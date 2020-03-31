Хуавей обиделся

После такой "благодарности" китайцы извинились и отозвали гуманитарку обратно
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danilov 31 Марта 2020 в 11:12:36
Однако дипломаты Евросоюза на самом высоком уровне обвинили Huawei в пиаре. В частности, нелицеприятно о гуманитарной помощи высказался Жозеп Боррель – верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Он назвал китайскую помощь «политикой щедрости» и пиар-компанией, заподозрив дарителей в недобрых намерениях.
После такой "благодарности" китайцы извинились и отозвали гуманитарку обратно.
Комментарии, по рейтингу, по дате
После Трамп добавил:
Кое-что нам прислал и Китай. Вообще у нас отличные отношения с многими странами. Я был приятно удивлён такой помощи от них.
https://topwar.ru/169618-oni-prislali-nam-ochen-bolshoj-samolet-tramp-rasskazal-o-pomoschi-ot-rossii.html
Цитата: GoodZone от 31.03.2020 06:45:36Просто они судят по себе подобным.
Есть категория людей, которая во всем видит какой-то подвох, даже в самом безобидном и бескорыстном, которые сами не способны сделать что-то полезное и доброе просто так из альтруистических побуждений. Мне жалко таких людей, в смысле эти люди какие-то жалкие и ущербные, не смотря на их деньги и возможности... Этимология слова "богатый" идет от слова "бог", а "бедный" - от слова "беда", так что, думаю они на самом деле бедные, не могут принять и понять добрых поступков и сами на них не способны, не умеют быть благодарными, а тех кто способен делать бескорыстно добро, считают пройдохами или дураками... Хотя, учитывая современные реалии, знаю примеры, когда добрые дела делались для получения каких-то преференций или льгот по налогам нашими ушлыми бизнесменами...
Есть категория людей, которая во всем видит какой-то подвох, даже в самом безобидном и бескорыстном, которые сами не способны сделать что-то полезное и доброе просто так из альтруистических побуждений. Мне жалко таких людей, в смысле эти люди какие-то жалкие и ущербные, не смотря на их деньги и возможности... Этимология слова "богатый" идет от слова "бог", а "бедный" - от слова "беда", так что, думаю они на самом деле бедные, не могут принять и понять добрых поступков и сами на них не способны, не умеют быть благодарными, а тех кто способен делать бескорыстно добро, считают пройдохами или дураками... Хотя, учитывая современные реалии, знаю примеры, когда добрые дела делались для получения каких-то преференций или льгот по налогам нашими ушлыми бизнесменами...
https://vz.ru/world/2020/3/30/1031579.html