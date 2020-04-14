Максим Резник на заседании петербургского законадательного собрания

Тем временем в Москве выдано только за вчера 1.8 млн пропусков, и все эти люди выйдут совершенно законно на улицу, и в тоже время каждый час только в Москве поступает в больницы по 50-60 зараженных, в аптеках - масок нет, перчаток нет, а обеззараживатель для рук я видел только один раз.В воскресенье около церкви стояли 5 ментов,специально остановился, понаблюдал, церковь в парке, вход в парк запрещен,штраф, но верующим можно, всем старушкам старше 65 выход запрещен,штраф, но в церковь можно, собираться больше двух запрещено, штраф, но на богослужение - можно...