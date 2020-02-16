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Скандалы
Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане
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danilov 16 Февраля 2020 в 15:51:44
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил восстановить работу соцсетей в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев, находясь в рабочей поездке в Мюнхене (Германия), узнал о сбое в работе Интернета в Казахстане. Глава государства поручил восстановить работу всех информационных ресурсов", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Казахстане наблюдаются массовые сбои в работе Instagram, YouTube, Google, Telegram.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 16.02.2020 в 15:56:44   # 741298
Можно узнать кому поручил, я в смысле сколько ждать когда поручение исполнят
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  Kol 16.02.2020 в 16:21:56   # 741299
Это он что-то лишнее там в Мюнхене сказал?
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  Nekrun 16.02.2020 в 19:00:14   # 741300
П...ц, наверху бардак кто-то отключает, президент включает.
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  htmaker 16.02.2020 в 19:00:27   # 741301
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  КЕДЫ 16.02.2020 в 20:49:37   # 741302
наш уважаемый Антон вообще в Киргизии говорят. что творится?
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  X-Daemon 16.02.2020 в 20:59:56   # 741303
Нет никакого сбоя, тупое блокирование. В Мюнхене наехали с нарушением прав человека, вот и зашевелились
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  Zoggyla 16.02.2020 в 21:15:52   # 741306
Нам такой Мюнхен не нужен!
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  Даун 16.02.2020 в 22:40:16   # 741309
Скорей бы эту всю хуйню позакрывали, работать не дает

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  divan 17.02.2020 в 05:17:12   # 741311
Хорошо, а чей был в таком случае указ отключить интернет? Самодеятельность что ли?
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  stasik02 17.02.2020 в 11:27:18   # 741318
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