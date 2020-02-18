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Скандалы
Биртанов о 2 млрд тенге на коронавирус: Это служебная информация
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KAN13 18 Февраля 2020 в 11:26:05
Поскольку там есть средства не только для медиков, но и для пограничников, то это уже служебная информация.
В кулуарах правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов объяснил, почему ведомство не предоставляет данные о том, на что именно потратит 2 млрд тенге, выделенные на борьбу с коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.
По словам министра, деньги выделяются на борьбу с коронавирусом согласно постановлению правительства, но эта информация «для служебного пользования».

«Это не Минздрав, это постановление правительства в режиме “для служебного пользования”. Я с удовольствием расскажу, но не имею права», — сказал Биртанов.

Вместе с тем он перечислил общие направления, куда были направлены деньги.

«В целом, я могу сказать, что это на закуп средств защиты: маски, костюмы, очки, дезинфицирующие средства, лаборатории, тепловизоры, лабораторное оборудование для диагностики, поскольку нужно масштабную диагностику проводить. Поскольку там есть не только для медиков, но и для пограничников, то это уже служебная информация», — заключил министр.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 19.02.2020 в 07:34:27   # 741361
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  Руслан001 19.02.2020 в 09:31:21   # 741381
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  Dragon 19.02.2020 в 10:15:19   # 741383
Это типа я ваши деньги потрачу, но не скажу куда и на что?!
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  Zoggyla 19.02.2020 в 10:30:17   # 741385
Товарищ с удовольствием мог бы выдать секреты, но не имеет права, м-да, язык - враг наш, а может - журналисты.
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  MишаМашкевич 19.02.2020 в 11:31:12   # 741392
вот сколько раз сталкивалась с чиновниками которые ссылаются на служебку, всегда одна мысля "нахера говорить про то, то нельзя говорить". это типа закидывания ответственности. на кого? на папу римского, на глобальное потепление.
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