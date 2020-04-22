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Скандалы
ЦОР - как сор
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GoodZone 22 Апреля 2020 в 09:31:13
В течение нескольких лет госорганы сквозь пальцы смотрели на, мягко говоря, странности, сопровождавшие реализацию госпрограммы электронного образования. Корреспондент “Времени” нашел доказательства того, что чиновничий беспредел можно было остановить давно, только вот заниматься этим никто не хотел (см. “Задачка на деление”, “Время” от 16.4.2020 г.). На публикацию нашей статьи первым откликнулся юрист из Нур-Султана Эдуард ЛИ.

Точка зрения правоведа такова: было бы у ответственных лиц желание вовремя разобраться в сложных вопросах, может, и не пришлось бы сегодня президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ требовать радикальных реформ в сфере науки и образования. Напомним, еще год назад глава государства поручил навести порядок в сфере госзакупок и борьбы с коррупцией. Он также потребовал ужесточить ответственность за реализацию госпрограмм и использование бюджетных средств.

Юрист Ли, чьи профессиональные интересы связаны с антикоррупционной сферой, рассказал, что в феврале 2019 года обратился в Генпрокуратуру с вопросами, которые мы, кстати, неоднократно поднимали в своих публикациях на страницах “Времени”. В частности, Ли интересовало, насколько законны действия Министерства образования и науки при реализации программы e-Learning. А именно: почему госимущество, то есть тысячи цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), за которые государство заплатило несколько миллиардов тенге, было безвозмездно передано частной структуре.

- Надзорный орган отписал мое обращение в Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, - рассказывает Ли. - Антикоррупционщики перенаправили его в МОН. Хотя что там могли ответить на вопрос о законности безвозмездной передачи госимущества? Ответили так: это было сделано “в целях оптимизации бюджетных средств”. Указали, что все школы и пользователи имеют бесплатный свободный доступ к ЦОРам на сайте bilimland.kz. А ведь в то же время все школы получили команду… подписаться на этот сайт, и стоимость этой подписки составила 190 тыс. тенге в год для одной школы. Между тем на самом портале Bilimland годовая подпис­ка для любого желающего стоит 8391 тенге. Что это за ценовая чехарда и насколько она законна, я так и не понял.

Эдуард Ли пошел искать правду дальше, и в мае 2019-го обратился в администрацию президента, после чего дело сдвинулось с мерт­вой точки. Минфин получил задание провести аудит. Его выполнил столичный департамент внутреннего госаудита. Через некоторое время Ли прислали ответ, из которого он понял, что многие приведенные им факты подтвердились, подозрения - тем более.

- Аудиторская проверка в МОН выявила финансовые нарушения при реализации программы e-Learning на сумму 6 315 122 000 тенге, и они касались разработки и закупки ЦОРов! - продолжает юрист Ли. - В частности, в 2012-2013 годах министерство купило более 14 тыс. цифровых образовательных ресурсов, заплатив за них более 6 млрд. При этом деньги в нарушение инструкции по бухучету были списаны на расходы минис­терства. МОНу пришлось восстановить эти деньги за счет нематериальных активов.

- Проверка также установила: из всех ЦОРов, разработанных в рамках госпрограммы, на платформе Bilimland функционирует малая часть - всего 4490 единиц. Основанием для их размещения на частном сайте стало письмо МОН от 5 октября 2016 года. При этом передача ЦОРов как госимущества состоялась вне конкурсных процедур и рамок договора государственно-частного партнерства. То есть гос­имущество было отдано частной компании даром. Но куда подевались еще более 10 тыс. ЦОРов? Непонятно! Однако позвольте, за них из госбюджета уплачено 4,3 млрд тенге! - восклицает Ли.

В 2017-2019 годах Минобразования вновь купило ЦОРы. На этот раз почти за 4,5 млрд тенге. Сделано это было в рамках программы “Обеспечение доступности качественного школьного образования”. ЦОРы были приобретены у компании BilimMediaGroup, и на оплату этих услуг были направлены целевые текущие трансферты местных исполнительных органов.

- С моей точки зрения, вопрос рачительности трат государственных денег при таких обстоятельствах просто отпадает, - считает юрист. - Итак, в целом мои доводы были подтверждены аудитом, а материалы проверки переданы в антикоррупционную службу. И вот я жду, когда будет дана правовая оценка передаче государственных ЦОРов частнику. Когда будут приняты меры по возмещению ущерба в виде недостачи более 10 тыс. единиц ЦОРов стоимос­тью 4 366 474 000 тенге. Когда и кто наконец сделает работу над ошибками. И это еще очень мягкая оценка факта приобретения 14,5 тысячи цифровых образовательных ресурсов без государственной экспертизы…

Стас КИСЕЛЁВ, фото Владимира ЗАИКИНА, Костанай
https://time.kz/articles/skandal/2020/04/21/tsor-kak-sor
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 22.04.2020 в 11:16:29   # 747106
Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.
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  Skype 22.04.2020 в 11:38:32   # 747107
проходили уже в 1917 не помогло.
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  Ара горный 22.04.2020 в 11:50:06   # 747108
Цитата: Lokki от 22.04.2020 05:16:29
Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.

Как наивно!
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  Lokki 22.04.2020 в 12:26:26   # 747110
Цитата: Ара горный от 22.04.2020 05:50:06
Цитата: Lokki от 22.04.2020 05:16:29
Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.

Как наивно!

Предложите решение получше и менее наивное чем расстрел.
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  ИНКВИЗИТОР 22.04.2020 в 12:53:57   # 747111
Цитата: Lokki от 22.04.2020 06:26:26
Цитата: Ара горный от 22.04.2020 05:50:06
Цитата: Lokki от 22.04.2020 05:16:29
Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.

Как наивно!

Предложите решение получше и менее наивное чем расстрел.
показательное четвертование конями.
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  Ара горный 22.04.2020 в 13:18:55   # 747116
Для начала надо лет 40 по пустыне скитаться. Наивно предпологать что в ваши эти комитеты антикоррупционные устроятся кристально честные люди. Всем будет верховодить свита приближенная к семье. В итоге расстреляют энное количество подставных лиц и в отчетах будет все в ажуре. Проходили.
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