У авиакомпании Bek Air отозвали международный код

Он может быть возвращен в течение двух месяцев, если перевозчик пройдет проверку и оплатит сопутствующие расходы.Ключевые слова-"оплатит сопутствующие расходы". Слово то какое-"сопутствующие"!
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философ 19 Января 2020 в 20:26:19
Письмо от Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА об отзыве кода обозначения и префикс кода авиакомпании.
В письме отмечается, что компания «более не соответствует квалификационным требованиям IATA», чтобы пользоваться этим кодом. Он может быть возвращен в течение двух месяцев, если перевозчик пройдет проверку и оплатит сопутствующие расходы.
По какой именно причине был отозван код, не уточняется.
IATA – международная неправительственная организация, представляющая интересы авиатранспортной отрасли. Коды, которые она присваивает компаниям, используются в их коммерческой деятельности (например, при обозначении перевозчика на билетах). Компании также получают коды Международной организации гражданской авиации (ICAO, международного регулятора авиаперевозок), которые используются для технических целей (например, при диспетчерском обслуживании рейсов).
https://bekair.aero/ru/company/news/a-letter-from-the-international-air-transport-association-iata/