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Скандалы
Портрет за 31 миллион: в акимате Павлодарской области объяснили, что их шеф не такой дорогой
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danilov 27 Декабря 2019 в 11:05:24
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 27.12.2019 в 12:49:59   # 737627

Да уж , дёшево шефа оценили .
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  Пермяк 27.12.2019 в 13:23:05   # 737632
Откатик
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