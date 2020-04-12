Маск указал Рогозину на проблему «Роскосмоса»

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Гость 11 Апреля 2020 в 18:57:44
«Ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а их — на 0. Это актуальная проблема», — указал бизнесмен.
Ответ Маска появился под постом журналиста Эрика Бергера, который обратил внимание на то, что «ни русские, ни европейцы не жаловались», когда United Launch Alliance (ULA), основной конкурент SpaceX на американском рынке, получала гораздо более высокие «субсидии» от государства. «Но теперь, когда появилась SpaceX с коммерческой ракетой, намного более дешевой, чем конкуренты, это внезапно стало совершенно несправедливым», — пишет автор.
Бергер напоминает, что «российское правительство буквально финансирует всю стоимость разработки ракет».
В апреле Рогозин заявил, что «если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 миллионов долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше».
В том же месяце РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщили, что три находящихся на космодроме Байконур в Казахстане ракеты «Протон-М» из-за обнаружения в них бракованных деталей отправляются для замены компонентов обратно в московский Центр Хруничева.
Создание ракет космического назначения России регулируется «Роскосмосом». Например, входящий в госкорпорацию Центр Хруничева на разработку одноразовых ракет семейства «Ангара» за более чем четверть века потратил свыше трех миллиардов долларов, хотя за это же время носители данного семейства (в легком и тяжелом вариантах) летали всего два раза. В настоящее время Центр Хруничева является самым убыточным предприятием госкорпорации, долги которого превышают 80 миллиардов рублей, а Рогозин призывает российскую космическую отрасль найти применение «Ангаре», которую неоднократно называли бесперспективной.
https://lenta.ru/news/2020/04/11/muskvsrogozin/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 12.04.2020 в 12:35:08 # 745824
" Народ заждался Лебединого озера.
Краха воровского режима.
Маразм усиливается."
" Главная проблема - это засилье рогозиных и прочих распилменеджеров во всех отраслях"
" Тяжело работать когда у тебя и твоих замов зарплаты в десятки миллионов, а эти обезьяны в КБ и на производствах за 25-ку ничего придумать не могут. А еще Маск начал подкалывать, после того как дунет."
едридмадрид 12.04.2020 в 12:39:20 # 745825
Я не понял, Розовый поросенок обеспокоен тратами американского бюджета?
А бюджетные миллиарды, спущенные на дерьмовую "Ангару", ему по ночам не снятся?"
" Ну короче расклад такой. Все поэтапно илон делает:
1) отобрал большую часть рынка у прогрессов.
2) отобрал большую часть коммерчиских запусков у роспозора.
3) подвинув атлас 5 и лишил роспозор больших заказов на рд180.
4) пилотируемая космонавтика роспозора тоже обречена. Маск их выкинет. Это уже не избежно"
" Самая главная проблема Роскосмоса, как и всей России, это разворовывание средств самыми разными путями. Это знают все, но с этим не борются, так как себе во вред. В области разработок полно фиктивных договоров на уровне подрядчиков, для отмывания денег."
едридмадрид 12.04.2020 в 12:46:56 # 745826
весь православный народ ( залётных троллей лахтинских , российских и пророссийских ватанов, простой люд и прочих сочуствующих, атеистов и верующих )
с ВЕРБНЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ ( у нас у русских это неделя до Пасхи)
Практичный 12.04.2020 в 15:13:12 # 745840
Цитата: Ал от 12.04.2020 07:26:32Ну тут он хоть правду написал. Впервые его плюсанул ,ну вот пост про вербное плюсануть рука не поднялась,с Путиным он вербу скрестил.
Сантехник даже при упоминании праздника умудрился высраться...
Сантехник даже при упоминании праздника умудрился высраться...
Причем давно очевидна его зацикленность на "Рашке", хотя для казахстанцев у себя имеется "непаханное поле" для критики. Кстати, при редком участии в обсуждениях местных проблем он "голос" на местное руководство не повышает и даже иногда его оправдывает.
Исходя из этих соображений вывод с моей точки зрения: местный "сантехник" то ли просто дурак, то ли трус, то ли попросту на соседских "менеджеров" пытаясь самоутвердиться "дрочит". Причем в целом склоняюсь к тому, что в его повадках сводятся все три фактора.
Посему считаю, что поощрять его комменты до изменения повадок западло...
Практичный 12.04.2020 в 17:41:18 # 745853
Цитата: Ал от 12.04.2020 10:58:36Плюсанул в целях обучения. Если сантехник то тогда можно его простить как и многих кто действует по указке ради пропитания,зачастую поперёк своих принципов.
Причем давно очевидна его зацикленность на "Рашке", хотя для казахстанцев у себя имеется "непаханное поле" для критики. Кстати, при редком участии в обсуждениях местных проблем он "голос" на местное руководство не повышает и даже иногда его оправдывает.
Исходя из этих соображений вывод с моей точки зрения: местный "сантехник" то ли просто дурак, то ли трус, то ли попросту на соседских "менеджеров" пытаясь самоутвердиться "дрочит". Причем в целом склоняюсь к тому, что в его повадках сводятся все три фактора.
Посему считаю, что поощрять его комменты до изменения повадок западло...
Причем давно очевидна его зацикленность на "Рашке", хотя для казахстанцев у себя имеется "непаханное поле" для критики. Кстати, при редком участии в обсуждениях местных проблем он "голос" на местное руководство не повышает и даже иногда его оправдывает.
Исходя из этих соображений вывод с моей точки зрения: местный "сантехник" то ли просто дурак, то ли трус, то ли попросту на соседских "менеджеров" пытаясь самоутвердиться "дрочит". Причем в целом склоняюсь к тому, что в его повадках сводятся все три фактора.
Посему считаю, что поощрять его комменты до изменения повадок западло...
Цитата: Рамзес от 12.04.2020 12:28:01Остап,просто - Остап!
Илон Маск это Леня Голубков XXI века.А вы продолжайте на..ть на него.
Илон Маск это Леня Голубков XXI века.А вы продолжайте на..ть на него.
В частности, Starlink Маска предназначен не столько для распространения интернета (для пользования которым еще и приставки с активной ФАР покупать надо), но и для пропаганды через них "ценностей США" на территорию противников с резким повышением надежности и помехозащищенности управления военными беспилотниками...
Что не умаляет проколов "оптимизации" от "эффективных менеджеров" Роскосмоса.
К примеру Quote:
Роскосмос снова разбирает «Протоны» https://www.gazeta.ru/science/2020/04/10_a_13043617.shtml
Источник рассказал, как допустили брак в ракетах «Протон»
10.04.2020
Три ракеты «Протон» придется перебирать Роскосмосу из-за допущенного брака, передает РИА «Новости». «Газета.Ru» выяснила, где и как перекалили злополучные болты.
Госкорпорация Роскосмос в очередной раз за несколько лет столкнулась с браком на собственном предприятии, из-за которого пострадало качество сборки ракет «Протон». Правда, в отличие от 2013 года, когда ошибка при сборке привела к аварии ракеты на старте и многомиллиардному ущербу, дефект был обнаружен еще на земле, и его устранение приведет к переносам пусков и дополнительной переборке ракет.
Впрочем, весь последний месяц Роскосмос давал понять, что ничего страшного не случилось.
Началось все 10 марта с заявления гендиректора Центра им. Хруничева Алексея Варочко, который объявил, что первый в этом году запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя. Запуск спутников был запланирован на 31 марта. Варочко отметил тогда, что речь идет о некачественных комплектующих, произведенных в 2015-2016 годах, причем обнаружение брака в ракетах было представлено как достижение.
«По решению генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина сотрудники, которые выявили дефекты в процессе подготовки к пуску, будут поощрены», — сказал Варочко, отдав должное «новой системе качества», разработанной в организации.
Вскоре стало известно, что брак обнаружился сразу в двух ракетах, упомянутой и предназначенной для июльского запуска российско-европейской научной миссии ExoMars-2020 к Марсу. Речь шла о болтах, которые «были перекалены на производстве, что негативно сказалось на их прочности», — писали «Ведомости».
...
Источник рассказал, как допустили брак в ракетах «Протон»
10.04.2020
Три ракеты «Протон» придется перебирать Роскосмосу из-за допущенного брака, передает РИА «Новости». «Газета.Ru» выяснила, где и как перекалили злополучные болты.
Госкорпорация Роскосмос в очередной раз за несколько лет столкнулась с браком на собственном предприятии, из-за которого пострадало качество сборки ракет «Протон». Правда, в отличие от 2013 года, когда ошибка при сборке привела к аварии ракеты на старте и многомиллиардному ущербу, дефект был обнаружен еще на земле, и его устранение приведет к переносам пусков и дополнительной переборке ракет.
Впрочем, весь последний месяц Роскосмос давал понять, что ничего страшного не случилось.
Началось все 10 марта с заявления гендиректора Центра им. Хруничева Алексея Варочко, который объявил, что первый в этом году запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» перенесен на конец мая из-за проблем с комплектующими носителя. Запуск спутников был запланирован на 31 марта. Варочко отметил тогда, что речь идет о некачественных комплектующих, произведенных в 2015-2016 годах, причем обнаружение брака в ракетах было представлено как достижение.
«По решению генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина сотрудники, которые выявили дефекты в процессе подготовки к пуску, будут поощрены», — сказал Варочко, отдав должное «новой системе качества», разработанной в организации.
Вскоре стало известно, что брак обнаружился сразу в двух ракетах, упомянутой и предназначенной для июльского запуска российско-европейской научной миссии ExoMars-2020 к Марсу. Речь шла о болтах, которые «были перекалены на производстве, что негативно сказалось на их прочности», — писали «Ведомости».
...
Кстати, подобные "оптимизации" легко в Казахстане обнаружить, но местным буйным "сантехникам" с ярыми "патриотами" проблемы собственной страны, похоже, не интересны....
Зато я первый его коммент карать не стал. По причине того, что он единственный из трех на ветке не был с его откровенным хамством перемешан.Я его вообще не читаю, потому что он предсказуем, известно что именно он напишет.