Главы спортивных федераций экстренно вызваны в администрацию Путина из-за допинг-скандала

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едридмадрид 27 Ноября 2019 в 09:55:08
Согласно информации издания, заседание состоится в ближайшее время. Темой встречи станет обсуждение вопросов по допингу: вчера стало известно о рекомендациях Комитета по соответствию WADA, в связи с которыми Россию могут изолировать от мирового спорта на четыре года. Вопросы, связанные с введением санкций WADA и будут обсуждаться на встрече.
Отметим, окончательное решение по делу о манипуляциях данными Московской допинг-лаборатории будет принято на Исполкоме WADA 9 декабря. В случае принятия рекомендаций Комитета по соответствию российские спортсмены могут быть допущены до соревнований только в нейтральном статусе.
Текст: Анастасия Матросова
https://nevasport.ru/111418-glavy-sportivnyh-federatsij-ekstrenno-vyzvany-v-administratsiyu-putina-iz-za-doping-skandala/
Доказательств причастности ОКР к манипуляциям с допинг-пробами нет — МОК
ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРИЯ, 26 ноября 2019, 17:01 — REGNUM Международный олимпийский комитет считает, что причастность Олимпийского комитета России и его отдельных членов к манипуляциям с допинг-пробами не доказана. Об этом сказано в официальном заявлении МОК, опубликованном сегодня, 26 ноября, на сайте организации.
Напомним, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соотвествию рекомендовал исполкому WADA отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Однако в МОК заявили, что реальных доказательств того, что Олимпийский комитет России и его отдельные члены причастны к манипуляциям с допинг-пробами не предъявлено.
При этом МОК готов вводить санкции против тех, кто причастен к этим манипуляциям. Кроме того, комитет всячески приветствует участие «чистых» российских спортсменов во всех международных соревнованиях.
https://regnum.ru/news/sport/2790055.html
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