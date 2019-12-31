Оправдания Bek Air о причинах катастрофы опровергаются экспертами

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danilov 31 Декабря 2019 в 12:08:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Данный тип ВС имеет повышенную стреловидность крыла и не имеет предкрылков, и очень чувствителен к обледенению.
Про спутный след- херня полная, почему то ощущение, что уже "договорились" со следствием, "назначили" причину.
Цитата: DITRX от 31.12.2019 07:14:43Quote:
Вчера прошел интересную статью. Оказывается Глава компании Bek Air Нурлана ЖУМАСУЛТАНОВА, некоторое время назад возглавлял управление по расследованию авиационных происшествий. А в Википедии глава нурсал султан думаю за 2 дня нашли другого главу
Вчера прошел интересную статью. Оказывается Глава компании Bek Air Нурлана ЖУМАСУЛТАНОВА, некоторое время назад возглавлял управление по расследованию авиационных происшествий. А в Википедии глава нурсал султан думаю за 2 дня нашли другого главу
До июня 2019 года Жумасултанов возглавлял управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Он был уволен из-за нарушения допущенного его подчиненным.
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https://www.zakon.kz/5000887-zhumasultanov-ostalsya-edinstvennym.html
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https://www.zakon.kz/5000887-zhumasultanov-ostalsya-edinstvennym.html
Quote:
Не будь дома на пути самолета, все остались бы живы – генерал-майор авиации https://www.zakon.kz/5001141-ne-bud-doma-na-puti-samoleta-vse.html
Самолет на фюзеляже "пропахал" бы по земле, и по мере погашения скорости остановился.
Основной причиной трагедии, приведшей к гибели 12 человек, стало грубое нарушение требований законодательных процедур, связанное с застройкой объектов на земле Талгарского района вблизи стратегически важных объектов, к которым относится международный аэропорт первого класса Алматы. Такое мнение выразил директор аэропорта "Боралдай", генерал-майор авиации запаса Сармантай Нургажин в беседе с журналистом zakon.kz.
...
yakuza » Azamat Khussainov kz 6 часов назад
У нас каждый генерал затычка не в своем деле.... А если бы БекЭйр прошел бы сертификацию как другие компании, а если бы Таганский акимат не дал бы разрешение на строительство и т.д. Кругом одно "бы"... Соблюдайте законы и не будет таких трагедий
Ответить +5
Самолет на фюзеляже "пропахал" бы по земле, и по мере погашения скорости остановился.
Основной причиной трагедии, приведшей к гибели 12 человек, стало грубое нарушение требований законодательных процедур, связанное с застройкой объектов на земле Талгарского района вблизи стратегически важных объектов, к которым относится международный аэропорт первого класса Алматы. Такое мнение выразил директор аэропорта "Боралдай", генерал-майор авиации запаса Сармантай Нургажин в беседе с журналистом zakon.kz.
...
yakuza » Azamat Khussainov kz 6 часов назад
У нас каждый генерал затычка не в своем деле.... А если бы БекЭйр прошел бы сертификацию как другие компании, а если бы Таганский акимат не дал бы разрешение на строительство и т.д. Кругом одно "бы"... Соблюдайте законы и не будет таких трагедий
Ответить +5