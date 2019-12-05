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Скандалы
Фукусима не дает расслабиться
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danilov 06 Декабря 2019 в 10:00:45
Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" - крупнейшая в Японии энергетическая компания "Tokyo Electric Power" ("Токио электрик пауэр") - провёл во вторник экстренную очистку от радиоактивных элементов района стадиона в префектуре Фукусима, откуда должна стартовать эстафета олимпийского огня токийской летней Олимпиады 2020 года.

Это связано с тем, что там были зафиксированы повышенные показатели фона, сообщает в среду газета "Санкэй".

По её данным, замеры были проведены вначале активистами природоохранной организации "Greenpeace" ("Гринпис"), а затем их подтвердили правительственные эксперты.

На некоторых участках вокруг стадиона "J-Village", откуда должна стартовать эстафета, уровень радиоактивности значительно превышает 0,23 микрозиверта в час, который определен как безопасный для этого района.

На поверхности земли на одном из участков фон составил 71 микрозиверт в час и 1,7 микрозиверта в час на расстоянии метра от земли.

Специалисты "Tokyo Electric Power", отмечает газета, полностью срезали и вывезли загрязённую землю.

Правительство Японии, по данным "Санкэй", крайне серьёзно восприняло эту информацию и намерено провести новые экстренные замеры в районе стадиона.

ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 05.12.2019
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 06.12.2019 в 11:22:55   # 736455
А если б не олимпиада?
До сего дня, там люди живут, и не только вокруг стадиона..

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  старик 06.12.2019 в 16:54:18   # 736475
Спортсменов будут убеждать что все под контролем?
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