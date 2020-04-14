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Скандалы
Максим Резник на заседании петербургского законадательного собрания
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danilov 14 Апреля 2020 в 10:16:33


Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 14.04.2020 в 10:48:13   # 746078
Денег нет, ума нет, отсюда и проблемы. Мне нравятся рассуждения Михеева С.
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  Aлекс 14.04.2020 в 11:32:29   # 746081
Бордюрович
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  astra 14.04.2020 в 12:29:57   # 746084
Прям как наши акимы. Бордюры арыки
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  Софруджу 14.04.2020 в 12:47:39   # 746085
В Петербурге нет бордюров, там поребрики. Там и людей закрывают не в своих подъездах, а в своих парадных. И на улице позакрывали не точки по продаже шаурмы, а точки по продаже шавермы
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  Софруджу 14.04.2020 в 12:55:55   # 746087
А в Чимкенте по улицам с сиренами гоняла колона скорых. Наверно, пугали вирус как шаманы, чтоб он убежал. Или людей кошмарили, которые не поняли, но встревожились. Интересно, а у скорых прямой работы нет?
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  almako 14.04.2020 в 13:05:20   # 746090
Я так понимаю, это как раз те, кого любят называть либерастами, внутренним врагом, навальнятами, а их речь - расшатывание лодки???
Это же их не пускали на выборы, как сомнительных оппозиционеров?
Что то не один из депутатов так народно поддерживаемой партии не замечен в подобном, ни один представитель истино патриотичных организаций типа фронта не высказал критики, только радостно хлопал и "мыподдерживал"....
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  almako 14.04.2020 в 13:20:38   # 746092
Тем временем в Москве выдано только за вчера 1.8 млн пропусков, и все эти люди выйдут совершенно законно на улицу, и в тоже время каждый час только в Москве поступает в больницы по 50-60 зараженных, в аптеках - масок нет, перчаток нет, а обеззараживатель для рук я видел только один раз.
В воскресенье около церкви стояли 5 ментов,специально остановился, понаблюдал, церковь в парке, вход в парк запрещен,штраф, но верующим можно, всем старушкам старше 65 выход запрещен,штраф, но в церковь можно, собираться больше двух запрещено, штраф, но на богослужение - можно...
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  Directrix 14.04.2020 в 13:25:04   # 746094
Сейчас жопализы власти налетят и будут доказывать что это все для нашей же безопасности делается
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  Directrix 14.04.2020 в 13:27:31   # 746095
Цитата: almako от 14.04.2020 07:20:38
Тем временем в Москве выдано только за вчера 1.8 млн пропусков, и все эти люди выйдут совершенно законно на улицу, и в тоже время каждый час только в Москве поступает в больницы по 50-60 зараженных, в аптеках - масок нет, перчаток нет, а обеззараживатель для рук я видел только один раз.
В воскресенье около церкви стояли 5 ментов,специально остановился, понаблюдал, церковь в парке, вход в парк запрещен,штраф, но верующим можно, всем старушкам старше 65 выход запрещен,штраф, но в церковь можно, собираться больше двух запрещено, штраф, но на богослужение - можно...

Ну так Гундяев не может же свечной доход свой потерять (пусть даже на время), это миллионные убытки.
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  Pole13 14.04.2020 в 13:49:48   # 746097
Цитата: Directrix от 14.04.2020 07:27:31
Цитата: almako от 14.04.2020 07:20:38
Тем временем в Москве выдано только за вчера 1.8 млн пропусков, и все эти люди выйдут совершенно законно на улицу, и в тоже время каждый час только в Москве поступает в больницы по 50-60 зараженных, в аптеках - масок нет, перчаток нет, а обеззараживатель для рук я видел только один раз.
В воскресенье около церкви стояли 5 ментов,специально остановился, понаблюдал, церковь в парке, вход в парк запрещен,штраф, но верующим можно, всем старушкам старше 65 выход запрещен,штраф, но в церковь можно, собираться больше двух запрещено, штраф, но на богослужение - можно...

Ну так Гундяев не может же свечной доход свой потерять (пусть даже на время), это миллионные убытки.

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  Kazakh 14.04.2020 в 15:30:23   # 746109
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  строитель 14.04.2020 в 15:51:28   # 746110
Цитата: Софруджу от 14.04.2020 06:47:39
В Петербурге нет бордюров, там поребрики. Там и людей закрывают не в своих подъездах, а в своих парадных. И на улице позакрывали не точки по продаже шаурмы, а точки по продаже шавермы


Но однако же расчленяют, так же как и во всей России-матушке
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  Софруджу 14.04.2020 в 16:44:19   # 746114
Цитата: Kazakh от 14.04.2020 09:30:23


На фига нам чужое мракобесие чокнутых бабок, когда у нас на официальном уровне устраивают шаманский заезд скорых?
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