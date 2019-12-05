Фукусима не дает расслабиться

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Декабря 2019 в 10:00:45
Это связано с тем, что там были зафиксированы повышенные показатели фона, сообщает в среду газета "Санкэй".
По её данным, замеры были проведены вначале активистами природоохранной организации "Greenpeace" ("Гринпис"), а затем их подтвердили правительственные эксперты.
На некоторых участках вокруг стадиона "J-Village", откуда должна стартовать эстафета, уровень радиоактивности значительно превышает 0,23 микрозиверта в час, который определен как безопасный для этого района.
На поверхности земли на одном из участков фон составил 71 микрозиверт в час и 1,7 микрозиверта в час на расстоянии метра от земли.
Специалисты "Tokyo Electric Power", отмечает газета, полностью срезали и вывезли загрязённую землю.
Правительство Японии, по данным "Санкэй", крайне серьёзно восприняло эту информацию и намерено провести новые экстренные замеры в районе стадиона.
ТАСС, ОПУБЛИКОВАНО 05.12.2019