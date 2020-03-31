Хуавей обиделся

Есть категория людей, которая во всем видит какой-то подвох, даже в самом безобидном и бескорыстном, которые сами не способны сделать что-то полезное и доброе просто так из альтруистических побуждений. Мне жалко таких людей, в смысле эти люди какие-то жалкие и ущербные, не смотря на их деньги и возможности... Этимология слова "богатый" идет от слова "бог", а "бедный" - от слова "беда", так что, думаю они на самом деле бедные, не могут принять и понять добрых поступков и сами на них не способны, не умеют быть благодарными, а тех кто способен делать бескорыстно добро, считают пройдохами или дураками... Хотя, учитывая современные реалии, знаю примеры, когда добрые дела делались для получения каких-то преференций или льгот по налогам нашими ушлыми бизнесменами...