Жителей Павлодара возмутило решение о переименовании улиц

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danilov 20 Ноября 2019 в 16:57:22
Такой кулуарный подход больше всего возмутил павлодарцев. Кроме того, людей смутило, что на публичных слушаниях назывались имена отдельных людей, предлагавших переименовать улицы.
Оставляя гневные комментарии в соцсетях, павлодарцы высказывают недовольство не столько по поводу новых названий улиц, сколько тем, что мнение большей части жителей города акимат не учел.
"Две улицы уже названы в честь Аймауытова и Копеева, но их тоже решили переименовать, а их имена дать другим улицам", - сетуют горожане.
Между тем в акимате Павлодара заверили, что руководствовались исключительно просьбами большинства, а имена знаменитых земляков, которыми названы небольшие улочки, решили присвоить центральным улицам.
"В течение года на блог акима области и города поступали заявления о присвоении имен значимых личностей нашей Великой степи. Данные заявления были рассмотрены и переданы в гормаслихат для проведения публичных слушаний. 18 ноября эти слушания прошли с участием более 150 жителей Павлодара, там были почетные граждане, общественность и молодежь, все, кто желал. На рассмотрение выносилось переименование 13 улиц. Прямым голосованием депутатским корпусом в составе восьми человек было одобрено", - заявила руководитель отдела культуры и развития языков акимата Павлодара Самал Бегалинова.
Чиновница уточнила, что обращения о переименовании улиц поступали не от отдельных горожан, а от целых групп. "Обращались аксакалы, совет ветеранов, представители общественных организаций, творческой интеллигенции. Это были коллективные обращения", - сказала Бегалинова.
В акимате сообщили, что материалы по переименованию улиц уже готовятся для передачи в республиканскую ономастическую комиссию при Министерстве культуры и спорта. Если столичные ономасты одобрят решение павлодарских депутатов, то, к примеру, улицу Короленко переименуют в Бухар Жырау, Крупской - в Едыге би, Володарского - в Желтоксан, а Карла Маркса станет Бокейханова.
Как отметили в акимате, переименование улиц города продолжится и в следующем году. "Ономастическая работа продолжается. Этот вопрос стоит на контроле аппарата Президента. Очень много идеологически устаревших названий улиц по Павлодару. Есть предложения о переименовании улиц именами Жасыбай, Олжабай, Богенбай батыров. В 2020 году в порядке законодательства будем рассматривать этот вопрос", - добавила Бегалинова.
Сотрудница отметила, что речь о переименовании самого Павлодара пока не идет. "На сегодняшний день официальных обращений не поступало. Поэтому этот вопрос не рассматривается", - сказала чиновница.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jiteley-pavlodara-vozmutilo-reshenie-o-pereimenovanii-ulits-384453/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Очень много идеологически устаревших названий улиц по Павлодару.Они может и устарели идеологически , но блин, это же ИСТОРИЯ ГОРОДА!
Эпидемия дебилизма шагает по стране , интересно Токаев в курсе и от кого эта инициатива исходит ? .
Беня Ладен 20.11.2019 в 19:18:07 # 735531
Ты сука строил эту улицу что-бы переименовывать?
Ты сволоч устраивал этот парк, площадь, мостовую что-бы их переименовывать?
Люди которые это делали дали этим объектам названия, а эти твари чинуши даже арык на улице сделать не могут, а вот переименовать улицу -легко!
Одно дерево в парке не посадили но уже переименовали, сваю не забили но набережную переименовали.
Гандоны стройте новые улицы, города, парки, мосты и называйте их в честь хоть чёрта-лысого ( лысый не о тебе), отстаньте от истории.