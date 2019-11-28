▲
Описание картинки
В супермаркете “Солнечный» в Костанае продают макароны, мягко говоря, неприличной формы
Manitu 28 Ноября 2019 в 22:53:22
Зеленые, красные, желтые и белые – в одной пачке можно выбрать макарончик по цвету. Мы приобрели упаковку – 1662 тенге. Варить не стали – в редакции не нашлось желающих горсть положить в рот или на зубок попробовать. Даже вилкой поддеть никто не захотел. Описание продукта излишне, как и самой упаковки. Кстати, на ней нет знака «18+», как и над бакалейным рядом возле места дислокации этих макарон.
В Костанайском филиале Палаты предпринимателей «Атамекен» так же от комментариев воздержались – сослались на отсутствие в проверках нравственной составляющей.
Мнение выразила психолог Ирина Куликова: «То, что увидела на фото, не может оставить равнодушным ни одного родителя. Меня удивляет, что такие макароны продаются в обычном магазине. И, второй момент, давайте пофантазируем: мама при сыне варит эти макароны, похожие на мужской половой орган... Мы не можем сказать, что это напрочь травмирует детскую психику, но с точки зрения психологических особенностей, безусловно, это нехорошо».
https://kstnews.kz/news/market/item-55509
Макароны как макароны, а вот самса тандырная это точна пиздец, кто делает, из чего делают, в каких условиХ
Это макароны "Ракета" - обтекатель, корпус, топливные баки.
Не.Хуевые макароны
Хорошие макароны, если гости засиживаются на несколько дней (а у нас такое бывает), ты им готовишь вкусные охуе ные макароны, они понимая намек сваливают. Или второй вариант, готовишь своей девушке во время свидания.