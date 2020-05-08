94-летнего экс-президента Франции обвинили в сексуальном домогательстве
danilov 08 Мая 2020 в 16:28:46
Бывшего президента Франции Валери Жискара д’Эстена, занимавшего этот пост в 1974–1981, обвиняют в сексуальных домогательствах. За то, что он положил руку на ягодицу журналистки во время интервью, ему грозит уголовная ответственность. Об этом пишет издание Le Monde. Сейчас бывшему политику 94 года. А инцидент с домогательствами произошел в прошлом году, когда ему было 93. Во время интервью для общественного вещателя WDR он коснулся низа спины 37-летней немецкой журналистки Анн-Катрин Страке.
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/06/valery-giscard-d-estaing-vise-par-une-plainte-pour-agression-sexuelle_6038886_823448.html