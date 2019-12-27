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Портрет за 31 миллион: в акимате Павлодарской области объяснили, что их шеф не такой дорогой
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danilov 27 Декабря 2019 в 11:05:24
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KAN13
27.12.2019 в 12:49:59
# 737627
Да уж , дёшево шефа оценили .
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Пермяк
27.12.2019 в 13:23:05
# 737632
Откатик
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