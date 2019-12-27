Сенаторы считают, что новая система оценок в школах может довести до катастрофы

Ребенок всю четверть получал только пятерки, готовил рефераты, активно работал на уроке, выходил к доске. за классные и домашние работы 90% - отлично, остальные - хорошо. Написал итоговую суммативку на 4. За четверть выведена 4. Не расстраивает оценка, расстраивает то, что ребенок теряет интерес к учебе с таким оцениваем. Учитель теперь не может поставить объективную оценку.