ЦОР - как сор

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GoodZone 22 Апреля 2020 в 09:31:13
Точка зрения правоведа такова: было бы у ответственных лиц желание вовремя разобраться в сложных вопросах, может, и не пришлось бы сегодня президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ требовать радикальных реформ в сфере науки и образования. Напомним, еще год назад глава государства поручил навести порядок в сфере госзакупок и борьбы с коррупцией. Он также потребовал ужесточить ответственность за реализацию госпрограмм и использование бюджетных средств.
Юрист Ли, чьи профессиональные интересы связаны с антикоррупционной сферой, рассказал, что в феврале 2019 года обратился в Генпрокуратуру с вопросами, которые мы, кстати, неоднократно поднимали в своих публикациях на страницах “Времени”. В частности, Ли интересовало, насколько законны действия Министерства образования и науки при реализации программы e-Learning. А именно: почему госимущество, то есть тысячи цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), за которые государство заплатило несколько миллиардов тенге, было безвозмездно передано частной структуре.
- Надзорный орган отписал мое обращение в Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, - рассказывает Ли. - Антикоррупционщики перенаправили его в МОН. Хотя что там могли ответить на вопрос о законности безвозмездной передачи госимущества? Ответили так: это было сделано “в целях оптимизации бюджетных средств”. Указали, что все школы и пользователи имеют бесплатный свободный доступ к ЦОРам на сайте bilimland.kz. А ведь в то же время все школы получили команду… подписаться на этот сайт, и стоимость этой подписки составила 190 тыс. тенге в год для одной школы. Между тем на самом портале Bilimland годовая подписка для любого желающего стоит 8391 тенге. Что это за ценовая чехарда и насколько она законна, я так и не понял.
Эдуард Ли пошел искать правду дальше, и в мае 2019-го обратился в администрацию президента, после чего дело сдвинулось с мертвой точки. Минфин получил задание провести аудит. Его выполнил столичный департамент внутреннего госаудита. Через некоторое время Ли прислали ответ, из которого он понял, что многие приведенные им факты подтвердились, подозрения - тем более.
- Аудиторская проверка в МОН выявила финансовые нарушения при реализации программы e-Learning на сумму 6 315 122 000 тенге, и они касались разработки и закупки ЦОРов! - продолжает юрист Ли. - В частности, в 2012-2013 годах министерство купило более 14 тыс. цифровых образовательных ресурсов, заплатив за них более 6 млрд. При этом деньги в нарушение инструкции по бухучету были списаны на расходы министерства. МОНу пришлось восстановить эти деньги за счет нематериальных активов.
- Проверка также установила: из всех ЦОРов, разработанных в рамках госпрограммы, на платформе Bilimland функционирует малая часть - всего 4490 единиц. Основанием для их размещения на частном сайте стало письмо МОН от 5 октября 2016 года. При этом передача ЦОРов как госимущества состоялась вне конкурсных процедур и рамок договора государственно-частного партнерства. То есть госимущество было отдано частной компании даром. Но куда подевались еще более 10 тыс. ЦОРов? Непонятно! Однако позвольте, за них из госбюджета уплачено 4,3 млрд тенге! - восклицает Ли.
В 2017-2019 годах Минобразования вновь купило ЦОРы. На этот раз почти за 4,5 млрд тенге. Сделано это было в рамках программы “Обеспечение доступности качественного школьного образования”. ЦОРы были приобретены у компании BilimMediaGroup, и на оплату этих услуг были направлены целевые текущие трансферты местных исполнительных органов.
- С моей точки зрения, вопрос рачительности трат государственных денег при таких обстоятельствах просто отпадает, - считает юрист. - Итак, в целом мои доводы были подтверждены аудитом, а материалы проверки переданы в антикоррупционную службу. И вот я жду, когда будет дана правовая оценка передаче государственных ЦОРов частнику. Когда будут приняты меры по возмещению ущерба в виде недостачи более 10 тыс. единиц ЦОРов стоимостью 4 366 474 000 тенге. Когда и кто наконец сделает работу над ошибками. И это еще очень мягкая оценка факта приобретения 14,5 тысячи цифровых образовательных ресурсов без государственной экспертизы…
Стас КИСЕЛЁВ, фото Владимира ЗАИКИНА, Костанай
https://time.kz/articles/skandal/2020/04/21/tsor-kak-sor
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Ара горный 22.04.2020 в 11:50:06 # 747108
Цитата: Lokki от 22.04.2020 05:16:29
Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.
Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.
Как наивно!
Цитата: Ара горный от 22.04.2020 05:50:06
Как наивно!
Цитата: Lokki от 22.04.2020 05:16:29
Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.
Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.
Как наивно!
Предложите решение получше и менее наивное чем расстрел.
ИНКВИЗИТОР 22.04.2020 в 12:53:57 # 747111
Цитата: Lokki от 22.04.2020 06:26:26показательное четвертование конями.
Предложите решение получше и менее наивное чем расстрел.
Цитата: Ара горный от 22.04.2020 05:50:06
Как наивно!
Цитата: Lokki от 22.04.2020 05:16:29
Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.
Я считаю что нам нужно действовать по примеру Сингапура. Создать антикоррупционный комитет который имеет право проверять всех вплоть до ельбасы и президента. И при обнаружении таких фактов кражи несметных миллиардов(миллиардов, Карл!!!) Всех ставить к стенке и расстреливать. Потому что остановить то что вытворяют сейчас эти беспринципные и наглые люди другим путем кроме как расстрел невозможно. Тюрьма это не наказание. В наших реалиях сидят только за плюшки. Эти гниды выйдут мгновенно. Поэтому факт кражи подкрепляется фактом расстрела, а не сроками с учётом наших мутных действий системы правосудия.
Как наивно!
Предложите решение получше и менее наивное чем расстрел.
Ара горный 22.04.2020 в 13:18:55 # 747116