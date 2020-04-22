ЦОР - как сор

Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.