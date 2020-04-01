Чартерный кейс

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Гость 01 Апреля 2020 в 19:45:20
Пользователей соцсетей очень удивил сам факт того, что чартеры продолжают прибывать в крупнейший город Казахстана, тогда как простым гражданам запрещено даже выходить на улицу без уважительной причины.
Как удалось выяснить корреспонденту “Времени”, на борту частного самолета в страну вернулась семья бизнесмена Фарруха МАХМУДОВА, председателя совета директоров Orbis Kazakhstan. Эту информацию подтвердила представитель предпринимателя Марина ВОРОНОВА в ответ на запрос газеты “Время”.
“Все пассажиры чартерного рейса были первично осмотрены медиками на борту самолета, после чего эвакуированы на карете “скорой помощи” в карантинный стационар для изоляции на одни сутки и проведения лабораторного обследования на COVID-19 (тест дал отрицательный результат на коронавирус) с последующей изоляцией на домашний карантин в течение 13 суток, на котором они находятся по сей день”, - указано в комментарии.
Михаил КОЗАЧКОВ, Алматы
https://time.kz/articles/zloba/2020/04/01/charternyj-kejs
Комментарии, по рейтингу, по дате
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
Цитата: КЕДЫ от 01.04.2020 14:56:22
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
Почему через тихий? Где это указано?
Comandante 01.04.2020 в 21:11:18 # 744780
Цитата: КЕДЫ от 01.04.2020 14:56:22
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
Цитата: КЕДЫ от 01.04.2020 14:56:22только через Атлантический океан
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
Ара горный 01.04.2020 в 21:40:50 # 744783
Цитата: КЕДЫ от 01.04.2020 14:56:22
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
Кеды, они летели через Индийский океан! На Тихом океане карантин пост злой, ни за какие бабки не пропускает. Над архипелагом Чагос сделали дозаправку в воздухе. Плюс у пилота в бОгажнике было две 5 литровые баклажки 95того газпромовского джи драйва из под тассая, на 95том рОсход меньше, и постояннку в воздушных ямах на нетралку скидывал. Бабки есть хуле, клиент салон выкупил через индрайвер.
Цитата: kubik от 01.04.2020 15:08:58
самолеты летают, причем даже пассажирские , сегодня штук пять было, и один АН 124 вылетал, что редкость для Алматы.
самолеты летают, причем даже пассажирские , сегодня штук пять было, и один АН 124 вылетал, что редкость для Алматы.
Ан-24 это карго украинское в китай
едридмадрид 01.04.2020 в 22:32:17 # 744790
Цитата: КЕДЫ от 01.04.2020 14:56:22
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
с пересадкой тема нормальная
к примеру когда я в штаты летал это 2012 -13год, самое близкое от нас ( Шымкент) был рейс из Ташкента, так вот мы тоже пересадку делали в Риге , а потом из Риге до аэропорта Кенннеди ( Нью-Йорк)
тогда ещё Дримлайнеры Боинг узбеки не купили у американцев, а сейчас имеют в своём авиапарке теперь вообще прямой рейс Ташкент -Нью Йорк без пересадке ,
так что через Лондон вполне возможно
Цитата: КЕДЫ от 01.04.2020 14:56:22
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
Корпоративные самолёты: Embraer.
Legacy 650 отличительной чертой воздушного судна является возможность совершать более протяжённые авиа- перелёты (максимальная дальность полёта 7200 километров). Помимо прочего, модель Embraer Legacy 650 оснащена более вместительными топливными баками, а также новыми средствами авионики, обеспечивающими наиболее удобное управление воздушным судном и повышенные условия безопасности.
Экипаж: 2-3 человека;
Пассажировместимость: 14 человек (В зависимости от комплектации салона);
Длина самолёта: 26,32 м.;
Размах крыльев: 21,17 м.;
Высота самолёта: 6, 76 м.;
Масса пустого самолёта: 16000 кг.;
Полезная нагрузка: 6500 кг.;
Максимальный взлётный вес: 22500 кг.;
Крейсерская скорость: 830 км\ч.;
Максимальная скорость полёта: 834 км\ч.;
Максимальная дальность полёта: 7223 км.;
Максимальная высота полёта: 12500 м.;
Тип авиадвигателя: турбовентиляторный;
Силовая установка: 2 × Rolls-Royce AE 3007/A1P;
Тяга: 2 × 39,2 кН.
едридмадрид 01.04.2020 в 22:55:41 # 744793
Цитата: КЕДЫ от 01.04.2020 14:56:22
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
да ладно не удивительно это, бабки есть у человека- летает. меня больше удивило на чем они такой путь неблизкий проделали . Ембраер конечно крутой самолет, но сначала перелететь из Вашингтона в Лондон через Тихий океан!!, а потом оттуда в Казахстан .
Здесь на сайте насколько я знаю есть серьезнейшие специалисты в области авиации. может быть прокомментируют? спасибо заранее.
кеды, откуда инфа что через тихий океан ?
Ара горный 01.04.2020 в 23:00:30 # 744794
кеды, откуда инфа что через тихий океан ?
По Яндексу, через тихий, самый короткий маршрут. Но на тихом карантинный пост. Пришлось крюк делать через Индийский. На чагосе база ВВС США, у них бензой зотарились по дешману. Ну и баклажки в богажнике были у летуна.
едридмадрид 01.04.2020 в 23:14:23 # 744796
Цитата: Ара горный от 01.04.2020 17:00:30
Quote:
По Яндексу, через тихий, самый короткий маршрут. Но на тихом карантинный пост. Пришлось крюк делать через Индийский. На чагосе база ВВС США, у них бензой зотарились по дешману. Ну и баклажки в богажнике были у летуна.
Quote:
кеды, откуда инфа что через тихий океан ?
По Яндексу, через тихий, самый короткий маршрут. Но на тихом карантинный пост. Пришлось крюк делать через Индийский. На чагосе база ВВС США, у них бензой зотарились по дешману. Ну и баклажки в богажнике были у летуна.
Цитата: koshkoed от 01.04.2020 15:48:26
Ан-24 это карго украинское в китай
Цитата: kubik от 01.04.2020 15:08:58
самолеты летают, причем даже пассажирские , сегодня штук пять было, и один АН 124 вылетал, что редкость для Алматы.
самолеты летают, причем даже пассажирские , сегодня штук пять было, и один АН 124 вылетал, что редкость для Алматы.
Ан-24 это карго украинское в китай
Да вроде без желтых полос, я подумал , что Волга-Днепр