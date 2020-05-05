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Скандалы
Слили стукачей
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danilov 05 Мая 2020 в 12:20:01
Вот такая история вылезла: во многих штатах есть специальные линии чтобы докладывать о нарушениях карантина. Делается как говорят всё анонимно.

А вот в Миссури анонимно не получилось, журналист запросил, получил, и выложил в сеть список из 900 стукачей.

И теперь стукачи сидят на измене.... заложили соседей ... может и мордобой будет.... некоторые даже заложили своего же работадателя... уволят...

More than 900 Missouri residents who 'snitched' on lockdown rule-breakers fear retaliation after their details are leaked online
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  Практичный 05.05.2020 в 12:27:03   # 748908
пиндосы во всей красе
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  123456 05.05.2020 в 12:29:50   # 748909
карма
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  Zoggyla 05.05.2020 в 13:05:07   # 748921
Стукач вложил стукачей. Нормально.
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  Ал 05.05.2020 в 13:32:36   # 748930

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  GoodZone 05.05.2020 в 15:02:24   # 748947
Помнится, не так давно была статья про те же штаты, как они своих не сдают и кое-кто здесь писался от восторга "какие они молодцА" и какая "рашка не молодцА" по сравнению с ними... Ваш выход, товариСЧИ...
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  Денис222 05.05.2020 в 15:39:09   # 748950
Да как-то пох
Пусть хоть в жопы друг друга ябут
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  старик 05.05.2020 в 19:58:13   # 748981
У меня отношение к стукачеству неоднозначное. Тут много нюансов: чем больше людей нарушают режим изоляции, тем дольше остальным сидеть в карантине, а это обидно для тех, кто послушно сидит дома. Вот мало кто будет против стукачества на злостных нарушителей ПДД. Сколько раз я скрипел зубами, когда наглые водилы, нарушая все правила пролезают вперед. Они у меня на регике фиксируются, знал бы куда и как отправлять для наказания-отправил бы не колеблясь! Хотя есть и такие люди, которые отнесутся к этому с презрением. Но большинство из нас с удовольствием узнаЮт что нарушители были наказаны. В случае с нарушителями карантина я конечно звонить не стану, но если кто- то будет за это наказан, то плакать не стану.И потом , по моему мнению стукач- это человек, который доносит с целью получить от этого какую-либо выгоду. Если же он не претендует на вознаграждение, то может он просто законопослушный гражданин? Но и тут тоже есть нюансы: государство награждает деньгами за донос на коррупционеров, кто из вас бросит плохое слово в сторону такого "стукача"? Я не брошу! Аналогично с доносами , помогающими предотвратить тяжкие преступления. Так что однозначно к этому относиться по моему не стоит. Другой вопрос что доносить на нарушителей режима-вроде как то мелковато, Поэтому призываю не судить строго, не зная мотивов стукачества.
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