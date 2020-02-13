Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
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GoodZone 13 Февраля 2020 в 13:35:45
Внук бывшего казахстанского лидера объяснил свое решение давлением со стороны семьи. Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». При этом Назарбаев-младший отметил, что все подробности он рассказал в интервью британскому изданию Times, которое будет опубликовано в ближайшее время.
Ранее Айсултан Назарбаев заявил, что его хотят убить. Он рассказал, что находится в английской больнице, был в тюрьме и имел проблемы с родственниками.
В июле 2019 года Айсултан в Лондоне укусил констебля, который пытался помешать ему покончить с собой. 30-летнего внука первого президента Казахстана приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости — посетить как минимум 20 сессий у нарколога.
Его отец Рахат Алиев до 2008 года был женат на дочери Назарбаева Дариге. В 2015-м он был найден мертвым в австрийской тюрьме, где находился по обвинению в убийстве двух топ-менеджеров Нурбанка. В Казахстане Алиева обвиняли в подготовке к захвату власти и организации преступной группы и заочно приговорили к 40 годам тюрьмы. Казахстан дважды посылал в Австрию запрос на его экстрадицию, но получал отказ.
https://lenta.ru/news/2020/02/13/poprosil/
https://kaztag.kz/ru/news/aysultan-nazarbaev-kazakhstanskiy-gaz-prodayut-za-kopeyki-dengi-delyatsya-koshelkami-putina
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:13:28Да конечно удивил нас так удивил.
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Quote:
Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
Цитата: Walter от 13.02.2020 08:43:29Нет чтобы так тихо - типа, дедушка ругается, а то сразу! Я знаю! А про США с Германией или КНР - не знает? А про советника из Лондона?
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:13:28Да конечно удивил нас так удивил.
Quote:
Quote:
Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:46:22
Цитата: Walter от 13.02.2020 08:43:29Нет чтобы так тихо - типа, дедушка ругается, а то сразу! Я знаю! А про США с Германией или КНР - не знает? А про советника из Лондона?
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:13:28Да конечно удивил нас так удивил.
Quote:
Quote:
Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
А что занервничал? Может он только эту тему знает? Он же тестя прикрывал в этот момент.
Цитата: Wolfkz от 13.02.2020 08:54:56Кто занервничал?
А что занервничал? Может он только эту тему знает? Он же тестя прикрывал в этот момент.
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:46:22
Цитата: Walter от 13.02.2020 08:43:29Нет чтобы так тихо - типа, дедушка ругается, а то сразу! Я знаю! А про США с Германией или КНР - не знает? А про советника из Лондона?
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:13:28Да конечно удивил нас так удивил.
Quote:
Quote:
Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
А что занервничал? Может он только эту тему знает? Он же тестя прикрывал в этот момент.
Не, куртом подавится и не успеют спасти
Рулон Обоев 13.02.2020 в 15:01:53 # 741117
Это серьёзный кизячок - деда обгадил
Цитата: Рулон Обоев от 13.02.2020 09:01:53
Это серьёзный кизячок - деда обгадил
Это серьёзный кизячок - деда обгадил
Нервишки наркоманские.
Яблочко от яблони недалеко падает
Цитата: Dior от 13.02.2020 09:42:25Павлик маму поддерживал и защищал. Как-то так.
Айсултан Морозов
Айсултан Морозов
Цитата: Васяй от 13.02.2020 09:51:32ми до десяти не зря хлеб королевы жуют)
Там без него все знают!
Там без него все знают!
Цитата: Даун от 13.02.2020 08:53:21
Вот сволочь, честных людей оговаривает
Вот сволочь, честных людей оговаривает
Цитата: Yerla от 13.02.2020 10:22:32
и чиво ему спокойно не живется .. ? .. бабла дах*я .. .. живи и наслаждайся всеми прелестями беззаботной жЫсти ..
и чиво ему спокойно не живется .. ? .. бабла дах*я .. .. живи и наслаждайся всеми прелестями беззаботной жЫсти ..
" ну и жил бы на здоровьишко,
но как глист в кишке
завелся микробишко в кешкиной башке..."
Ф.Тютчев
KapitanNemo 13.02.2020 в 18:33:00 # 741147
Чего он там знает чего мы не знаем? Ничего. А доказухи у этого пари уж 100пудово нет, но ему поверят наслово, и раздуют такой спектакль, что скрипали будут нервно хныкать в сторонке.
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 09:43:30
Цитата: Dior от 13.02.2020 09:42:25Павлик маму поддерживал и защищал. Как-то так.
Айсултан Морозов
Айсултан Морозов
Так то Павлик. А это Айсултан
Пастафариан 13.02.2020 в 20:35:20 # 741167
Действительно .
" источник: Nur.kz
Даурен Абаев высказался об Айсултане Назарбаеве
Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев прокомментировал ситуацию вокруг внука Елбасы Айсултана Назарбаева, передает NUR.KZ.
Министр традиционно стал гостем программы «Открытый диалог» на телеканале " Хабар". Темой беседы ведущего программы и главы министерства стала информация об Айсултане Назарбаеве.
«Я считаю неэтичным сейчас обсуждать, цитировать, ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. В данном случае вызывает обеспокоенность не его комментарии, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей. Грустно, но сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана. Скажу откровенно, он долгое время находился под влиянием психоактивных веществ. Я понимаю, что его цитирование кому-то делает рейтинги, но это дешевые рейтинги, они построены на несчастье человека. Пора закрыть эту тему. Спекулировать на фантазиях зависимого человека, только потому, что он внук первого президента страны, нечестно, несправедливо и за гранью морали», — сказал Абаев.