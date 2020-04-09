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Скандалы
Разведка США предупреждала
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danilov 09 Апреля 2020 в 16:42:57
Разведка США предупреждала Белый дом о последствиях коронавируса в ноябре 2019 года, сообщает телекомпания АВС.

Составители доклада пришли к выводу, что последствия от этого вируса могут быть катастрофическими.
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