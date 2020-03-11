Жители Туркестанской области напуганы слухами о коронавирусе

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danilov 11 Марта 2020 в 09:12:52
Комментарии, по рейтингу, по дате
Два особняка и квартира в Лондоне были приобретены за 100 миллионов долларов. Как сообщает «Би-би-си», имущество было арестовано год назад, а теперь суд раскрыл имена собственников. Ими оказались дочь первого президента Казахстана, спикер сената страны Дарига Назарбаева, а также ее старший сын с женой. Они должны доказать законное происхождение средств, на которые была приобретена недвижимость. В противном случае она будет конфискована.
https://echo.msk.ru/news/2603228-echo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Цитата: строитель от 11.03.2020 03:16:55
Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева
Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева
А про то что -
Quote:
Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) уверены, что дома приобретены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева. Если владельцы имущества объяснят происхождение средств, то его арест отменят. В противном случае недвижимость конфискуют и продадут на аукционе.
ничего не говорится?!?!
https://pravo.ru/news/219304/
Практичный 11.03.2020 в 15:55:05 # 742664
Объяснительная; наш родственник РА заработал эти деньги непосильным трудом. Консервировал сограждан путём закатки в бочки с известью. Точка