Сходил в баню...

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Декабря 2019 в 10:52:53
Помимо этого, Дарья получит алименты в рамках контракта Глушакова со «Спартаком» — порядка 80 млн рублей (6-8 млн в месяц в зависимости от результатов команды) и часть компенсации после расторжения контракта со «Спартаком» — порядка 20 млн рублей.
https://www.sports.ru/football/1080685762.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 01.12.2019 05:37:06
Б..ь ну откуда такие зарплаты у футболистов? Ладно я понимаю, есть футболисты мирового экстра класса, но ведь тут речь о футболисте клубного уровня.
Б..ь ну откуда такие зарплаты у футболистов? Ладно я понимаю, есть футболисты мирового экстра класса, но ведь тут речь о футболисте клубного уровня.
это РОССИЯ тут и не такому говну такие бабки платят
воруют и пилят на всём а российский футбол с его темной финансовой стороной вообще отдельная тема
Цитата: Dragon от 01.12.2019 05:39:43
Титус преврашается в "желтую прессу"?! Как тут этих "новостей" не хватало!!! Долго ждали!!!
Титус преврашается в "желтую прессу"?! Как тут этих "новостей" не хватало!!! Долго ждали!!!
только заметил
Футболист с зарплатой в 17 млн рублей потребовал от жены алиментов - 80 тысяч рублей в месяц
Денис Глушаков пригрозил жене Сергеем Лавровым (министр иностранных дел России)
бывшая жена Глушакова, Дарья -оказалась со "стальными яйцами" и выиграла суды у этого российского футбольного идиота
Денис Глушаков пойманный своей супругой Дарьей, в бане с дамой легкого поведения
А никто не задумался, что его жена делала в той бане?