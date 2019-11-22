 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Скандалы
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Ноября 2019 в 09:25:44
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности заверила, что Украина получила свои корабли в "нормальном состоянии и с исправной сантехникой".

На этой неделе Москва передала Киеву три корабля, задержанных год назад за нарушение госграницы. На Украине пожаловались на состояние судов и заявили, что "россияне их угробили". В частности принимающая сторона не досчиталась розеток, плафонов и унитазов.

В ФСБ напомнили, что украинцы подписали акты сдачи-приемки и не имели при этом никаких претензий.

"Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", — добавили в ведомстве.

На предоставленном видео три корабля сначала с разных ракурсов показаны крупным планом, затем идут кадры внутренней части. В рубке одного из них лежит икона. Не ускользнула от камеры и такая деталь, как шильдик "Сделано в СССР". Также показаны каюты, камбуз и гальюн. Каких-либо видимых повреждений не заметно.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 22.11.2019 в 09:31:50   # 735628
опечатка "такая делать"
поощрить | покарать
  гримм 22.11.2019 в 10:56:23   # 735631
вот гавнюки а, нет бы сказать спасибо что вообще корабли вернули, а они в своём репертуаре и ещё и президента поддянули, правильно Путин отказался тет-на-тет, не хочет марать репутацию на мелких ценников!!!
поощрить | покарать
  GoodZone 22.11.2019 в 11:02:04   # 735632
Правильная поговорка "не делай добра, не получишь зла". Когда успела "незалежная" обзавестись такой гнилью и мелкоподлостью, я сейчас не о народе, а о ее отдельных представителях-"слугах народа". Они не понимают на сколько мелко и гадко они себя ведут? А главное и президент их туда же, как шакал Табаки из Маугли... Это что президентский вопрос решать куда делся унитаз... Если ты президент - веди себя подобающе...
поощрить (1) | покарать
  NBE 22.11.2019 в 11:11:17   # 735637
Жалко что Украина не хочет дружить с Россией, с соседями нужно дружить. Для цивилизованного запада, Украина пушечное мясо для дестабилизации обстановки вокруг России...
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь