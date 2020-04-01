Чартерный кейс

да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали. Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в КазахстанЗдесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.