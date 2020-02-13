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Скандалы
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
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GoodZone 13 Февраля 2020 в 13:35:45
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев, который пытался покончить с собой и получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне, попросил в Великобритании политического убежища. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Внук бывшего казахстанского лидера объяснил свое решение давлением со стороны семьи. Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». При этом Назарбаев-младший отметил, что все подробности он рассказал в интервью британскому изданию Times, которое будет опубликовано в ближайшее время.

Ранее Айсултан Назарбаев заявил, что его хотят убить. Он рассказал, что находится в английской больнице, был в тюрьме и имел проблемы с родственниками.

В июле 2019 года Айсултан в Лондоне укусил констебля, который пытался помешать ему покончить с собой. 30-летнего внука первого президента Казахстана приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости — посетить как минимум 20 сессий у нарколога.

Его отец Рахат Алиев до 2008 года был женат на дочери Назарбаева Дариге. В 2015-м он был найден мертвым в австрийской тюрьме, где находился по обвинению в убийстве двух топ-менеджеров Нурбанка. В Казахстане Алиева обвиняли в подготовке к захвату власти и организации преступной группы и заочно приговорили к 40 годам тюрьмы. Казахстан дважды посылал в Австрию запрос на его экстрадицию, но получал отказ.

https://lenta.ru/news/2020/02/13/poprosil/

https://kaztag.kz/ru/news/aysultan-nazarbaev-kazakhstanskiy-gaz-prodayut-za-kopeyki-dengi-delyatsya-koshelkami-putina
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 13.02.2020 в 14:13:28   # 741102
Quote:
Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
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  Walter 13.02.2020 в 14:43:29   # 741107
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:13:28
Quote:
Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
Да конечно удивил нас так удивил.
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  Zoggyla 13.02.2020 в 14:46:22   # 741109
Цитата: Walter от 13.02.2020 08:43:29
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:13:28
Quote:
Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
Да конечно удивил нас так удивил.
Нет чтобы так тихо - типа, дедушка ругается, а то сразу! Я знаю! А про США с Германией или КНР - не знает? А про советника из Лондона?
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  Даун 13.02.2020 в 14:53:21   # 741112
Вот сволочь, честных людей оговаривает
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  Wolfkz 13.02.2020 в 14:54:56   # 741113
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:46:22
Цитата: Walter от 13.02.2020 08:43:29
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:13:28
Quote:
Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
Да конечно удивил нас так удивил.
Нет чтобы так тихо - типа, дедушка ругается, а то сразу! Я знаю! А про США с Германией или КНР - не знает? А про советника из Лондона?

А что занервничал? Может он только эту тему знает? Он же тестя прикрывал в этот момент.
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  Zoggyla 13.02.2020 в 14:55:41   # 741114
Цитата: Wolfkz от 13.02.2020 08:54:56
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:46:22
Цитата: Walter от 13.02.2020 08:43:29
Цитата: Zoggyla от 13.02.2020 08:13:28
Quote:
Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
Да конечно удивил нас так удивил.
Нет чтобы так тихо - типа, дедушка ругается, а то сразу! Я знаю! А про США с Германией или КНР - не знает? А про советника из Лондона?

А что занервничал? Может он только эту тему знает? Он же тестя прикрывал в этот момент.
Кто занервничал?
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  андремас 13.02.2020 в 14:57:09   # 741115
НовичокКизячок уже в пути
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  строитель 13.02.2020 в 15:01:14   # 741116
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  Рулон Обоев 13.02.2020 в 15:01:53   # 741117
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  андремас 13.02.2020 в 15:08:49   # 741119
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  Zoggyla 13.02.2020 в 15:10:27   # 741120
Короче, парень знает, что и где нужно говорить.
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  Софруджу 13.02.2020 в 15:14:16   # 741122
Его отец Рахат Алиев

Яблочко от яблони недалеко падает
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  Dior 13.02.2020 в 15:42:25   # 741128
Айсултан Морозов
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  Zoggyla 13.02.2020 в 15:43:30   # 741129
Цитата: Dior от 13.02.2020 09:42:25
Айсултан Морозов
Павлик маму поддерживал и защищал. Как-то так.
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  Васяй 13.02.2020 в 15:51:32   # 741132
Там без него все знают!
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  Zoggyla 13.02.2020 в 15:52:36   # 741133
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  Yerla 13.02.2020 в 16:22:32   # 741137
и чиво ему спокойно не живется .. ? .. бабла дах*я .. .. живи и наслаждайся всеми прелестями беззаботной жЫсти ..
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  Fotinij 13.02.2020 в 16:26:14   # 741138
Это такой позор для страны! Надо, чтоб он случайно с папой встретился. Иначе с нами не одно прогрессивное государство дел иметь не будет. Ой-ой-ой. Тридцать лет, а ума нет.
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  неаполь 13.02.2020 в 17:34:42   # 741145
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  КЕДЫ 13.02.2020 в 18:21:43   # 741146
Цитата: Yerla от 13.02.2020 10:22:32
и чиво ему спокойно не живется .. ? .. бабла дах*я .. .. живи и наслаждайся всеми прелестями беззаботной жЫсти ..


" ну и жил бы на здоровьишко,
но как глист в кишке
завелся микробишко в кешкиной башке..."
Ф.Тютчев
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  KapitanNemo 13.02.2020 в 18:33:00   # 741147
Он в курсе о британском законе по поводу происхождения доходов?
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  старик 13.02.2020 в 19:29:47   # 741158
Он вообще заявил что не внук, а внебрачный сын Назарбаева. Интервью с ним в открытом доступе, но где правда а где ложь нам не разобраться.
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  Skype 13.02.2020 в 19:48:37   # 741160
на чьи бабки в лондоне околачивается, деду подставу за херачил, то же мне Павлик Марозов, тьфу бля противно
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  Пермяк 13.02.2020 в 19:56:05   # 741161
Да все куда банальнее, просто ещё один заложник в руках бриташки, теперь через НАНа давить будут на Казахстан.
Чего он там знает чего мы не знаем? Ничего. А доказухи у этого пари уж 100пудово нет, но ему поверят наслово, и раздуют такой спектакль, что скрипали будут нервно хныкать в сторонке.
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  Dior 13.02.2020 в 20:14:44   # 741163
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  arhar 13.02.2020 в 20:20:29   # 741165
я бы их всех отпустил...
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  Пастафариан 13.02.2020 в 20:35:20   # 741167
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  KAN13 13.02.2020 в 21:20:59   # 741168

Действительно .
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  Manitu 13.02.2020 в 21:48:47   # 741169
Ну что господа из царствующей семьи? Принесли вам денежки счастье? Родной сын (внук) - наркоман. Поливает Вас грязью на весь мир. Пройдёт еще лет 10-15 и от вашего нынешнего самовеличия останется только грязное пятно в истории, разграбленная страна, а ваши потомки будут проживать награбленное в кокаиновом дурмане вдали от родины.
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  KAN13 13.02.2020 в 22:20:56   # 741171

" источник: Nur.kz
Даурен Абаев высказался об Айсултане Назарбаеве
Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев прокомментировал ситуацию вокруг внука Елбасы Айсултана Назарбаева, передает NUR.KZ.
Министр традиционно стал гостем программы «Открытый диалог» на телеканале " Хабар". Темой беседы ведущего программы и главы министерства стала информация об Айсултане Назарбаеве.

«Я считаю неэтичным сейчас обсуждать, цитировать, ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. В данном случае вызывает обеспокоенность не его комментарии, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых вы говорите, написаны под манипуляциями определенных людей. Грустно, но сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана. Скажу откровенно, он долгое время находился под влиянием психоактивных веществ. Я понимаю, что его цитирование кому-то делает рейтинги, но это дешевые рейтинги, они построены на несчастье человека. Пора закрыть эту тему. Спекулировать на фантазиях зависимого человека, только потому, что он внук первого президента страны, нечестно, несправедливо и за гранью морали», — сказал Абаев.
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