня слушают взахлеб.Просто родился в СССР и образование стоящее получил.
Я тут посмотрел на состав педагогов на курсах по подготовке к ЕГЭ. Процентов 20 - 50+, и процентов 80 - 60+. А! Каково? За курсы ведь не будут платить плохому педагогу. Ну, вот. Организаторы нашли. Что это, ребята?Через 10 лет мы все что делать будем? Наших внуков что совсем некому будет учить?