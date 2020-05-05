Слили стукачей

danilov 05 Мая 2020 в 12:20:01
Вот такая история вылезла: во многих штатах есть специальные линии чтобы докладывать о нарушениях карантина. Делается как говорят всё анонимно.
А вот в Миссури анонимно не получилось, журналист запросил, получил, и выложил в сеть список из 900 стукачей.
И теперь стукачи сидят на измене.... заложили соседей ... может и мордобой будет.... некоторые даже заложили своего же работадателя... уволят...
More than 900 Missouri residents who 'snitched' on lockdown rule-breakers fear retaliation after their details are leaked online
пиндосы во всей красе
карма
Стукач вложил стукачей. Нормально.
Помнится, не так давно была статья про те же штаты, как они своих не сдают и кое-кто здесь писался от восторга "какие они молодцА" и какая "рашка не молодцА" по сравнению с ними... Ваш выход, товариСЧИ...
Да как-то пох
Пусть хоть в жопы друг друга ябут
У меня отношение к стукачеству неоднозначное. Тут много нюансов: чем больше людей нарушают режим изоляции, тем дольше остальным сидеть в карантине, а это обидно для тех, кто послушно сидит дома. Вот мало кто будет против стукачества на злостных нарушителей ПДД. Сколько раз я скрипел зубами, когда наглые водилы, нарушая все правила пролезают вперед. Они у меня на регике фиксируются, знал бы куда и как отправлять для наказания-отправил бы не колеблясь! Хотя есть и такие люди, которые отнесутся к этому с презрением. Но большинство из нас с удовольствием узнаЮт что нарушители были наказаны. В случае с нарушителями карантина я конечно звонить не стану, но если кто- то будет за это наказан, то плакать не стану.И потом , по моему мнению стукач- это человек, который доносит с целью получить от этого какую-либо выгоду. Если же он не претендует на вознаграждение, то может он просто законопослушный гражданин? Но и тут тоже есть нюансы: государство награждает деньгами за донос на коррупционеров, кто из вас бросит плохое слово в сторону такого "стукача"? Я не брошу! Аналогично с доносами , помогающими предотвратить тяжкие преступления. Так что однозначно к этому относиться по моему не стоит. Другой вопрос что доносить на нарушителей режима-вроде как то мелковато, Поэтому призываю не судить строго, не зная мотивов стукачества.