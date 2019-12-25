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Скандалы
Boeing: новые"тревожащие детали" систем безопасности 737 МАХ…
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danilov 25 Декабря 2019 в 14:42:06
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  Walter 25.12.2019 в 20:20:35   # 737471
Данилов про тревожные детали суперджетов надо писать
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  acid 25.12.2019 в 20:41:19   # 737473
Цитата: Walter от 25.12.2019 14:20:35
Данилов про тревожные детали суперджетов надо писать

не нужно про них ничего писать, само слово суперджет уже должно вызывать тревогу.
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  строитель 25.12.2019 в 20:49:05   # 737475
Цитата: Walter от 25.12.2019 14:20:35
Данилов про тревожные детали суперджетов надо писать



Да каким они местом вам уперлись? В казахии ни одного борта нет а вот риск пиздануться на Боинге www.scat.kz/ru/fleet.html более чем реален
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