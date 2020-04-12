Маск указал Рогозину на проблему «Роскосмоса»

Зато я первый его коммент карать не стал. По причине того, что он единственный из трех на ветке не был с его откровенным хамством перемешан.Причем давно очевидна его зацикленность на "Рашке", хотя для казахстанцев у себя имеется "непаханное поле" для критики. Кстати, при редком участии в обсуждениях местных проблем он "голос" на местное руководство не повышает и даже иногда его оправдывает.Исходя из этих соображений вывод с моей точки зрения: местный "сантехник" то ли просто дурак, то ли трус, то ли попросту на соседских "менеджеров""дрочит". Причем в целом склоняюсь к тому, что в его повадках сводятся все три фактора.Посему считаю, что поощрять его комменты до изменения повадок западло...