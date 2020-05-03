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Скандалы
Узбекистан заверял, что ни капли воды в нашу сторону не идет - замакима о подтоплениях в Мактаарале
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danilov 03 Мая 2020 в 13:47:16
Узбекистан заверял, что ни капли воды в нашу сторону не идет, но вода продолжает прибывать в Мактааральский район. Об этом заявил во время прямого эфира в Facebook заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает Tengrinews.kz.

"Почему поздно эвакуировали, потому что узбекская сторона нас официально заверила. И у нас сохранилась переписка с узбекской стороной, что к 20 часам вчерашнего вечера ситуация стабильная и никаких проблем. С тем, что вода придет в Туркестанскую область, в Мактааральский район, таких предпосылок не было.

Тем не менее мы получили то, что получили. Акима Туркестанской области министр по водным ресурсам Узбекистана заверил в том, что поток воды остановлен. Тем не менее, не знаем почему, вода продолжает прибывать. (...) Он заверял, что ни капли воды в сторону Мактаарала не выходит с узбекской стороны. И что якобы уровень сбросной воды упал до 45 сантиметров. При этом в наших каналах и коллекторах уровень увеличивается в среднем на 10-20 сантиметров в час", - рассказал в ходе прямого эфира Калкаманов.

Он добавил, что прилагаются все усилия, чтобы не допустить ни жертв, ни больших разрушений на территории района.

Начальник Департамента по ЧС Туркестанской области Нургали Жунусов рассказал, что после сигнала о подтоплении они сразу позвонили в министерство по ЧС Узбекистана.

"Они уверяли, что по нашему времени в 20.15 в водохранилище была полностью закрыта вода в нашу сторону. Но когда я сам лично прибыл в Мактаарал, именно в поселок Жана Турмыс, я лично видел что никаких результатов это не давало. Скорость воды очень сильная была, с большим гулом. Удачно мы успели эвакуировать всех жителей населенных пунктов, без жертв и пострадавших", - рассказал Жунусов.

"К сожалению, остановить поток воды не в наших силах, потому что этот канал является сбросовым каналом. Вода прибывает со скоростью 10-20 сантиметров в час. И есть большая опасность затопления еще поселка Нурлы Жол. Да, поток воды не такой стремительный, как вчера, тем не менее в основном русле он неизменный", - отметил заместитель акима области.

Он добавил, что в равнинной части после затопления поселка Женис еще четыре поселка находятся в зоне риска. "Крайние дома поселка Фирдоуси уже находятся под водой, 20-сантиметровый слой воды. И фундаменты, и дворы многих домов находятся под водой. Кроме того, идет перелив через дорогу, связывающую с районным центром данный поселок. Еще два поселка находятся в зоне риска. Поселок Жана Турмыс с трех сторон окружен водой", - отметил Калкаманов. Жители этих поселков эвакуированы.

"Мы пробовали на скорую руку возводить защитные дамбы, прикрывать коллекторы, но из-за большого потока воды, который идет с территории Узбекистана, наши попытки пока не увенчались успехом", - заметил заместитель акима Туркестанской области.

Сохраняется небольшая опасность затопления районного центра - поселка Мырзакент. "Частично жители уже покинули этот поселок, тем не менее мы планируем его отстоять", - добавил замакима.

Сакен Калкаманов относительно компенсации жителям пострадавших поселков отметил, что подсчитывать убытки пока рано.

"Мы до сих пор не можем попасть на территорию затопленных населенных пунктов, чтобы провести оценку. Комиссия проведет ее после того, как вода сойдет или будет откачана. О компенсации ущерба и о других выплатах мы будем говорить после завершения острой фазы", - ответил на вопрос пользователя в Facebook Калкаманов.

Сегодня стало известно о подтоплении еще одного населенного пункта - поселка Оргебас.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/uzbekistan-zaveryal-ni-kapli-vodyi-nashu-storonu-idet-400954/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 03.05.2020 в 13:53:17   # 748722
Quote:
Узбекистан заверял, что ни капли воды в нашу сторону не идет

Теперь понятно почему Арал мельчает.
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  Nekrun 03.05.2020 в 14:06:40   # 748724
Есть видео снятое в Узбекистане где видно как экскаватор копает траншею, а голос за кадром говорит, что теперь вся вода пойдет в Казахстан в сторону Абая.
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  Mustang 03.05.2020 в 14:56:57   # 748726
Цитата: Nekrun от 03.05.2020 08:06:40
Есть видео снятое в Узбекистане где видно как экскаватор копает траншею, а голос за кадром говорит, что теперь вся вода пойдет в Казахстан в сторону Абая.

Может Вы скините ссылку на это видео?
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  Ал 03.05.2020 в 15:20:49   # 748729
Quote:
Еще один поселок подтопило в Туркестанской области https://liter.kz/46340-2/
Прибывшая из Фердоуси вода подтопило 194 дома в поселке Оргебасы.
Редакция "Литер" 3 мая, 2020
...
В Мактааральском районе начали подсчитывать ущерб от подтопления. Известно, что вода смыла в Фердоуси главный мост, ведущий к поселку Женис. Погибло более 200 голов домашнего скота, затоплены хлопковые и посевные поля.
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  Nekrun 03.05.2020 в 15:22:51   # 748730
Цитата: Mustang от 03.05.2020 08:56:57
Цитата: Nekrun от 03.05.2020 08:06:40
Есть видео снятое в Узбекистане где видно как экскаватор копает траншею, а голос за кадром говорит, что теперь вся вода пойдет в Казахстан в сторону Абая.

Может Вы скините ссылку на это видео?

Это видео пришло на ватсап
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  Ал 03.05.2020 в 15:25:27   # 748731
Цитата: Nekrun от 03.05.2020 08:06:40
Есть видео снятое в Узбекистане где видно как экскаватор копает траншею, а голос за кадром говорит, что теперь вся вода пойдет в Казахстан в сторону Абая.
Quote:
Узбекистан пообещал, что у Казахстана не будет проблем с поливной водой ДЧС Южно-Казахстанской области
31.01.2020
Для этого стороны подпишут межведомственное соглашение, чтобы совместно управлять трансграничными водными объектами
НУР-СУЛТАН, 31 янв — Sputnik. Узбекистан обеспечит водой орошаемые земли Казахстана в вегетационный период. Об этом заявил министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.
Для этого Казахстан и Узбекистан подпишут межправительственное соглашение о совместном управлении и использовании рек и других водотоков, протекающих по территории обеих стран, сообщает РИА Новости.
"Между Узбекистаном и Казахстаном прорабатывается вопрос подписания межправительственного соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Нами направлены все усилия на обеспечение водой орошаемых земель Казахстана в период вегетации (период года, в который возможны рост и развитие растений - Sputnik) через канал "Дустлик" из реки Сырдарья", - сказал Шавкат Хамраев на брифинге в министерстве.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/Asia/20200131/12710880/kazakhstan-uzbeksitan-syrdarya-voda-problema.html
Речь не об этом?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Достык_(канал)
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  Mustang 03.05.2020 в 17:00:09   # 748738
Цитата: Ал от 03.05.2020 09:25:27
Цитата: Nekrun от 03.05.2020 08:06:40
Есть видео снятое в Узбекистане где видно как экскаватор копает траншею, а голос за кадром говорит, что теперь вся вода пойдет в Казахстан в сторону Абая.
Quote:
Узбекистан пообещал, что у Казахстана не будет проблем с поливной водой ДЧС Южно-Казахстанской области
31.01.2020
Для этого стороны подпишут межведомственное соглашение, чтобы совместно управлять трансграничными водными объектами
НУР-СУЛТАН, 31 янв — Sputnik. Узбекистан обеспечит водой орошаемые земли Казахстана в вегетационный период. Об этом заявил министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.
Для этого Казахстан и Узбекистан подпишут межправительственное соглашение о совместном управлении и использовании рек и других водотоков, протекающих по территории обеих стран, сообщает РИА Новости.
"Между Узбекистаном и Казахстаном прорабатывается вопрос подписания межправительственного соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Нами направлены все усилия на обеспечение водой орошаемых земель Казахстана в период вегетации (период года, в который возможны рост и развитие растений - Sputnik) через канал "Дустлик" из реки Сырдарья", - сказал Шавкат Хамраев на брифинге в министерстве.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/Asia/20200131/12710880/kazakhstan-uzbeksitan-syrdarya-voda-problema.html
Речь не об этом?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Достык_(канал)


Вот вот. И кто тут виноват, и будет ли вообще раследование. Не факт, что все случайно получилось. Как обычно у нас такое бывает. Проше сначала сказать, что это не мы, это Узбекистан, или кто то, а мы не при чем. . .
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