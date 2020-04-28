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Скандалы
Трамп: Я не несу ответственности за употребление внутрь дезинфицирующих средств
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danilov 28 Апреля 2020 в 21:37:37
Президент Соединенных Штатов объявил, что не несет ответственности за увеличение использования дезинфицирующих средств населением. По сообщению CNN, Дональд Трамп во вторник объявил, что не несет ответственности за увеличение потребления дезинфицирующих средств людьми, которые последовали его смертоносному совету по лечению коронавируса.

Заявление Трампа было сделано спустя несколько дней после его смертельной рекомендации использовать дезинфицирующие средства для лечения болезни Ковид-19. Трамп заявил, что не знает причину увеличения употребления дезинфицирующих средств.

Президент США, который в пятницу намеревался осветить снижение заболевания коронавирусом за последнюю неделю, особенно в штатах Нью-Йорк и Луизиана, в смертельной рекомендации по лечению болезни Ковид-19 предложил, чтобы пациенты для устранения коронавирусной инфекции в их организме, принимали дезинфицирующие средства внутрь или вводили их с помощью инъекций!

Врачи и специалисты, выразив обеспокоенность по поводу медицинского совета Трампа по борьбе с коронавирусом, призвали общественность не обращать внимания на его слова. Центр токсикологического контроля Министерства здравоохранения и социальных служб США в Нью-Йорке сообщил, что в общей сложности 30 жителей Нью-Йорка обратились в больницы штата с отравлением после использования внутрь дезинфицирующих средств.
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  Manitu 28.04.2020 в 22:04:49   # 748197
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  старик 28.04.2020 в 23:25:58   # 748202
Quote:
30 жителей Нью-Йорка обратились в больницы штата с отравлением после использования внутрь дезинфицирующих средств.
Нда-а-а! С мозгами напряг!
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  DITRX 28.04.2020 в 23:52:17   # 748205
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  Рамзес 29.04.2020 в 00:10:52   # 748210
По ходу Трампа каримыч покусал...
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  Mikado 29.04.2020 в 01:29:20   # 748226
Цитата: Рамзес от 28.04.2020 18:10:52
По ходу Трампа каримыч покусал...


Каримыч работал на опережение, когда про КВИ еще никто не знал. Ни его ли это рук дело, что он заранее принял антидот?
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