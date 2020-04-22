Нью-Йоркцы не сдают друг друга

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Апреля 2020 в 19:57:14
Однако вместо доносов друг на друга, люди завалили линию фотками членов и мемами с Гитлером.
https://nypost.com/2020/04/21/de-blasios-social-distancing-tip-line-flooded-with-obscenities/
Комментарии, по рейтингу, по дате
У меня на районе целые дворы людей... весна...
Но, как они ржачно убегают или прячутся от полицаев...а те же знают, что к чему...заранее включают сирену..
Ай, молодца, америкосы!
едридмадрид 22.04.2020 в 20:47:00 # 747210
Москвичка сдала заболевшего коронавирусом сына полиции за нарушение самоизоляции
У 36-летнего жителя столичного района Марьино подтвердили коронавирус.
НО из-за легкого течения болезни пациента оставили дома на условиях жёсткого карантина. Однако на следующий день 36-летний мужчина решил нарушить режим и вышел из дома. О несознательном поступке отпрыска в полицию сообщила его мать. Пациента задержали на улице и принудительно отправили в обсерватор. Кроме того, ему грозит серьезный штраф — как минимум 15 тысяч рублей, при условии, что легкомысленный мальчик 36-лет никого не заразил. Мать-героиня эпохи эпидемии.
едридмадрид 22.04.2020 в 20:51:19 # 747211
Прокуратура Приморского края открыла «горячую линию» для граждан, которые готовы сообщать о нарушениях в области нарушения режима самоизоляции. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время органами прокуратуры уделяется пристальное внимание вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях повышенной готовности.
едридмадрид 22.04.2020 в 20:54:48 # 747212
Цитата: Софруджу от 22.04.2020 14:04:56
Ай, молодца, америкосы!
Ай, молодца, америкосы!
согласен молодцы,
а представь каковы последствия в нынешней России , если на сайт прокуратуры или полиции ну или другого котролирующего органа
придёт фотки и мемы с Гитлером это путинская Россия а не Нью-Йорк в США