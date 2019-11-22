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Скандалы
Девочка рассказывала о коррупции, а кыргызстанским депутатам было смешно
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danilov 22 Ноября 2019 в 14:29:09
Юные кыргызстанцы из всех регионов республики побывали в Жогорку Кенеше в рамках Всемирного дня ребёнка. Дети от 8 до 16 лет впервые встретились с представителями власти. Во время выступления одной из маленьких учениц, рассказывавшей о том, что в их школе медсестра делает прививки за деньги, депутаты рассмеялись. Малышку смутила реакция взрослых, девочка расплакалась и отказалась продолжать выступление.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Любитель ММА 22.11.2019 в 15:00:48   # 735664
Коммент хороший
Quote:
Что сказать?! Козлы! Как можно было не до слушать, перебить ее мысль, а потом говорить такие прекрасные слова в виде утешения. Научитесь слушать народ, не перебивая. Эту страну погубит коррупция ❗
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  Aлекс 22.11.2019 в 15:44:52   # 735665
Девочка, девочка... нашла кому говорить о коррупции.
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  строитель 22.11.2019 в 15:54:09   # 735667

Папуасы
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  старик 22.11.2019 в 18:47:05   # 735678
Они представили себе СКОЛЬКО медсестра берет за укол, и им стало смешно за такую коррупцию.
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