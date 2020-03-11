Жители Туркестанской области напуганы слухами о коронавирусе

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Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева

Британские власти арестовали недвижимость дочери и внуков Нурсултана Назарбаева

Следователи Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) уверены, что дома приобретены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева. Если владельцы имущества объяснят происхождение средств, то его арест отменят. В противном случае недвижимость конфискуют и продадут на аукционе.