Тесты на корону в США

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danilov 14 Марта 2020 в 15:59:25
Кризис полностью рукотворный - Администрации Трампа. Например, еще в феврале тесты были доступны только тем, кто вернулся их Китая. Затем расширили до тех, кто контактировал с человеком с подтвержденным диагнозом.
Сейчас США из всех стран имеют самый низкий процент тестирования на душу населения, 23 теста на миллион человек.
Сегодня способность всех американских лабораторий тестировать на коронавирус составляет 16,000 в день.
Atlantic провел расследование и выяснил, что на 11 марта в США протестированы были 7700 человек. Это на 327 млн населения.
Южная Корея протестировала 140,000 человек.
Доктор Энтони Фаучи, ученый федерального правительства, на слушаниях в Конгрессе назвал ситуацию с тестами «провалом».
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Трамп заявил, что в начале следующей недели будет доступно до 500000 дополнительных тестов на коронавирус
А знаете откуда они возьмутся?
Богатейший человек Китая, основатель Алибабы, Джек Ма пожертвует миллион респираторов и полмиллиона наборов для анализов на коронавирус Соединенным Штатам.