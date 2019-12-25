Boeing: новые"тревожащие детали" систем безопасности 737 МАХ…

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Декабря 2019 в 14:42:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 25.12.2019 14:20:35
Данилов про тревожные детали суперджетов надо писать
Данилов про тревожные детали суперджетов надо писать
не нужно про них ничего писать, само слово суперджет уже должно вызывать тревогу.
Цитата: Walter от 25.12.2019 14:20:35
Данилов про тревожные детали суперджетов надо писать
Данилов про тревожные детали суперджетов надо писать
Да каким они местом вам уперлись? В казахии ни одного борта нет а вот риск пиздануться на Боинге www.scat.kz/ru/fleet.html более чем реален