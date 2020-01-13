Единственная олимпийская медалистка Ирана бежала из страны

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Stalin 13 Января 2020 в 10:21:40
Теперь спортсменка будет выступать за Нидерланды. Она призналась, что решение далось ей трудно. "Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране. Они отправляли меня, куда хотели. Я носила все, что они говорили. Я повторяла каждое предложение, которое они просили", - написала 21-летняя Ализаде в своем аккаунте в Instagram.
Комментарии, по рейтингу, по дате
85-90% .
Бородочи в основном салафиты их никто не любит.
Эти фанатики. Их надо опасаться.
Цитата: Маке0912 от 13.01.2020 07:44:55
Иранцы-шииты (Иранцы, Иракцы, Азербаджанцы) -10-15% Казахи -сунниты.(И все другие мусульманские страны )
85-90% .
Бородочи в основном салафиты их никто не любит.
Эти фанатики. Их надо опасаться.
Иранцы-шииты (Иранцы, Иракцы, Азербаджанцы) -10-15% Казахи -сунниты.(И все другие мусульманские страны )
85-90% .
Бородочи в основном салафиты их никто не любит.
Эти фанатики. Их надо опасаться.
Без разницы кто они, не очень хочется иметь соседа - ядерную державу с мощной армией, для которых убийство неверного не грех.