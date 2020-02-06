"Спасите нас от зын-ректора!" - преподаватели ЮКГУ обратились за помощью к Президенту и главе МОН РК

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danilov 06 Февраля 2020 в 12:16:30
По словам педагогов, А. Каирбекова ввела в университете целый ряд новых правил:
"Ректор А.М.Каирбекова препятствует всем учебно-воспитательным процессам, проводимым в университете считая все это неправильными.
На заседаниях Ученого Совета и Ректората не считается с мнениями опытных ученых-преподавателей, не дает высказать свои мнения другим применяя выражения: « Сама я знаю, все умею», «Я так решила», «Я не дам вам слово», «Не дам возможность высказать свое мнение» «Я про вас все знаю»...
Не работавшая ни один день в педагогическом ВУЗе А.М. Каирбекова не владеет ситуацией учебного процесса, по этой же причине работы всех направлений университета приостановлены. Нет развития. Потому что ректор не может дать конкретное задание по любому вопросу и не находит решение этих проблем.
На каждом заседании ректората объявляет выговор и предупреждения, угрожает. Вне рабочее время беспокоит служащих (18.00-23.00), заставляет выходить на работу и в субботу, и в воскресенье.
2. В Ректорате создает негативное мнение о служащих МОН РК, обзывая , начиная с министра, их «коррупционерами», «плагиатчиками».
Гордится своими интригами, которых вела во время работы в министерстве, выражениями: « Вы же знаете, что я там...»; а также заявила, что в очереди ее помыслов стоит проверка диссертаций ученых нашего университета.
Отказалась от членства «Лиги честности», представленной министерством. Подвергает критике программу «Turnitin» в реализации таких программ А.М. Каирбекова , предпочитает и доверять только российским специалистам.
3. В отношении с коллективом проявляет грубость, вплоть до издевательства. Между служащими идет травля по сценарию ректора. Все эти нелицеприятные действия проводит на заседаниях ректората А.М. Каирбекова, попивая чай.
4. Ректор А.М. Каирбекова проводит заседание ректората не по установленному графику ( должны проводиться еженедельно по понедельникам), часто меняет дни, опаздывает на 30-50 минут на заседание. Эта ситуация мешает вести занятия преподающим членам ректората, профессорам и преподавателям.
Заседание длится 3 часа, где обсуждаются повседневные проблемы, например оплата за учебу обсуждалась на 2 заседаниях ректората.
Обвиняет деканов, руководителей учебно-методического управления, проректоров по учебным и учебно-методическим делам за различные проблемы, возникаемые со стороны студентов (семейные или социальные, отчисление студентов по разным социальным причинам) или за перевод студентов в другой ВУЗ. Угрожает снижением оклада".
По словам педагогов ректор установила в своем кабинете охранную сигнализацию и теперь попасть в кабинет ректора теперь могут лишь избранные:
"5. Ректор А.М. Каирбекова проявляет недоверие политике нашей независимой страны о прозрачности и доверии к власти, что в своем кабинете установила охранную сигнализацию, этим она усложнила вход служащих в ее кабинет. Загораживает и отстраняет себя от коллектива. Прием ведет через пульт, которым управляет сама. Не известно, чего и кого боятся ректоры педагогических ВУЗов...
Все проблемы решаются по настроению, основные документы и служебные письма подписываются несвоевременно. В рабочее время занимается публикациями в соцсети Facebook".
Немало вопрососв по мнению педагогов, вызывает и внешний вид ректора:
"6. Ректор А.М. Каирбекова в спортивном костюме входит на занятия. После обхода корпусов Южно-Казахстанского государственного педагогического университета среди студентов возник вопрос: «Разве таким должен быть руководитель педвуза?»
В вузе южного региона, где особо проявляется внимание на национальное воспитание, где обучаются 80% девушек из 6000 студентов, репутация ректора не должна быть запятнаной.
В соцсетях (YuoTube) были негативные публикации о ректоре Каирбековой. Мы старались, чтобы не было инцидента со стороны осведомленных студентов, по поводу этих публикации".
А накануне аккредитации вуза ректор, по словам педагогов занимается перестановкой кадров:
"7. В 2020 году в апреле ожидается экспертная комиссия по аккредитации ВУЗа. Однако в канун аккредитации ректор проводит структурные и кадровые изменения.
Первое кадровое изменение начала с и.о. проректора по воспитательной и социальной работе, кандидата филологических наук Аклимы Мархабатқызы Байғұтовой, интеллигентного, образованного, спокойного, квалифицированного специалиста.
РекторА.М.Каирбекова с первых дней начала с шумом. В студенческом доме №1 с лозунгом « Елбасы келеді (придет Елбасы)» заставила работать днем и ночью, без выходных. Продливщаяся эта суматоха с октября по ноябрь 2019 года закончилась ни с чем, Елбасы не приехал.
В это время оскорбляла декана физико-математического факультета А.Б. Ибашеву и студентов того факультета.
В декабре прошлого года велась работа по открытию Студенческого дома №5, вне рабочее время начались подготовки. В этой связи по поручению РектораА.М.Каирбековой проректор А.М. Байғұтова провела работу ,денно-нощно находилась в общежитие. Программу церемонии по открытии Студенческого дома ректорА.М.Каирбекова меняла безконца и безпричинно. При студентах и перед коллективом швыряла в ее лицо бумаги и документы, выговаривая: ( @Вы не умеете работать!», «Вы не умеете организовать!» и другие оскорбительные слова.
В результате проректор А.М. Байғұтова заболела, повысилось кровяное давление и сахар.
А.М. Байғұтова на высшем уровне провела церемонию открытия Студенческого дома №5. Однако, 27 декабря 2019 года на заседании ректората А.М. Байғұтова перед коллективом выслушала обидные слова и предупреждение. После такой тяжелой атмосферы, обидевшаяся А.М. Байғұтова за игнорирование ее работы со стороны ректора , была вынуждена подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. Внесшая особый вклад за развитие и процветание родного университета Байғұтова впала в глубокую депрессию. До сегодняшнего дня лечится под наблюдением невроптолога и психотерапевта.
В следующем этапе кадровой перестановки, 30 декабря 2019 года на заседании ректората и.о. проректора Байғұтову А.М. объявила не исправившейся» , сказав «не исправилась», и вместо нее назначила Р.Н. Бегалиеву, проректора по научным и инновационным делам, освободив ее от должности проректора по научным и инновационным делам.
Следующая перестановка: была освобождена руководитель отдела по профориентационной работе и обеспечению работой Г.Т. Жусипова, заменила ее завкафедрой педагогической кафедрой Ш.Ж.Арзымбетова.
Освобождена от занимаемой должности руководитель отдела регистрации А.П.Мыңбаева, на ее место назначен Е.Ж.Махашев.
Перечисленные служащие ранее прошли 3 годичный конкурс, этот фактор не был учтен ректором.
Ректор А.М. Каирбекова противоречит своему обещанию, данному в день назначения ее ректором, 18 ноября 2009 года: «Никаких кадровых перестановок и структурных изменении проводить не буду».
Получившую знание в стенах данного университета, и начинавшую свой трудовой путь от исследователя-стажера, дальше замдекана, завкафедрой, декан факультета, проректор по воспитательным и социальным работам, первый проректор, проректор по учебным работам, проректор по учебным и учебно-методическим работам Исабек Баршагүл Қашқынқызы коллеги и весь коллектив знает как опытного, компетентного специалиста. Ректор А.М.Каирбекова со дня своего появления в университете ведет работу по дискредитации Исабек Б.К. и дошло до кульминации.
Ректор А.М. Каирбекова на имя министра МОН РК отправила служебное письмо об освобождении Б.К. Исабек от должности, в связи с этим коллектив был вынужден написать это письмо.
Многоуважаемый Қасым-Жомарт Кемелұлы!
Назначенную министром МОН РК Аймағамбетовым Асхатом Канатұлы на должность ректора Южно-Казахстанского государственного педагогического университета без научной степени А.М.Каирбекову коллектив принял недоверчиво; но не преступая педагогичеcкую этику, до сегодняшнего дня проявили терпение, старались работать сплоченно.
Уважаемый Асхат Қанатұлы!
Проявив уважение вашему решению о назначении ректора, мы старались проявить терпение. Однако, нашему терпению пришел конец.
Мы просим освободить не имеющую ученую степень, не владеющую педагогическим качеством, создающую нездоровую морально-психологическую атмосферу в коллективе, где царили сплоченность и благополучие, уважение к прошлому, вера в светлое будущее А.М. Каирбекову от должности ректора Южно-Казахстанского государственного педагогического университета".
В комментариях под постом многие пользователи высказывают слова поддержки педагогам.
Напомним, имя А. Каирбековой было связано со скандалов в бытность ее директором департамента госзакупок министерства образования и науки (МОН). тогда обвинила своих коллег в коррупции.
Сразу после новости о назначении сенатор Мурат Бахтиярулы попросил проверить законность назначения экс-сотрудника МОН Каирбековой ректором вуза. По его мнению, университетами должны руководить уважаемые люди с безупречной репутацией:
"Будучи директором департамента, Анар Каирбекова написала жалобу в Агентство по противодействию коррупции и вступила в конфликт с несколькими вице-министрами. С 2014 года в отношении нее было рассмотрено 16 дел. Были ли вынесены решения по всем этим делам или же они все ещё находятся на рассмотрении? Может, этот человек полностью оправдан? Насколько законно решение о ее назначении на должность ректора вуза, несмотря на все вышеперечисленные нарушения и соответствует ли оно требованиям этического кодекса? Считаю, что на такие должности должны назначаться уважаемые люди с безупречной репутацией", - заявил Мурат Бахтиярулы
https://elitar.kz/ru/materialy/obshchestvo/spasite-nas-ot-zyn-rektora-prepodavateli-vuza-obratilis-za-pomoshchyu-k-prezidentu-i-glave-mon-rk
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alpha_portal 06.02.2020 в 12:29:27 # 740483
Цитата: alpha_portal от 06.02.2020 06:29:27А может это правда. И как теперь НТР совершать?
Прям монстр какойто
Прям монстр какойто
я уже полюбил эту прекрасную женщину)))
Борец с коррупцией ? , может по этому невзлюбили .
Каирбекова Анар Мерекеевна
Последняя должность: Ректор Южно-Казахстанского государственного педагогического университета
Дата рождения: 23.01.1976
Место рождения: КазССР; Акмолинская область; с. Красный Яр
Семейное положение, родственные связи:
· Муж:
· Дети: сын - Олжас (1996 г.р.)
Владение языками:
· Казахский, русский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова (2001)
Специальность «Экономист»
· Научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации, аспирантура, г. Москва (2012)
Специальность «Экономика и управление народным хозяйством»
Трудовой стаж:
· Экономист ТОО «КИД», г. Кокшетау (1997-1999);
· Инспектор отдела кадров РГКП «ХОЗУ Министерства государственных доходов Республики Казахстан» (2000-2002);
· Инспектор отдела кадров, экономист РГКП «ХОЗУ Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан» (2002-2003);
· Инспектор, главный специалист, консультант-государственный ревизор, главный эксперт-государственный ревизор, главный эксперт-главный государственный ревизор, главный эксперт-государственный контролер Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2003-2011);
· Старший преподаватель Казахстанского филиала МГУ им. Ломоносова, по совместительству (2010);
· Член Ревизионной комиссии по Жамбылской области, г. Тараз (2011-2013);
· Директор Департамента внутреннего контроля Министерства образования и науки РК, г. Астана (2014-2015);
· Директор Административного департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан (01.2015-05.2016);
· Директор Департамента административной работы и государственных закупок Министерства образования и науки (06.2016-2019);
· Ректор Южно-Казахстанского государственного педагогического университета (с 10.2019)
Прочие должности:
· Член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Жамбылской области (2012-2013);
· Член комиссии партийного контроля Жамбылского областного филиала НДП «Нур-Отан» (2012-2013);
· Руководитель рабочей группы по контролю за использованием государственных средств Жамбылского областного филиала НДП «Нур-Отан» (2013);
· Консультант Центра оценки эффективности деятельности государственных органов АО «Институт экономических исследований» (2011-2013)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
· Медали: «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Астана 20 жыл» (2018);
· Звание «Отличник системы финансового контроля» ІІ степени (2012), Лауреат российского конкурса научных работ, г. Москва (2009);
· Почетная грамота Министра образования и науки Республики Казахстан (2015);
· Благодарственное письмо Партии «Нур Отан» (2019)
Есть два больших вопроса 1. Ректор без учёной степени - нонсенс.2. Для педуниверситета всё-таки нужен ректор-педагог, а не экономист. А по существу конфликта - написано в стиле таких грязных дрязг, что уже и не разберёшь
Цитата: Софруджу от 06.02.2020 09:25:50Так вот в чем дело! Продвинутый менеджмент окопался в ректорских креслах. Они, блть, нарулят!
Джимбо 06.02.2020 в 15:19:32 # 740512
Есть два больших вопроса 1. Ректор без учёной степени - нонсенс.2. Для педуниверситета всё-таки нужен ректор-педагог, а не экономист. А по существу конфликта - написано в стиле таких грязных дрязг, что уже и не разберёшь
Джимбо 06.02.2020 в 15:19:32 # 740512
Есть два больших вопроса 1. Ректор без учёной степени - нонсенс.2. Для педуниверситета всё-таки нужен ректор-педагог, а не экономист. А по существу конфликта - написано в стиле таких грязных дрязг, что уже и не разберёшь