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Скандалы
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
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Rebel 30 Января 2020 в 12:20:03
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро). На его разработку ушло два дня, и программисты решили его подарить. После этого министра транспорта уволили, пишет местное издание novinky.cz.

В середине января чешский Минтранс заключил договор с компанией Asseco Central Europe на создание онлайн-сервиса по продаже разрешений на проезд по платным дорогам. Сейчас их можно купить только на заправках.

За 401 миллион крон компания должна была разработать интернет-магазин и приложения для iOS и Android. Контракт был заключен сроком на четыре года, при этом открытого конкурса не проводилось.

Владелец IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек назвал контракт «абсурдным». По его словам, такой сервис можно сделать за несколько дней, однако исполнители часто пользуются невежеством клиента и завышают цены и сроки работ. «Я хочу, чтобы впредь никто не относился к нашим общим средствам так, как это сейчас делает государство», — заявил он.

Вондрачек предложил чешским разработчикам организовать хакатон и создать сервис за выходные. Заявку на участие подали более 300 программистов, из которых отобрали 60 лучших.

Хакатон #Znamkamarada начался в офисе Вондрачека вечером в пятницу, 24 января. К вечеру воскресенья разработчики создали сервис fairznamka.cz, который может выполнять 12 из 14 функций, которые требовал Минтранс. Его бесплатно передали государству, сервис уже работает в тестовом режиме.

Министра транспорта Чехии Владимира Кремлика отправили в отставку. Компания Asseco Central Europe заявила, что готова разорвать контракт без предоставления компенсации. Вондрачек выразил надежду, что эта история поможет властям и жителям Чехии задуматься, на что в стране тратятся налоги граждан.

https://tvrain.ru/news/cheshskie_programmisty_za_dva_dnja_besplatno_sozdali_servis_na_kotoryj_ministr_hotel_potratit_16_mln_evro_ego_uvolili-501934/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 30.01.2020 в 14:06:30   # 739925
Эх у нас бы так, но за такое у нас объявят врагом народа...
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