Заместитель министра Абаева выиграл квартиру в Нур-Султане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 18 Февраля 2020 в 17:32:14
По информации пресс-службы застройщика, в компании прошел ежегодный розыгрыш среди клиентов. В нем приняли участие свыше двух тысяч человек.
Гран-при розыгрыша была квартира в одном из новых жилых комплексов столицы. Обладателями главного приза в этом году стала семья вице-министра информации и общественного развития Казахстана Габидуллы Оспанкулова.
«Мы не рассчитывали на приз, поэтому вышли в холл. Когда увидели номер нашего билета на экране, мы были удивлены и не могли поверить в произошедшее. Ранее мы участвовали в розыгрыше, но сегодня нам повезло», — поделился после розыгрыша Габидулла Оспанкулов.
Победителей и гостей вечера также ждала концертная программа. Настроение задавали Роза Рымбаева, Кайрат Нуртас, группа «Улытау» и российская группа «Иванушки International».
Что известно о Габидулле Оспанкулове
Габидулла Оспанкулов был назначен на должность вице-министра информации и общественного развития 25 декабря 2019 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
ИНКВИЗИТОР 18.02.2020 в 23:13:17 # 741356
KapitanNemo 19.02.2020 в 08:29:09 # 741368
да сделай ты красивый жЭст .. подари сука эту квартиру камунить .. и "+" нех*ёвый к карме .. и ПиАр нехилый .. аля красавчик ..
Но нет же сука .. бабла дах*я но бля жмотится как "пид*р"
ну или если эти долбоящеры реально решили таким образом "взятку" подогнать .. то это ШЭДЭВР ..
Все мы гости 19.02.2020 в 11:31:43 # 741393
Цитата: Yerla от 19.02.2020 04:50:12на массы и их вопросы клали они с прибором. Они уже давно ничего не боятся и не стесняются. Они высшая каста. Они закон.
.. ХЗ .. не понимаю Я этих "чиновников" .. вроде умные ребята должны быть .. с огромным багажом знаний из лучших универов мира .. целый сука зам министра .. ну бляха-муха .. даже если и "случайно" (в чом канеш есть сомнения) пришла тебе такая халява .. ну сука будь ты умней мля .. знаешь ведь что если инфа ушла в массы то у людей появятся вопросы ..
да сделай ты красивый жЭст .. подари сука эту квартиру камунить .. и "+" нех*ёвый к карме .. и ПиАр нехилый .. аля красавчик ..
Но нет же сука .. бабла дах*я но бля жмотится как "пид*р"
ну или если эти долбоящеры реально решили таким образом "взятку" подогнать .. то это ШЭДЭВР ..
.. ХЗ .. не понимаю Я этих "чиновников" .. вроде умные ребята должны быть .. с огромным багажом знаний из лучших универов мира .. целый сука зам министра .. ну бляха-муха .. даже если и "случайно" (в чом канеш есть сомнения) пришла тебе такая халява .. ну сука будь ты умней мля .. знаешь ведь что если инфа ушла в массы то у людей появятся вопросы ..
да сделай ты красивый жЭст .. подари сука эту квартиру камунить .. и "+" нех*ёвый к карме .. и ПиАр нехилый .. аля красавчик ..
Но нет же сука .. бабла дах*я но бля жмотится как "пид*р"
ну или если эти долбоящеры реально решили таким образом "взятку" подогнать .. то это ШЭДЭВР ..