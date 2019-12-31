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Скандалы
Оправдания Bek Air о причинах катастрофы опровергаются экспертами
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danilov 31 Декабря 2019 в 12:08:39
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  DITRX 31.12.2019 в 13:14:43   # 737818
Вчера прошел интересную статью. Оказывается Глава компании Bek Air Нурлана ЖУМАСУЛТАНОВА, некоторое время назад возглавлял управление по расследованию авиационных происшествий. А в Википедии глава нурсал султан думаю за 2 дня нашли другого главу
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  DITRX 31.12.2019 в 13:15:47   # 737819
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  almako 31.12.2019 в 13:17:23   # 737820
Противоледную обработку надо было делать не только стабилизатора, а и плоскостей (крыльев)... А тут налицо экономия...насчет уборки шасси тоже врут...уборка шасси происходит после отрыва, но не ранее, чем экипаж убеждается в уверенном наборе высоты, звучит подтверждение "позитив клайм", потом идет команда "геар ап"...а тут шасси убрали побыстрее, пытаясь уменьшить сопротивление.. по большинству признаков резкая потеря подъемной силы, видимо изза обледенения, плюс возможно отказ двигателя...самолет не смог оторваться от полосы на расчетной скорости, о чем косвенно говорят страйки( касание полосы частями фюзеляжа), а оторвавшись на более высокой скорости, не смог продолжить прямолинейный полет..
Данный тип ВС имеет повышенную стреловидность крыла и не имеет предкрылков, и очень чувствителен к обледенению.
Про спутный след- херня полная, почему то ощущение, что уже "договорились" со следствием, "назначили" причину.
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  Ал 31.12.2019 в 16:33:33   # 737823
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  Ал 31.12.2019 в 16:41:49   # 737824
Цитата: DITRX от 31.12.2019 07:14:43
Вчера прошел интересную статью. Оказывается Глава компании Bek Air Нурлана ЖУМАСУЛТАНОВА, некоторое время назад возглавлял управление по расследованию авиационных происшествий. А в Википедии глава нурсал султан думаю за 2 дня нашли другого главу
Quote:
До июня 2019 года Жумасултанов возглавлял управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Он был уволен из-за нарушения допущенного его подчиненным.
...
https://www.zakon.kz/5000887-zhumasultanov-ostalsya-edinstvennym.html

Quote:
Не будь дома на пути самолета, все остались бы живы – генерал-майор авиации https://www.zakon.kz/5001141-ne-bud-doma-na-puti-samoleta-vse.html
Самолет на фюзеляже "пропахал" бы по земле, и по мере погашения скорости остановился.
Основной причиной трагедии, приведшей к гибели 12 человек, стало грубое нарушение требований законодательных процедур, связанное с застройкой объектов на земле Талгарского района вблизи стратегически важных объектов, к которым относится международный аэропорт первого класса Алматы. Такое мнение выразил директор аэропорта "Боралдай", генерал-майор авиации запаса Сармантай Нургажин в беседе с журналистом zakon.kz.
...

yakuza » Azamat Khussainov kz 6 часов назад
У нас каждый генерал затычка не в своем деле.... А если бы БекЭйр прошел бы сертификацию как другие компании, а если бы Таганский акимат не дал бы разрешение на строительство и т.д. Кругом одно "бы"... Соблюдайте законы и не будет таких трагедий
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