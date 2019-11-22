В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей

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danilov 22 Ноября 2019 в 09:25:44
На этой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных год назад за нарушение госграницы. На Украине пожаловались на состояние судов и заявили, что "россияне их угробили". В частности принимающая сторона не досчиталась розеток, плафонов и унитазов.
В ФСБ напомнили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели при этом никаких претензий.
"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — добавили в ведомстве.
На предоставленном видео три корабля сначала с разных ракурсов показаны крупным планом, затем идут кадры внутренней части. В рубке одного из них лежит икона. Не ускользнула от камеры и такая деталь, как шильдик "Сделано в СССР". Также показаны каюты, камбуз и гальюн. Каких-либо видимых повреждений не заметно.
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