Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Цитата: Zoggyla от

Цитата: Walter от

Цитата: Zoggyla от

Quote: Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». Quote: Да конечно удивил нас так удивил. Нет чтобы так тихо - типа, дедушка ругается, а то сразу! Я знаю! А про США с Германией или КНР - не знает? А про советника из Лондона?

А что занервничал? Может он только эту тему знает? Он же тестя прикрывал в этот момент.