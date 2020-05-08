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Скандалы
COVID нашли у папайи и козы
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danilov 08 Мая 2020 в 16:31:53
Президент Танзании дал задание, проверить, насколько эффективны в стране тесты на COVID-19, и отправил в лабораторию образцы, взятые не только у людей, но и у животных с фруктами.

Положительным оказался результат у козы и папайи. Как результат - отстранение от должности главы национальной лаборатории здравоохранения.

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tanzania/tanzania-suspends-laboratory-head-after-president-questions-coronavirus-tests-idUSKBN22G295
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  Денис222 08.05.2020 в 16:34:43   # 749208
Как уже заипали с этим ковидом
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  Zoggyla 08.05.2020 в 18:33:27   # 749214
Цитата: Денис222 от 08.05.2020 10:34:43
Как уже заипали с этим ковидом
Снится, блть, в разных вариациях, заипал. Главное, ни разу в натуре не приснился
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  Денис222 08.05.2020 в 19:35:17   # 749218
Цитата: Zoggyla от 08.05.2020 12:33:27
Цитата: Денис222 от 08.05.2020 10:34:43
Как уже заипали с этим ковидом
Снится, блть, в разных вариациях, заипал. Главное, ни разу в натуре не приснился

В натуре?
Кому то в натуре от 6 трл хорошо на карман булькнуло...им хоть каждый месяц ковид...да в разных вариациях..
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  старик 08.05.2020 в 21:31:41   # 749224
Проверил на вшивость!
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  KapitanNemo 08.05.2020 в 21:41:13   # 749228
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.
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  Денис222 08.05.2020 в 22:28:03   # 749233
Цитата: KapitanNemo от 08.05.2020 15:41:13
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.

Лев Лещенко!
Есть люди знакомые знакомых, вот их закрывали с отрицательным...две недели продержали...ничего не делая...люди так и не поняли, что это за шоу Трумана...
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  Skype 08.05.2020 в 22:49:10   # 749235
С таким подходом и в кошачьем дерьме его найти можно
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  Практичный 09.05.2020 в 00:09:07   # 749240
Цитата: KapitanNemo от 08.05.2020 15:41:13
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.
есть такие. Один средней тяжести.Один под ИВЛ лежит.
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  AleksX 09.05.2020 в 00:15:37   # 749241
Цитата: KapitanNemo от 08.05.2020 15:41:13
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.

В Шымкенте 1 000 000 жителей. 200 заболевших. И 5 умерших.
Сколько у тебя знакомых, с которыми ты лично общался за последние пару недель? - обзвони 5000 человек (найдется столько активных контактов в твоем телефоне?), и только тогда по теории вероятности тебе попадется 1 заболевший.
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  МишкаНаСевер 09.05.2020 в 00:26:46   # 749242
Цитата: KapitanNemo от 08.05.2020 15:41:13
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.

У меня другой вопрос - 4,5 млн казахстанцев получили пособие 42 000. Это, грубо, каждый 5й не зависимо от возраста. На титусе много таких, кто получил пособие? Среди моих знакомых таких вообще нет.
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  Ал 09.05.2020 в 01:01:43   # 749244
Цитата: МишкаНаСевер от 08.05.2020 18:26:46
У меня другой вопрос - 4,5 млн казахстанцев получили пособие 42 000. Это, грубо, каждый 5й не зависимо от возраста. На титусе много таких, кто получил пособие? Среди моих знакомых таких вообще нет.
Из тех, с кем об этой теме по причине ограничений карантина по их профилю работы интересовался, трое получили и один отказ...
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