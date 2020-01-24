В каком состоянии летали самолеты Bek Air - дыры, скотч и протечки масла

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Января 2020 в 21:23:02
Фотографии и итоги осмотра британскими инспекторами воздушных судов авиакомпании представила на брифинге начальник департамента летной безопасности Авиационной администрации Казахстана Линда Орледи.
( 430.63Кб)
( 681.13Кб)
( 504.99Кб)
( 510.6Кб)
( 528.78Кб)
( 375.8Кб)
( 594.09Кб)
( 596.96Кб)
( 603.95Кб)
"На фотографии обнаружены множественные повреждения носового обтекателя. Дело в том, что за носовым обтекателем находится радар. Очень важно, чтобы соблюдались условия для надлежащей работы радара, установленного на борту воздушного судна", - пояснила она.
"Отсутствуют идентификационные таблички на обоих двигателях. Это очень важное обнаружение. Наличие идентификационных табличек является обязательным требованием. В 50 процентах самолетов Bek Air на обоих двигателях отсутствуют идентификационные таблички. Это очень тревожный знак", - сообщила Орледи.
"Вы видите, здесь изображена течь масла. Я, как пилот, не хотела бы видеть такую протечку на своем воздушном судне. Также очень важно, если инженер по техническому обслуживанию обнаружил протечку, чтобы он зафиксировал факт протечки. Чтобы можно было отследить, в какой день какое было количество жидкости потеряно. Мы не нашли таких реестров, которые бы зафиксировали протечки масла. Эти протечки были настолько обширные, что наши инспекторы обнаружили тазы фактически под каждым воздушным судом Bek Air", - рассказала Орледи.
"Металлический скотч на сервисных лючках со следами износа. Данная ситуация присутствует на всех воздушных судах. На воздушном судне можно использовать скотч, но это должен быть специальный скотч и факт использования его должен быть письменно зафиксирован. Никаких документов по нему не обнаружено", - отметила Орледи.
"Кабина пилотов должна быть защищена многослойным стеклом. Вы видите отслоение стекла левого движущего окна в кабине пилотов. Были выявлены множественные факты отслоения стекла", - указала Орледи.
По ее словам, соединения панелей в багажных отсеках самолетов Bek Air не имеют противопожарных лент или находятся в плохом состоянии.
"Существуют очень строгие лимиты износа шин. Я думаю, немногие из сидящих в этом зале хотели бы прилететь в Нур-Султан на самолете, у которого вот такие шины и колеса. При торможении я, как пилот, хочу, чтобы воздушное судно остановилось так, как должно", - отметила Орледи.
По ее словам, на всех бортах авиакомпании были обнаружены дыры на половых панелях багажного отсека.
Также инспекторы изучили видеозаписи со старта самолетов Bek Air, в частности, они отследили процедуру осмотра состояния судна пилотом.
"Пилот авиакомпании Bek Air выполняет не в полной мере процедуру предварительного осмотра воздушного судна. Согласно руководству по летной эксплуатации, пилот должен произвести визуальный и физический - тактильный - вид проверки, где физический вид проверки должен сопровождаться касаниями рукой в трех точках крыла воздушного судна. Этого произведено не было", - заявила Орледи.
По ее словам, небольшое количество льда или других загрязнений на верхней части передней кромки крыла может вызвать значительные потери в максимальной подъемной силе и привести к сваливанию самолета при меньшем, чем ожидается, угле атаки. Тактильная проверка крыла пилотом, отметила Орледи, является обязательной практикой перед вылетом.
Как авиакомпания Bek Air получила сертификат летной годности, имея многочисленные нарушения. Скотч и протечки масла. Появились фото самолетов Bek Air "Этот вопрос нам задают все: почему раньше проглядели. Два инспектора, которые работали с авиакомпанией Bek Air, - их деятельность приостановлена на данный момент. С ними проводится интервью, в рамках которого мы пытаемся найти ответы. Есть два основных проблемных вопроса, связанных с данным вопросом. Это касается действий инспекторов, которые пропустили, - почему это было сделано. Или же это было возможно благодаря положениям законодательства Казахстана", - сообщил Гриффитс.
Комментарии, по рейтингу, по дате
После драки кулаками не машут.
Летайте самолетами bek air