COVID нашли у папайи и козы

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danilov 08 Мая 2020 в 16:31:53
Положительным оказался результат у козы и папайи. Как результат - отстранение от должности главы национальной лаборатории здравоохранения.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tanzania/tanzania-suspends-laboratory-head-after-president-questions-coronavirus-tests-idUSKBN22G295
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Денис222 от 08.05.2020 10:34:43Снится, блть, в разных вариациях, заипал. Главное, ни разу в натуре не приснился
Как уже заипали с этим ковидом
Как уже заипали с этим ковидом
Цитата: Zoggyla от 08.05.2020 12:33:27
Цитата: Денис222 от 08.05.2020 10:34:43Снится, блть, в разных вариациях, заипал. Главное, ни разу в натуре не приснился
Как уже заипали с этим ковидом
Как уже заипали с этим ковидом
В натуре?
Кому то в натуре от 6 трл хорошо на карман булькнуло...им хоть каждый месяц ковид...да в разных вариациях..
KapitanNemo 08.05.2020 в 21:41:13 # 749228
Цитата: KapitanNemo от 08.05.2020 15:41:13
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.
Лев Лещенко!
Есть люди знакомые знакомых, вот их закрывали с отрицательным...две недели продержали...ничего не делая...люди так и не поняли, что это за шоу Трумана...
Практичный 09.05.2020 в 00:09:07 # 749240
Цитата: KapitanNemo от 08.05.2020 15:41:13есть такие. Один средней тяжести.Один под ИВЛ лежит.
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.
Цитата: KapitanNemo от 08.05.2020 15:41:13
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.
В Шымкенте 1 000 000 жителей. 200 заболевших. И 5 умерших.
Сколько у тебя знакомых, с которыми ты лично общался за последние пару недель? - обзвони 5000 человек (найдется столько активных контактов в твоем телефоне?), и только тогда по теории вероятности тебе попадется 1 заболевший.
МишкаНаСевер 09.05.2020 в 00:26:46 # 749242
Цитата: KapitanNemo от 08.05.2020 15:41:13
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.
У кого-нибудь есть близкие или знакомые кто переболел? У меня самый близкий это Надежда Бабкина.
У меня другой вопрос - 4,5 млн казахстанцев получили пособие 42 000. Это, грубо, каждый 5й не зависимо от возраста. На титусе много таких, кто получил пособие? Среди моих знакомых таких вообще нет.
Цитата: МишкаНаСевер от 08.05.2020 18:26:46Из тех, с кем об этой теме по причине ограничений карантина по их профилю работы интересовался, трое получили и один отказ...
У меня другой вопрос - 4,5 млн казахстанцев получили пособие 42 000. Это, грубо, каждый 5й не зависимо от возраста. На титусе много таких, кто получил пособие? Среди моих знакомых таких вообще нет.
У меня другой вопрос - 4,5 млн казахстанцев получили пособие 42 000. Это, грубо, каждый 5й не зависимо от возраста. На титусе много таких, кто получил пособие? Среди моих знакомых таких вообще нет.