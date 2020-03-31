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Скандалы
Хуавей обиделся
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danilov 31 Марта 2020 в 11:12:36
Компания Huawei отправила 800 тысяч масок в дома престарелых в Нидерланды и еще 1 миллион масок в Испанию.

Однако дипломаты Евросоюза на самом высоком уровне обвинили Huawei в пиаре. В частности, нелицеприятно о гуманитарной помощи высказался Жозеп Боррель – верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Он назвал китайскую помощь «политикой щедрости» и пиар-компанией, заподозрив дарителей в недобрых намерениях.

После такой "благодарности" китайцы извинились и отозвали гуманитарку обратно.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 31.03.2020 в 11:45:10   # 744568
Quote:
После такой "благодарности" китайцы извинились и отозвали гуманитарку обратно
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  Джимбо 31.03.2020 в 11:58:17   # 744569
Обалдеть какое хамство и неблагодарность. Китайцы молодцы что отозвали все обратно, насильно мил не будешь.
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  Васяй 31.03.2020 в 12:41:13   # 744574
Дебилизация в крайней стадии.В рот положили, а им жевать не хочется!
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  GoodZone 31.03.2020 в 12:45:36   # 744575
Есть категория людей, которая во всем видит какой-то подвох, даже в самом безобидном и бескорыстном, которые сами не способны сделать что-то полезное и доброе просто так из альтруистических побуждений. Мне жалко таких людей, в смысле эти люди какие-то жалкие и ущербные, не смотря на их деньги и возможности... Этимология слова "богатый" идет от слова "бог", а "бедный" - от слова "беда", так что, думаю они на самом деле бедные, не могут принять и понять добрых поступков и сами на них не способны, не умеют быть благодарными, а тех кто способен делать бескорыстно добро, считают пройдохами или дураками... Хотя, учитывая современные реалии, знаю примеры, когда добрые дела делались для получения каких-то преференций или льгот по налогам нашими ушлыми бизнесменами...
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  taraz1974 31.03.2020 в 12:58:13   # 744578
Трамп после разговора с российским коллегой сообщил о том, что Россия прислала в США самолёт с оборудованием медицинского характера. По словам президента США, оно поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Трамп назвал этот шаг России «очень милым», добавив, что «самолёт – очень и очень большой». Такие слова президент США высказал в ходе брифинга.

После Трамп добавил:

Кое-что нам прислал и Китай. Вообще у нас отличные отношения с многими странами. Я был приятно удивлён такой помощи от них.

https://topwar.ru/169618-oni-prislali-nam-ochen-bolshoj-samolet-tramp-rasskazal-o-pomoschi-ot-rossii.html
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  DanKZ 31.03.2020 в 13:00:06   # 744579
Цитата: GoodZone от 31.03.2020 06:45:36
Есть категория людей, которая во всем видит какой-то подвох, даже в самом безобидном и бескорыстном, которые сами не способны сделать что-то полезное и доброе просто так из альтруистических побуждений. Мне жалко таких людей, в смысле эти люди какие-то жалкие и ущербные, не смотря на их деньги и возможности... Этимология слова "богатый" идет от слова "бог", а "бедный" - от слова "беда", так что, думаю они на самом деле бедные, не могут принять и понять добрых поступков и сами на них не способны, не умеют быть благодарными, а тех кто способен делать бескорыстно добро, считают пройдохами или дураками... Хотя, учитывая современные реалии, знаю примеры, когда добрые дела делались для получения каких-то преференций или льгот по налогам нашими ушлыми бизнесменами...
Просто они судят по себе подобным.
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  taraz1974 31.03.2020 в 13:01:12   # 744581
Конечно удивлен, они же только бомбить могут и лезть во внутренние дела суверенных стран. Кара пришла.
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  taraz1974 31.03.2020 в 13:03:56   # 744582
Два авианосца - на карантин. А моряки на кораблях живут толпой.
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  taraz1974 31.03.2020 в 13:08:24   # 744585
Один стоял во Вьетнаме, второй в Японии. Ну что им там делать? Сейчас удирают на дальнюю базу на консервацию и карантин. Моряков жалко. Уже там трупы в холодильниках.

https://vz.ru/world/2020/3/30/1031579.html
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