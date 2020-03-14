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Скандалы
Тесты на корону в США
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danilov 14 Марта 2020 в 15:59:25
В США разразился кризис с нехваткой и недоступностью тестов на коронавирус. Люди по всей стране жалуются в СМИ, что у них все симптомы коронавируса, а тестировать их отказываются. Врачи не могут получить тесты для своих пациентов неделями, а где-то не получили до сих пор.

Кризис полностью рукотворный - Администрации Трампа. Например, еще в феврале тесты были доступны только тем, кто вернулся их Китая. Затем расширили до тех, кто контактировал с человеком с подтвержденным диагнозом.

Сейчас США из всех стран имеют самый низкий процент тестирования на душу населения, 23 теста на миллион человек.

Сегодня способность всех американских лабораторий тестировать на коронавирус составляет 16,000 в день.

Atlantic провел расследование и выяснил, что на 11 марта в США протестированы были 7700 человек. Это на 327 млн населения.
Южная Корея протестировала 140,000 человек.

Доктор Энтони Фаучи, ученый федерального правительства, на слушаниях в Конгрессе назвал ситуацию с тестами «провалом».

***

Трамп заявил, что в начале следующей недели будет доступно до 500000 дополнительных тестов на коронавирус

А знаете откуда они возьмутся?

Богатейший человек Китая, основатель Алибабы, Джек Ма пожертвует миллион респираторов и полмиллиона наборов для анализов на коронавирус Соединенным Штатам.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 14.03.2020 в 21:07:13   # 742935
Китай приходит на помощь Америке и Италии, ему на помощь никто не пришел, только злорадствовали.
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