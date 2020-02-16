Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане

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danilov 16 Февраля 2020 в 15:51:44
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.
"Президент Касым-Жомарт Токаев, находясь в рабочей поездке в Мюнхене (Германия), узнал о сбое в работе Интернета в Казахстане. Глава государства поручил восстановить работу всех информационных ресурсов", - написал он.
Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдаются массовые сбои в работе Instagram, YouTube, Google, Telegram.
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