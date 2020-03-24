Американские сенаторы призвали начать расследование в отношении России и Саудовской Аравии в связи с "нефтяным демпингом".

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danilov 24 Марта 2020 в 10:36:34
Группа американских сенаторов призвала министра торговли США Уилбура Росса начать расследование в связи с "чрезмерным нефтяным демпингом" со стороны России и Саудовской Аравии.
"Мировой нефтяной рынок находится в состоянии хаоса во многом из-за недавних действий Саудовской Аравии и России с целью наводнить рынок беспрецедентными объемами нефти. Эти рыночные манипуляции дестабилизировали экономику и причинили серьезный вред американскому энергетическому сектору", - говорится в письме, опубликованном на сайте председателя комитета Сената по энергетике и природным ресурсам Лизы Мурковски.
Сенаторы отметили, что "мировая экономика уже страдает в результате пандемии, вызванной COVID-19, а действия Саудовской Аравии и России добавили небывалых трудностей американским нефтегазовым производителям и тысячам их работников".
Комментарии, по рейтингу, по дате
Причем лишь Саудовская Аравия с другими союзниками США собирается рынок уровень поставок поднимать...
Цитата: Ал от 24.03.2020 04:42:43че написал то сам то понял? Рынок уровень
Сенаторы не в курсе, что ограничения ОПЕК не имеют отношения к рыночным механизмам?
Причем лишь Саудовская Аравия с другими союзниками США собирается рынок уровень поставок поднимать...
Сенаторы не в курсе, что ограничения ОПЕК не имеют отношения к рыночным механизмам?
Причем лишь Саудовская Аравия с другими союзниками США собирается рынок уровень поставок поднимать...
Цитата: Walter от 24.03.2020 04:57:43Как погляжу, ты решил докопаться к случайно оставленному лишнему слову.
Ну, а как же штатовская пропаганда что "рынок сам себя регулирует"?
Как, в частности, к этому относятся дотации и налоговые стимулы в сланцевую отрасль?
А санкции к альтернативному пути поставок газа в Европу?
Хоть мой вывод по Саудовской Аравии тебя устроил?
Ничего, что продавливаемые саудитами дополнительные ограничения непосредственно касались и экспорта Казахстана?
Причем до этого казахстанский экспорт нефти в Европу и Китай и так ограничился. В последнем случае по причине загрязнения нефти хлорорганикой...
Цитата: Konstant от 24.03.2020 05:18:00
Будет доклад на 800 страницах как минимум. Двойственность
Будет доклад на 800 страницах как минимум. Двойственность
Разве что для упоминания такого поведения лучше подходят слова "лицемерие" и "двуличность"...
Практичный 24.03.2020 в 14:54:16 # 743846