Мусор в топливном баке и неправильные провода. У Boeing 737 MAX нашли новые проблемы

На прошлой неделе в самолетах была обнаружена еще одна серьезная проблема - при проектировании 737 MAX инженеры ошиблись с расположением электропроводки, которое не соответствовало требованиям Федеральной авиационной администрации США (Federal Aviation Administration - FAA) о раздельной прокладке кабелей в фюзеляже самолета.

Когда представители FAA несколько лет назад проводили сертификацию "Боинга", они не заметили эту проблему.

сознательный

жертвам