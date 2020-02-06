"Спасите нас от зын-ректора!" - преподаватели ЮКГУ обратились за помощью к Президенту и главе МОН РК

Джимбо 06.02.2020 в 15:19:32 # 740512Есть два больших вопроса 1. Ректор без учёной степени - нонсенс.2. Для педуниверситета всё-таки нужен ректор-педагог, а не экономист. А по существу конфликта - написано в стиле таких грязных дрязг, что уже и не разберёшь