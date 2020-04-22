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Скандалы
Нью-Йоркцы не сдают друг друга
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danilov 22 Апреля 2020 в 19:57:14
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио недавно призвал жителей города делать фотографии своих соседей, нарушающих карантин, и отправлять их на специально организованную линию в полицию.

Однако вместо доносов друг на друга, люди завалили линию фотками членов и мемами с Гитлером.

https://nypost.com/2020/04/21/de-blasios-social-distancing-tip-line-flooded-with-obscenities/
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  Денис222 22.04.2020 в 20:04:04   # 747202


У меня на районе целые дворы людей... весна...
Но, как они ржачно убегают или прячутся от полицаев...а те же знают, что к чему...заранее включают сирену..
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  Софруджу 22.04.2020 в 20:04:56   # 747203

Ай, молодца, америкосы!
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  едридмадрид 22.04.2020 в 20:47:00   # 747210
Мать сдала сына с полиции за нарушение самоизоляции

Москвичка сдала заболевшего коронавирусом сына полиции за нарушение самоизоляции

У 36-летнего жителя столичного района Марьино подтвердили коронавирус.
НО из-за легкого течения болезни пациента оставили дома на условиях жёсткого карантина. Однако на следующий день 36-летний мужчина решил нарушить режим и вышел из дома. О несознательном поступке отпрыска в полицию сообщила его мать. Пациента задержали на улице и принудительно отправили в обсерватор. Кроме того, ему грозит серьезный штраф — как минимум 15 тысяч рублей, при условии, что легкомысленный мальчик 36-лет никого не заразил. Мать-героиня эпохи эпидемии.

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  едридмадрид 22.04.2020 в 20:51:19   # 747211
Приморцы могут пожаловаться на соседей, не соблюдающих режим самоизоляции

Прокуратура Приморского края открыла «горячую линию» для граждан, которые готовы сообщать о нарушениях в области нарушения режима самоизоляции. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время органами прокуратуры уделяется пристальное внимание вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях повышенной готовности.
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  едридмадрид 22.04.2020 в 20:54:48   # 747212
Цитата: Софруджу от 22.04.2020 14:04:56

Ай, молодца, америкосы!


согласен молодцы,

а представь каковы последствия в нынешней России , если на сайт прокуратуры или полиции ну или другого котролирующего органа

придёт фотки и мемы с Гитлером это путинская Россия а не Нью-Йорк в США
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