Биртанов о 2 млрд тенге на коронавирус: Это служебная информация

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 18 Февраля 2020 в 11:26:05
В кулуарах правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов объяснил, почему ведомство не предоставляет данные о том, на что именно потратит 2 млрд тенге, выделенные на борьбу с коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.
По словам министра, деньги выделяются на борьбу с коронавирусом согласно постановлению правительства, но эта информация «для служебного пользования».
«Это не Минздрав, это постановление правительства в режиме “для служебного пользования”. Я с удовольствием расскажу, но не имею права», — сказал Биртанов.
Вместе с тем он перечислил общие направления, куда были направлены деньги.
«В целом, я могу сказать, что это на закуп средств защиты: маски, костюмы, очки, дезинфицирующие средства, лаборатории, тепловизоры, лабораторное оборудование для диагностики, поскольку нужно масштабную диагностику проводить. Поскольку там есть не только для медиков, но и для пограничников, то это уже служебная информация», — заключил министр.
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 19.02.2020 в 11:31:12 # 741392