Узбекистан заверял, что ни капли воды в нашу сторону не идет - замакима о подтоплениях в Мактаарале
danilov 03 Мая 2020 в 13:47:16
Узбекистан заверял, что ни капли воды в нашу сторону не идет, но вода продолжает прибывать в Мактааральский район. Об этом заявил во время прямого эфира в Facebook заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает Tengrinews.kz.
"Почему поздно эвакуировали, потому что узбекская сторона нас официально заверила. И у нас сохранилась переписка с узбекской стороной, что к 20 часам вчерашнего вечера ситуация стабильная и никаких проблем. С тем, что вода придет в Туркестанскую область, в Мактааральский район, таких предпосылок не было.
Тем не менее мы получили то, что получили. Акима Туркестанской области министр по водным ресурсам Узбекистана заверил в том, что поток воды остановлен. Тем не менее, не знаем почему, вода продолжает прибывать. (...) Он заверял, что ни капли воды в сторону Мактаарала не выходит с узбекской стороны. И что якобы уровень сбросной воды упал до 45 сантиметров. При этом в наших каналах и коллекторах уровень увеличивается в среднем на 10-20 сантиметров в час", - рассказал в ходе прямого эфира Калкаманов.
Он добавил, что прилагаются все усилия, чтобы не допустить ни жертв, ни больших разрушений на территории района.
Начальник Департамента по ЧС Туркестанской области Нургали Жунусов рассказал, что после сигнала о подтоплении они сразу позвонили в министерство по ЧС Узбекистана.
"Они уверяли, что по нашему времени в 20.15 в водохранилище была полностью закрыта вода в нашу сторону. Но когда я сам лично прибыл в Мактаарал, именно в поселок Жана Турмыс, я лично видел что никаких результатов это не давало. Скорость воды очень сильная была, с большим гулом. Удачно мы успели эвакуировать всех жителей населенных пунктов, без жертв и пострадавших", - рассказал Жунусов.
"К сожалению, остановить поток воды не в наших силах, потому что этот канал является сбросовым каналом. Вода прибывает со скоростью 10-20 сантиметров в час. И есть большая опасность затопления еще поселка Нурлы Жол. Да, поток воды не такой стремительный, как вчера, тем не менее в основном русле он неизменный", - отметил заместитель акима области.
Он добавил, что в равнинной части после затопления поселка Женис еще четыре поселка находятся в зоне риска. "Крайние дома поселка Фирдоуси уже находятся под водой, 20-сантиметровый слой воды. И фундаменты, и дворы многих домов находятся под водой. Кроме того, идет перелив через дорогу, связывающую с районным центром данный поселок. Еще два поселка находятся в зоне риска. Поселок Жана Турмыс с трех сторон окружен водой", - отметил Калкаманов. Жители этих поселков эвакуированы.
"Мы пробовали на скорую руку возводить защитные дамбы, прикрывать коллекторы, но из-за большого потока воды, который идет с территории Узбекистана, наши попытки пока не увенчались успехом", - заметил заместитель акима Туркестанской области.
Сохраняется небольшая опасность затопления районного центра - поселка Мырзакент. "Частично жители уже покинули этот поселок, тем не менее мы планируем его отстоять", - добавил замакима.
Сакен Калкаманов относительно компенсации жителям пострадавших поселков отметил, что подсчитывать убытки пока рано.
"Мы до сих пор не можем попасть на территорию затопленных населенных пунктов, чтобы провести оценку. Комиссия проведет ее после того, как вода сойдет или будет откачана. О компенсации ущерба и о других выплатах мы будем говорить после завершения острой фазы", - ответил на вопрос пользователя в Facebook Калкаманов.
Сегодня стало известно о подтоплении еще одного населенного пункта - поселка Оргебас.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/uzbekistan-zaveryal-ni-kapli-vodyi-nashu-storonu-idet-400954/