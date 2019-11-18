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Скандалы
Нанял 60 внедорожников и поехал в сауну отмечать развод
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danilov 18 Ноября 2019 в 12:35:57
Необычный кортеж их десятков дорогих внедорожников наделал шуму в Уральске утром в субботу, 16 ноября. Полиция задержала мужчину, который арендовал 60 внедорожников и с этим кортежем приехал в сауну "Арасан" в районе "Самал".



Внедорожники марок Toyota Land Cruiser Prado, Gelandewagen, Lexus были задержаны в микрорайоне "Самал-1, у въезда в сауну "Арасан". Начальник управления полиции Уральска Мирлан Айкенов, комментируя это, довольно туманно объяснил причину задержания.

– В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" был задержан гражданин РК. Он доставлен в управление полиции Уральска. Он нанял 60 внедорожников, катался в сопровождении этих джипов. Ранее он был неоднократно судим. В данный момент мы проверяем его причастность к совершенным преступлениям. Есть определенная информация, которую я не могу сейчас рассказать. Внедорожники наняты одним человеком, - рассказал Мирлан Айкенов.
Такое объяснение полиции вызывало еще больше вопросов, чем давало ответов. Ведь по существу, в действиях загадочного мужчины, который арендовал такое количество внедорожников, ничего преступного не было.

Спустя три часа стало известно, что полиция отпустила задержанного и водителей джипов. На этот раз пресс-служба Департамента полиции ЗКО, уже не упоминала о причастности задержанного мужчины к каким-либо преступлениям, а сослалась на звонок в полицию от якобы бдительных граждан, которые обратили внимание на большое скопление машин.

- Большое скопление машин вызвало беспокойство со стороны местных жителей, и они вызвали полицейских. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, и внедорожники были доставлены в УП Уральска. Позже выяснилось, что житель города Алматы арендовал десятки машин и решил на них покататься. С его стороны никаких правонарушений выявлено не было, в отдел были вызваны его родственники и его забрали домой, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
"Уральской неделе" удалось выяснить, на самом деле полиция прибыла на место, из-за службы охраны резиденции акима области, которая находится также в этом районе.

Журналистам удалось поговорить с несколькими владельцами джипов, которые арендовал мужчина, а также с одним из сотрудников полиции. На условиях конфиденциальности, они сообщили, что мужчина, который арендовал джипы, приехал в Уральск из города Аягоз, Восточно-Казахстанской области. Он действительно был ранее судим по обвинению в убийстве. Незадолго до этого развелся с супругой. Накануне, бывшие супруги продали квартиру в Уральске. Деньги от продажи квартиры были разделены между ними. На другой день после этого мужчина взял на прокат 60 джипов и отправился в сауну, где его и задержали полицейские. За прокат каждого автомобиля мужчина заплатил от 15 до 20 тысяч тенге за час работы. Фото, попавшее в распоряжение редакции, было сделано в момент аренды одного из внедорожников.

https://mgorod.kz/nitem/muzhchinu-arendovavshego-60-dzhipov-zaderzhali-policejskie-uralska-foto-video/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 18.11.2019 в 14:05:53   # 735394
эти Самалы в каждом городе понастроили,что ли?
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  DITRX 18.11.2019 в 16:36:15   # 735399
Цитата: 332-712 от 18.11.2019 08:05:53
эти Самалы в каждом городе понастроили,что ли?

Ага и сауна арасан тоже что то знакомое
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  Sr. Leonsio 18.11.2019 в 16:37:55   # 735400
Нет, это Арасаны в каждом Самале есть.
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  Yerla 18.11.2019 в 16:53:28   # 735404
мля .. он паходу львинну долю с хаты той прогулял .. .. умеет чо шЫкануть атДУШи ежже ..
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