Мы тоже в шоке

Цитата: Russbrz от

Запретили завозить старые машины, зато старые самолёты завозят. Вообще где логика Запретили завозить старые машины, зато старые самолёты завозят. Вообще где логика

Air Astana планирует купить 30 самолетов Boeing 737 MAX 8. Во всем мире отказываются а у нас закупают.