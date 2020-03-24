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Скандалы
Американские сенаторы призвали начать расследование в отношении России и Саудовской Аравии в связи с "нефтяным демпингом"
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danilov 24 Марта 2020 в 10:36:34
Американские сенаторы призвали начать расследование в отношении России и Саудовской Аравии в связи с "нефтяным демпингом".

Группа американских сенаторов призвала министра торговли США Уилбура Росса начать расследование в связи с "чрезмерным нефтяным демпингом" со стороны России и Саудовской Аравии.

"Мировой нефтяной рынок находится в состоянии хаоса во многом из-за недавних действий Саудовской Аравии и России с целью наводнить рынок беспрецедентными объемами нефти. Эти рыночные манипуляции дестабилизировали экономику и причинили серьезный вред американскому энергетическому сектору", - говорится в письме, опубликованном на сайте председателя комитета Сената по энергетике и природным ресурсам Лизы Мурковски.

Сенаторы отметили, что "мировая экономика уже страдает в результате пандемии, вызванной COVID-19, а действия Саудовской Аравии и России добавили небывалых трудностей американским нефтегазовым производителям и тысячам их работников".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 24.03.2020 в 10:42:43   # 743822
Сенаторы не в курсе, что ограничения ОПЕК не имеют отношения к рыночным механизмам?
Причем лишь Саудовская Аравия с другими союзниками США собирается рынок уровень поставок поднимать...
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  Walter 24.03.2020 в 10:57:43   # 743825
Цитата: Ал от 24.03.2020 04:42:43
Сенаторы не в курсе, что ограничения ОПЕК не имеют отношения к рыночным механизмам?
Причем лишь Саудовская Аравия с другими союзниками США собирается рынок уровень поставок поднимать...
че написал то сам то понял? Рынок уровень
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  Ал 24.03.2020 в 11:09:15   # 743826
Цитата: Walter от 24.03.2020 04:57:43
Как погляжу, ты решил докопаться к случайно оставленному лишнему слову.

Ну, а как же штатовская пропаганда что "рынок сам себя регулирует"?
Как, в частности, к этому относятся дотации и налоговые стимулы в сланцевую отрасль?
А санкции к альтернативному пути поставок газа в Европу?

Хоть мой вывод по Саудовской Аравии тебя устроил?
Ничего, что продавливаемые саудитами дополнительные ограничения непосредственно касались и экспорта Казахстана?
Причем до этого казахстанский экспорт нефти в Европу и Китай и так ограничился. В последнем случае по причине загрязнения нефти хлорорганикой...
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  Konstant 24.03.2020 в 11:18:00   # 743828
Будет доклад на 800 страницах как минимум. Двойственоость
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  Ал 24.03.2020 в 11:26:44   # 743829
Цитата: Konstant от 24.03.2020 05:18:00
Будет доклад на 800 страницах как минимум. Двойственность

Разве что для упоминания такого поведения лучше подходят слова "лицемерие" и "двуличность"...
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  Практичный 24.03.2020 в 14:54:16   # 743846
Прочухали многоходовочку. А пиздеть правду,у самих рыльце в пушку
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  старик 24.03.2020 в 18:57:40   # 743864
Ну с точки зрения мерики санкции против СП 2 -это образец рыночной экономики. Хреново сидеть на сковородке? Хоть раз за последние два десятка лет прижарили "великих".
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