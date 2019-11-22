Девочка рассказывала о коррупции, а кыргызстанским депутатам было смешно
danilov 22 Ноября 2019 в 14:29:09
Юные кыргызстанцы из всех регионов республики побывали в Жогорку Кенеше в рамках Всемирного дня ребёнка. Дети от 8 до 16 лет впервые встретились с представителями власти. Во время выступления одной из маленьких учениц, рассказывавшей о том, что в их школе медсестра делает прививки за деньги, депутаты рассмеялись. Малышку смутила реакция взрослых, девочка расплакалась и отказалась продолжать выступление.