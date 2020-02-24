Белоруссия, Казахстан и Киргизия выступили против закона о предустановке российского ПО

А какое оборудование, требующее предустановленного софта, поставляет Россия в КЗ, Белоруссию и Киргизию? Что вообще из компьютеров, смартфонов и телевизоров производит Россия?Нахрена этим странам предустановленное российское ПО? И что это за ПО, и кто его разрабатывал, и чьи интересы по фактически именно принудительной продаже этого никому не нужного ПО защищаются?