Максим Резник на заседании петербургского законадательного собрания

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danilov 14 Апреля 2020 в 10:16:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это же их не пускали на выборы, как сомнительных оппозиционеров?
Что то не один из депутатов так народно поддерживаемой партии не замечен в подобном, ни один представитель истино патриотичных организаций типа фронта не высказал критики, только радостно хлопал и "мыподдерживал"....
В воскресенье около церкви стояли 5 ментов,специально остановился, понаблюдал, церковь в парке, вход в парк запрещен,штраф, но верующим можно, всем старушкам старше 65 выход запрещен,штраф, но в церковь можно, собираться больше двух запрещено, штраф, но на богослужение - можно...
Цитата: almako от 14.04.2020 07:20:38
Тем временем в Москве выдано только за вчера 1.8 млн пропусков, и все эти люди выйдут совершенно законно на улицу, и в тоже время каждый час только в Москве поступает в больницы по 50-60 зараженных, в аптеках - масок нет, перчаток нет, а обеззараживатель для рук я видел только один раз.
В воскресенье около церкви стояли 5 ментов,специально остановился, понаблюдал, церковь в парке, вход в парк запрещен,штраф, но верующим можно, всем старушкам старше 65 выход запрещен,штраф, но в церковь можно, собираться больше двух запрещено, штраф, но на богослужение - можно...
Тем временем в Москве выдано только за вчера 1.8 млн пропусков, и все эти люди выйдут совершенно законно на улицу, и в тоже время каждый час только в Москве поступает в больницы по 50-60 зараженных, в аптеках - масок нет, перчаток нет, а обеззараживатель для рук я видел только один раз.
В воскресенье около церкви стояли 5 ментов,специально остановился, понаблюдал, церковь в парке, вход в парк запрещен,штраф, но верующим можно, всем старушкам старше 65 выход запрещен,штраф, но в церковь можно, собираться больше двух запрещено, штраф, но на богослужение - можно...
Ну так Гундяев не может же свечной доход свой потерять (пусть даже на время), это миллионные убытки.
Цитата: Directrix от 14.04.2020 07:27:31
Ну так Гундяев не может же свечной доход свой потерять (пусть даже на время), это миллионные убытки.
Цитата: almako от 14.04.2020 07:20:38
Тем временем в Москве выдано только за вчера 1.8 млн пропусков, и все эти люди выйдут совершенно законно на улицу, и в тоже время каждый час только в Москве поступает в больницы по 50-60 зараженных, в аптеках - масок нет, перчаток нет, а обеззараживатель для рук я видел только один раз.
В воскресенье около церкви стояли 5 ментов,специально остановился, понаблюдал, церковь в парке, вход в парк запрещен,штраф, но верующим можно, всем старушкам старше 65 выход запрещен,штраф, но в церковь можно, собираться больше двух запрещено, штраф, но на богослужение - можно...
Тем временем в Москве выдано только за вчера 1.8 млн пропусков, и все эти люди выйдут совершенно законно на улицу, и в тоже время каждый час только в Москве поступает в больницы по 50-60 зараженных, в аптеках - масок нет, перчаток нет, а обеззараживатель для рук я видел только один раз.
В воскресенье около церкви стояли 5 ментов,специально остановился, понаблюдал, церковь в парке, вход в парк запрещен,штраф, но верующим можно, всем старушкам старше 65 выход запрещен,штраф, но в церковь можно, собираться больше двух запрещено, штраф, но на богослужение - можно...
Ну так Гундяев не может же свечной доход свой потерять (пусть даже на время), это миллионные убытки.
Цитата: Софруджу от 14.04.2020 06:47:39
В Петербурге нет бордюров, там поребрики. Там и людей закрывают не в своих подъездах, а в своих парадных. И на улице позакрывали не точки по продаже шаурмы, а точки по продаже шавермы
В Петербурге нет бордюров, там поребрики. Там и людей закрывают не в своих подъездах, а в своих парадных. И на улице позакрывали не точки по продаже шаурмы, а точки по продаже шавермы
Но однако же расчленяют, так же как и во всей России-матушке
Цитата: Kazakh от 14.04.2020 09:30:23
На фига нам чужое мракобесие чокнутых бабок, когда у нас на официальном уровне устраивают шаманский заезд скорых?