Трамп: Я не несу ответственности за употребление внутрь дезинфицирующих средств

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danilov 28 Апреля 2020 в 21:37:37
Заявление Трампа было сделано спустя несколько дней после его смертельной рекомендации использовать дезинфицирующие средства для лечения болезни Ковид-19. Трамп заявил, что не знает причину увеличения употребления дезинфицирующих средств.
Президент США, который в пятницу намеревался осветить снижение заболевания коронавирусом за последнюю неделю, особенно в штатах Нью-Йорк и Луизиана, в смертельной рекомендации по лечению болезни Ковид-19 предложил, чтобы пациенты для устранения коронавирусной инфекции в их организме, принимали дезинфицирующие средства внутрь или вводили их с помощью инъекций!
Врачи и специалисты, выразив обеспокоенность по поводу медицинского совета Трампа по борьбе с коронавирусом, призвали общественность не обращать внимания на его слова. Центр токсикологического контроля Министерства здравоохранения и социальных служб США в Нью-Йорке сообщил, что в общей сложности 30 жителей Нью-Йорка обратились в больницы штата с отравлением после использования внутрь дезинфицирующих средств.
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30 жителей Нью-Йорка обратились в больницы штата с отравлением после использования внутрь дезинфицирующих средств.Нда-а-а! С мозгами напряг!
Цитата: Рамзес от 28.04.2020 18:10:52
По ходу Трампа каримыч покусал...
По ходу Трампа каримыч покусал...
Каримыч работал на опережение, когда про КВИ еще никто не знал. Ни его ли это рук дело, что он заранее принял антидот?