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Скандалы
Заместитель министра Абаева выиграл квартиру в Нур-Султане
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KAN13 18 Февраля 2020 в 17:32:14
Сам чиновник заявил, что победа в розыгрыше призов от крупной строительной компании стала для его семьи полной неожиданностью.НУР-СУЛТАН, 18 фев — Sputnik. Вице-министр информации и общественного развития Казахстана Габидулла Оспанкулов выиграл квартиру от столичного застройщика, передает Sputnik Казахстан.
По информации пресс-службы застройщика, в компании прошел ежегодный розыгрыш среди клиентов. В нем приняли участие свыше двух тысяч человек.

Гран-при розыгрыша была квартира в одном из новых жилых комплексов столицы. Обладателями главного приза в этом году стала семья вице-министра информации и общественного развития Казахстана Габидуллы Оспанкулова.

«Мы не рассчитывали на приз, поэтому вышли в холл. Когда увидели номер нашего билета на экране, мы были удивлены и не могли поверить в произошедшее. Ранее мы участвовали в розыгрыше, но сегодня нам повезло», — поделился после розыгрыша Габидулла Оспанкулов.

Победителей и гостей вечера также ждала концертная программа. Настроение задавали Роза Рымбаева, Кайрат Нуртас, группа «Улытау» и российская группа «Иванушки International».

Что известно о Габидулле Оспанкулове

Габидулла Оспанкулов был назначен на должность вице-министра информации и общественного развития 25 декабря 2019 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 18.02.2020 в 22:13:36   # 741354
Новым формат взяточничества, формат цифровой! Интересно, а налог с выигрыша он заплатит?)
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  ИНКВИЗИТОР 18.02.2020 в 23:13:17   # 741356
Взятка
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  Nekrun 19.02.2020 в 02:14:16   # 741359
Не первый год принимает участие в розыгрыше, отсюда следует, что каждый год приобретает минимум по квартире в новостройке, а это значит деньги на это берутся из...
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  Yerla 19.02.2020 в 07:32:02   # 741360
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  KapitanNemo 19.02.2020 в 08:29:09   # 741368
Коррупция + Интелект = Случайно выиграл
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  ГОРЫНЫЧ 19.02.2020 в 08:53:45   # 741371
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  728 19.02.2020 в 09:01:38   # 741372
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  Руслан001 19.02.2020 в 09:30:52   # 741380
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  Zoggyla 19.02.2020 в 10:37:59   # 741388
Полная неожиданность приследует.
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  Yerla 19.02.2020 в 10:50:12   # 741390
.. ХЗ .. не понимаю Я этих "чиновников" .. вроде умные ребята должны быть .. с огромным багажом знаний из лучших универов мира .. целый сука зам министра .. ну бляха-муха .. даже если и "случайно" (в чом канеш есть сомнения) пришла тебе такая халява .. ну сука будь ты умней мля .. знаешь ведь что если инфа ушла в массы то у людей появятся вопросы ..

да сделай ты красивый жЭст .. подари сука эту квартиру камунить .. и "+" нех*ёвый к карме .. и ПиАр нехилый .. аля красавчик ..

Но нет же сука .. бабла дах*я но бля жмотится как "пид*р"

ну или если эти долбоящеры реально решили таким образом "взятку" подогнать .. то это ШЭДЭВР ..
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  Все мы гости 19.02.2020 в 11:31:43   # 741393
Прям как дети, случайно все вышло?
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  htmaker 19.02.2020 в 11:56:36   # 741396
Братский подгон
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  GoodZone 19.02.2020 в 13:20:00   # 741404
"победа в розыгрыше призов от крупной строительной компании стала для его семьи полной неожиданностью" - он думал ему трешку подкинут, а дали только двушку . интересно, какой процент людей поверит в эту историю про счастливый случай? Хабарстан в действии...
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  Skype 19.02.2020 в 13:29:02   # 741408
Он бля тупой сук как валенок
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  jumanjiqz 19.02.2020 в 18:21:06   # 741418
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  Manitu 19.02.2020 в 19:59:21   # 741426
Цитата: Yerla от 19.02.2020 04:50:12
.. ХЗ .. не понимаю Я этих "чиновников" .. вроде умные ребята должны быть .. с огромным багажом знаний из лучших универов мира .. целый сука зам министра .. ну бляха-муха .. даже если и "случайно" (в чом канеш есть сомнения) пришла тебе такая халява .. ну сука будь ты умней мля .. знаешь ведь что если инфа ушла в массы то у людей появятся вопросы ..

да сделай ты красивый жЭст .. подари сука эту квартиру камунить .. и "+" нех*ёвый к карме .. и ПиАр нехилый .. аля красавчик ..

Но нет же сука .. бабла дах*я но бля жмотится как "пид*р"

ну или если эти долбоящеры реально решили таким образом "взятку" подогнать .. то это ШЭДЭВР ..
на массы и их вопросы клали они с прибором. Они уже давно ничего не боятся и не стесняются. Они высшая каста. Они закон.
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