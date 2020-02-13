Петропавловцы требуют наказать чиновников, отдавших престижные детсады в частные руки

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danilov 13 Февраля 2020 в 11:27:55
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3 штуки ушли в частные руки и всем пох
Цитата: Skype от 13.02.2020 07:03:48
мик-он Север 3 садика рядом, в одном мечеть, в другом интернат, а третий х.з. Были государственные садики.
3 штуки ушли в частные руки и всем пох
мик-он Север 3 садика рядом, в одном мечеть, в другом интернат, а третий х.з. Были государственные садики.
3 штуки ушли в частные руки и всем пох
Эти детсады продали в 90-е, как и многие другие соцобъекты в то время! У нас как начали выделять из бюджета деньги частным детсадам, было построено дохрена частных детсадов. В одном из аулов было открыто несколько таких садиков. Конкуренция появилась, родители стали выбирать садики с развозкой, обращать внимание на воспитателей и питание.
Только в этой сфере есть ещё поле для коррупции. Аким района может выделить одному садику деньги, а другому не дать, ссылаясь на нехватку средств.
Ну а северяне переплюнули всех! Отдать абсолютно новый детсад в доверительное управление, ссылаясь на экономию средств выделяемых на содержание. На каждого ребенка так или иначе каждый месяц выделяются средства из бюджета, незавимо от вида собственности детсада (если конечно с местными властями общий язык нашли). Не удивлюсь, если новоиспеченный инвестор аффилирован с лицами, принимавшим решение о передаче детсада в доверительное управление.