Заместитель министра Абаева выиграл квартиру в Нур-Султане

.. ХЗ .. не понимаю Я этих "чиновников" .. вроде умные ребята должны быть .. с огромным багажом знаний из лучших универов мира .. целый сука зам министра .. ну бляха-муха .. даже если и "случайно" (в чом канеш есть сомнения) пришла тебе такая халява .. ну сука будь ты умней мля .. знаешь ведь что если инфа ушла в массы то у людей появятся вопросы ..да сделай ты красивый жЭст .. подари сука эту квартиру камунить .. и "+" нех*ёвый к карме .. и ПиАр нехилый .. аля красавчик ..Но нет же сука .. бабла дах*я но бля жмотится как "пид*р"ну или если эти долбоящеры реально решили таким образом "взятку" подогнать ..то это ШЭДЭВР ..