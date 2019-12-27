Сенаторы считают, что новая система оценок в школах может довести до катастрофы

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danilov 27 Декабря 2019 в 11:46:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 27.12.2019 05:52:22
Ребенок всю четверть получал только пятерки, готовил рефераты, активно работал на уроке, выходил к доске. за классные и домашние работы 90% - отлично, остальные - хорошо. Написал итоговую суммативку на 4. За четверть выведена 4. Не расстраивает оценка, расстраивает то, что ребенок теряет интерес к учебе с таким оцениваем. Учитель теперь не может поставить объективную оценку.
Ребенок всю четверть получал только пятерки, готовил рефераты, активно работал на уроке, выходил к доске. за классные и домашние работы 90% - отлично, остальные - хорошо. Написал итоговую суммативку на 4. За четверть выведена 4. Не расстраивает оценка, расстраивает то, что ребенок теряет интерес к учебе с таким оцениваем. Учитель теперь не может поставить объективную оценку.
Я не совсем согласна с любимым многими утверждением о том, что важны знания, а не оценка. У детей должно быть здоровое честолюбие и желание получить хорошую оценку. Но все-таки это неправильно, если ребенок теряет интерес к учебе, не получив заветную пятерку в четверти.
Почему все-таки при всем старании и рвении ребенок получает 4, а не 5 за итоговую контрольную? Была объективная причина ?