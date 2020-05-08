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Скандалы
94-летнего экс-президента Франции обвинили в сексуальном домогательстве
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danilov 08 Мая 2020 в 16:28:46
Бывшего президента Франции Валери Жискара д’Эстена, занимавшего этот пост в 1974–1981, обвиняют в сексуальных домогательствах. За то, что он положил руку на ягодицу журналистки во время интервью, ему грозит уголовная ответственность. Об этом пишет издание Le Monde. Сейчас бывшему политику 94 года. А инцидент с домогательствами произошел в прошлом году, когда ему было 93. Во время интервью для общественного вещателя WDR он коснулся низа спины 37-летней немецкой журналистки Анн-Катрин Страке.

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/06/valery-giscard-d-estaing-vise-par-une-plainte-pour-agression-sexuelle_6038886_823448.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 08.05.2020 в 18:01:05   # 749211

Пусть теперь женится .
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  Мура45 08.05.2020 в 20:21:33   # 749221
Quote:
он положил руку на ягодицу журналистки во время интервью


Лёжа интервью брала, наверное
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  старик 08.05.2020 в 21:34:01   # 749225
Западные феминистки добьются того, что женщин никто трахать не будет, мужики на резиновых переключатся.
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