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Скандалы
Сходил в баню...
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danilov 01 Декабря 2019 в 10:52:53
Известный российский футболист Денис Глушаков пойманный своей супругой Дарьей, в бане с дамой легкого поведения, по итогам бракоразводного процесса обязан передать ей во владение несколько объектов недвижимости. Дарья Глушакова станет владелицей двух квартир в Москве на Кутузовском проспекте площадью 200 кв. м и 120 кв. м, квартиры в Москве на улице Плющиха (100 кв. м) и квартиры в Сочи (120 кв. м). Также во владение Глушаковой перейдет дом в Миллерово площадью 500 кв. м.

Помимо этого, Дарья получит алименты в рамках контракта Глушакова со «Спартаком» — порядка 80 млн рублей (6-8 млн в месяц в зависимости от результатов команды) и часть компенсации после расторжения контракта со «Спартаком» — порядка 20 млн рублей.

https://www.sports.ru/football/1080685762.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 01.12.2019 в 11:37:06   # 736113
Б..ь ну откуда такие зарплаты у футболистов? Ладно я понимаю, есть футболисты мирового экстра класса, но ведь тут речь о футболисте клубного уровня.
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  Dragon 01.12.2019 в 11:39:43   # 736114
Титус преврашается в "желтую прессу"?! Как тут этих "новостей" не хватало!!! Долго ждали!!!
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  философ 01.12.2019 в 13:21:04   # 736119
Цитата: старик от 01.12.2019 05:37:06
Б..ь ну откуда такие зарплаты у футболистов? Ладно я понимаю, есть футболисты мирового экстра класса, но ведь тут речь о футболисте клубного уровня.


это РОССИЯ тут и не такому говну такие бабки платят
воруют и пилят на всём а российский футбол с его темной финансовой стороной вообще отдельная тема
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  философ 01.12.2019 в 13:21:54   # 736120
Цитата: Dragon от 01.12.2019 05:39:43
Титус преврашается в "желтую прессу"?! Как тут этих "новостей" не хватало!!! Долго ждали!!!


только заметил
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  философ 01.12.2019 в 13:32:45   # 736122


Футболист с зарплатой в 17 млн рублей потребовал от жены алиментов - 80 тысяч рублей в месяц
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  философ 01.12.2019 в 13:33:19   # 736123
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  философ 01.12.2019 в 13:41:17   # 736125


Денис Глушаков пригрозил жене Сергеем Лавровым (министр иностранных дел России)


бывшая жена Глушакова, Дарья -оказалась со "стальными яйцами" и выиграла суды у этого российского футбольного идиота

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  Рамзес 01.12.2019 в 14:45:46   # 736126
Денис дебил,а путану ему жена и подложила...
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  DuMoH 01.12.2019 в 18:51:43   # 736134
Quote:
Денис Глушаков пойманный своей супругой Дарьей, в бане с дамой легкого поведения

А никто не задумался, что его жена делала в той бане?
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